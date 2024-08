Pakistan : TotalEnergies cède ses parts dans Total Parco

PARIS & LAHORE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord pour céder sa participation de 50 % dans Total PARCO Pakistan Limited (TPPL) à Gunvor, groupe leader dans le négoce de produits pétroliers. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie sélective de la branche Marketing & Services de TotalEnergies, qui se concentre sur des zones géographiques clés offrant des opportunités de croissance et de transition.

TPPL est une joint-venture à 50/50 entre TotalEnergies Marketing Services et Pak-Arab Refinery Limited (PARCO), disposant d’un réseau de distribution de plus de 800 stations-service au Pakistan, ainsi que d’activités logistiques et de lubrifiants.

La nouvelle entité poursuivra pendant cinq ans son activité de distribution sous la marque existante « Total Parco » et son activité de lubrifiants sous la marque « Total » pour continuer à servir ses clients au Pakistan.

Cette acquisition reste soumise à l’autorisation des autorités compétentes et aux accords en vigueur.

