Parse Biosciences与台湾Prisma Biotech合作以拓展亚洲业务

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可获得且可扩展单细胞测序解决方案的领先供应商Parse Biosciences今天宣布与总部位于台北的Prisma Biotech达成协议，以扩大Parse公司在台湾和整个亚太地区的业务范围。

Parse Biosciences首席执行官兼联合创始人Alex Rosenberg博士指出，“亚洲的生物技术、制药和学术研究人员发现Parse的Evercode单细胞测序解决方案简单易用，并且可扩展，从而推动该地区对该解决方案的需求。我们很高兴通过与Prisma的合作，使他们能够轻松利用Parse的单细胞测序技术。”

该公司与Prisma Biotech签订的协议将使更多亚洲研究人员能够全面使用Parse的单细胞产品组合，包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、Evercode Cell Fixation、Evercode Nuclei Fixation、Gene Select、CRISPR Detect和 Parse Biosciences数据分析解决方案Trailmaker。该协议是Parse持续渗透亚洲（包括韩国、新加坡和印度）以及北美、欧洲、澳大利亚、以色列和新西兰等主要国际市场的延续。

Prisma Biotech首席执行官Kevin Tseng表示，“单细胞测序产品需求量很大，而Parse的 Evercode技术因其可扩展性和易用性而极具吸引力。我们与Parse的合作将为台湾和亚太地区的广大研究人员带来单细胞测序技术，我们很高兴能为这些工具带来的科学发现提供支持。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以提速人类健康和科学研究为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

Parse的成立源自华盛顿大学发明的一项变革性技术，目前该公司已募集到超过1亿美元的资金，其产品和服务被全球近2000家实验室采用。Parse的产品组合不断扩大，包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select 和一个数据分析软件工具。

Parse Biosciences总部位于华盛顿州西雅图充满活力的South Lake Union区，最近那里已扩建成为一个占地34,000平方英尺的新总部和先进的实验室。

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