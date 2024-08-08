Parse Biosciences與台灣的Prisma Biotech建立合作夥伴關係， 擴大其在亞洲的影響力

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Parse Biosciences是領先的易獲取、可擴充的單細胞測序解決方案供應商，今日宣布與總部位於台北的Prisma Biotech達成協議，以擴大Parse在台灣及整個亞太地區的影響力。

Parse Biosciences的CEO兼聯合創始人Alex Rosenberg博士指出：「亞洲的生物技術、製藥和學術研究人員對Parse的Evercode單細胞測序解決方案的需求正不斷增加，因為他們發現了其可擴充性和簡易性。我們很高興能夠與Prisma開展合作，讓研究人員能夠輕鬆利用Parse的單細胞測序技術。」

該公司與Prisma Biotech的協議將使更多的亞洲研究人員能夠全面接觸到Parse的單細胞組合產品，包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、Evercode Cell Fixation、Evercode Nuclei Fixation、Gene Select、CRISPR Detect，以及Parse Biosciences的資料分析解決方案Trailmaker。該協議是Parse在亞洲市場滲透的持續進展的一部分，包括韓國、新加坡和印度，同時也在北美、歐洲、澳洲、以色列和紐西蘭等關鍵國際市場推進。

Prisma Biotech的CEO Kevin Tseng表示：「單細胞測序產品需求旺盛，Parse的Evercode技術因其可擴充性和易用性而極具吸引力。我們與Parse的合作將把單細胞測序帶給台灣及更大範圍的亞太地區的研究人員，我們非常高興能夠支持這些工具所促成的科學發現。」

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生物科學公司，其使命是加速人體健康和科學研究的發展。該公司協助研究人員以前所未見的規模和便利性進行單細胞定序。其開創性方法已促成癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統等方面的突破性發現。

Parse基於在華盛頓大學發明的一項變革性技術成立，已經籌集了超過1億美元的資金，並在全球近2,000個實驗室中使用。其不斷成長的產品組合包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select，以及用於資料分析的軟體工具。

Parse Biosciences的總部位於華盛頓州西雅圖市生氣蓬勃的南湖聯合區，其34,000平方英尺的總部和超先進實驗室不久前才落成啟用。

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