ExaGrid发布版本7.0.0

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ExaGrid®提供业界唯一具有保留时间锁定功能的分层备份存储解决方案，包括非面向网络的分层（创建分层气隙）、延迟删除和勒索软件恢复的不变性。该公司今天宣布发布ExaGrid软件版本7.0.0，并于2024年8月开始发售。

随着每次软件更新，ExaGrid都在为其分层备份存储添加额外的安全层，分层备份存储已经利用了一个非面向网络的存储库（分层气隙），具有延迟删除功能和不可变的数据对象，可使存储的备份数据得到更长期的保留，让威胁行为者无法访问，也无法通过恶意攻击修改。

在ExaGrid软件版本7.0.0中，ExaGrid支持使用S3协议将Veeam作为对象存储目标写入ExaGrid分层备份存储，并在ExaGrid中直接支持Veeam Backup for Microsoft 365。

ExaGrid在Veeam提供的时间段内锁定数据：

ExaGrid着陆区中的S3锁定数据

ExaGrid存储库层中的S3锁定数据

具有不可变对象和延迟删除功能的ExaGrid保留时间锁定 存储库层中的双重锁定数据



ExaGrid已凭借不可变性和SOSAPI获得了“Veeam Ready-Object”认证，证明Veeam可以作为S3对象存储目标写入ExaGrid分层备份存储，并且能够使用S3协议在ExaGrid中直接支持Veeam Backup for Microsoft 365。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ ExaGrid继续更新我们的分层备份存储解决方案，因为我们知道，如果备份解决方案本身容易受到威胁行为者的攻击，那么数据就不会真正通过备份得到保护。除了版本7.0.0中适用于Veeam的S3对象锁定外，ExaGrid还提供具有非面向网络的分层（分层气隙）、延迟删除策略和不可变数据对象的保留时间锁定功能，从而提供双重保险。”

关于ExaGrid

ExaGrid提供分层备份存储产品，具有独特的磁盘缓存着陆区、长期保留存储库、横向扩展架构和全面的安全特性。ExaGrid的着陆区可实现超快的备份和还原速度以及即时虚拟机恢复。存储库层极大降低了长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构包括全套设备，并确保随着数据的增长提供固定备份期限，从而避免成本高昂的叉车式升级和计划中的产品过时淘汰。ExaGrid提供独有的两层备份存储方法，且具有非面向网络的分层（分层气隙）、延迟删除和不可变对象，可帮助从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid 在以下国家和地区设有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、荷比卢、巴西、加拿大、智利、独联体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧、波兰、葡萄牙、卡达尔、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、西班牙、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国、美国和其他地区。

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ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的注册商标。所有其他商标均为各自持有人的财产。

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