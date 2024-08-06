Grameenphone与Mobileum合作，启动人工智能驱动的风险管理转型

加州库比蒂诺--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的分析和网络解决方案提供商Mobileum Inc. (“Mobileum”)欣然宣布，作为拥有超过8500万用户的孟加拉国第一大电信服务提供商，Grameenphone已选择Mobileum基于其旗舰Active Intelligence Platform (AIP)平台构建的下一代收入保证和欺诈管理(RAFM)解决方案，用于进行风险管理转型。这项战略合作将使Grameenphone能够识别和防范收入流失，加强欺诈检测，并为客户提供更安全、更高效的服务。

“在当今瞬息万变的商业环境中，确保客户体验和打击欺诈是至关重要的业务需要。通过实施这一人工智能驱动的尖端解决方案，我们正在采取积极主动的方法来保护我们的未来，并确保我们的客户获得最高质量的服务，同时减少欺诈和安全威胁方面的担忧。”Grameenphone首席执行官亚Yasir Azman表示。

作为此次合作的一部分，Grameenphone将升级技术，培训员工，并与Mobileum合作进行持续改进，以适应不断变化的威胁和市场状况。合作重点初期将放在实施先进的人工智能和机器学习工具上，以增强现有系统，同时为Grameenphone的员工提供全面的培训，以有效利用这些技术。

“我们很自豪能与Grameenphone合作推动这一变革之旅，并预计这会对所有利益相关方带来重大且积极的影响。持续改进是此次合作的一个基本方面，它将确保Grameenphone始终领先于潜在风险，保持安全和高效的运营。通过采用这种创新的解决方案，Grameenphone可以保护其客户免于潜在的欺诈、保护收入来源、优化运营并遵守监管要求。”Mobileum首席执行官Mike Salfity表示。

“在Grameenphone，我们致力于不断创新，并充分利用人工智能驱动的尖端技术来提升我们的服务。Mobileum的Active Intelligence Platform完全符合我们发展以人工智能为先的电信公司的愿景。它将为我们提供高级分析，以识别和防止收入流失，增强我们的欺诈检测能力，并最终确保我们为客户提供最佳价值。”Grameenphone首席信息官Niranjan Srinivasan表示。

“我们很高兴能够实施这一创新的RAFM系统。它旨在提供更好的客户体验，通过先进的人工智能技术防范欺诈活动，并加强我们对持续服务创新的承诺。”Grameenphone首席风险官Arif Uddin表示。

Mobileum AIP是一个利用机器学习算法实时分析大型高频数据流的综合平台。通过部署此解决方案，Grameenphone将在实施主动保障、增强欺诈检测和深化客户智能方面取得长足进步。

“我们正在部署Mobileum的人工智能驱动型解决方案，以提升客户体验。这个下一代平台将积极保护Grameenphone的客户免受欺诈，确保安全的网络环境。此外，它还将为我们提供对使用模式的更深入洞察。这些知识使我们能够优化网络性能，并最终为我们尊贵的客户提供最佳价值。”Grameenphone数据分析主管Tanveer M. Haque表示。

“Grameenphone的RAFM 转型项目是一项关键举措，彰显了Mobileum对于在收入保证和欺诈管理领域开展创新和保持领导地位的承诺。该计划为Grameenphone提供了强大的工具，以保障收入、优化效率并确保合规。先进的技术将使Grameenphone能够主动识别和降低风险，确保在日益复杂的市场中保持财务稳定。”Mobileum首席营收官Raja Hussain表示。

如需进一步了解Mobileum的风险管理产品组合如何帮助世界各地的服务提供商实现收入最大化并加强欺诈保护，请点击此处。

关于Grameenphone

Grameenphone隶属于Telenor Group，是孟加拉国首屈一指的电信服务提供商，拥有8530万用户。自1997年成立以来，Grameenphone建立了孟加拉国最大的蜂窝网络，覆盖了该国99%以上的人口。凭借其助力客户“实现超越”的品牌承诺，Grameenphone旨在帮助客户充分利用移动数据和语音服务，并为所有人提供互联网服务。Grameenphone在达卡证券交易所上市。www.grameenphone.com，www.facebook.com/grameenphone。

关于Mobileum Inc.

Mobileum是为漫游、核心网络、安全、风险管理、国内和国际连接测试以及客户智能提供电信分析解决方案的领先提供商。超过1000家客户依赖其Active Intelligence平台，该平台提供高级分析解决方案，使客户能够将深度网络和运营智能与实时行动联系起来，从而增加收入、改善客户体验并降低成本。Mobileum总部位于硅谷，在澳大利亚、德国、希腊、印度、日本、葡萄牙、新加坡、英国和阿联酋设有全球办事处。

如需了解更多信息，请访问：https://www.mobileum.com/。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。