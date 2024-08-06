Ultimate Risk Solutions 宣布與 Howden Group 建立全球合作夥伴關係

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Ultimate Risk Solutions (URS) 很高興地宣布與 Howden達成全球合作，Howden成為URS先進風險管理套件的新客戶。該套件涵蓋經濟和監管資本管理、資產建模、企業風險管理（ERM）、準備金和價格優化。合作夥伴關係旨在利用URS的核心競爭力為Howden現有資源、產品和服務增加價值。

「我們很高興能與 Howden 團隊合作，」URS 執行委員會成員 Werner Bugl 說道。「這些產品創造了一個獨特的平台，通過模擬和風險建模擴展我們為客戶的新舊業務提供的現有解決方案。」

「Howden 在全球範圍內的多個團隊中使用 URS 技術有著悠久的歷史，」Howden Re 全球分析負責人 Nathan Schwartz 說道。「經過全面評估，我們選擇與 URS 建立戰略合作關係，認識到他們強大且獨立的資本工具與我們對卓越的承諾相一致。」

「我們與Howden 的合作進一步證明了我們持續致力於提供最先進、易於使用的風險建模平台，以滿足公司決策者快速變化的需求。這在風險環境日益嚴峻、並且受到前所未有的多重危機加劇的情況下尤其重要，」URS 的創始人兼執行長Alex Bushel 說道

「與 URS 合作的決定源於我們與在各自領域中出類拔萃的領先公司合作的承諾。這一合作使我們能夠為客戶提供增強的解決方案，同時保持工具使用的靈活性，確保我們繼續提供一流的服務，」Howden Re 的常務董事 Man Cheung 說道。

關於 URS

成立於 2001 年，Ultimate Risk Solutions (URS) 為再保險/保險行業提供風險分析方面的技術和解決方案，包括已保再保險評估、經濟和監管資本建模、損失準備金、資產組合建模、戰略決策分析和宏觀經濟建模。URS 在全球範圍內設有辦事處並擁有客戶。URS 的客戶包括保險公司、再保險公司、再保險經紀人、諮詢公司和保險監管機構。如需更多信息，請造訪 www.ultirisk.com。

關於 Howden

Howden 是一家以員工持股為核心的全球領先保險集團。成立於 1994 年，它為從個人到最大的跨國公司客戶提供保險經紀、再保險經紀和承保服務與解決方案。

該集團在歐洲、非洲、亞洲、中東、拉丁美洲、美國、澳大利亞和紐西蘭的 55 個國家運營，員工人數達到 18,000 名，代表客戶處理 380 億美元的保費。如需更多信息，請造訪 www.howdengroup.com 和 www.howdengroupholdings.com。

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