Kinaxis帮助CMI Foods提高供应链弹性

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc. （TSX:KXS）今天宣布CMI Foods（广受欢迎的Pollo Campero连锁餐厅的所有者，也是拉丁美洲最大的农工企业之一）已选择该公司改造其供应、需求和库存管理工作，帮助该品牌正着手进行的数字化转型，从而实现雄心勃勃的地域扩张计划。

CMI Foods的庞大业务组合包括食品加工和生产业务、动物和宠物食品以及独立餐厅，其中包括Pollo Campero和Pollo Granjero。在Kinaxis帮助下，这家规模迅速扩大的企业将能够在一个地方连接所有供应链数据、人员和流程，并克服各种干扰挑战，从而更高效地将产品送到客户手中。

“我们很高兴Kinaxis为供应链带来全新视角，这是我们发展产品组合并拓展以前未服务市场的关键，”CMI Foods转型和数字化高级总监Marco Matouk表示，“双方的合作将增强我们为客户提供优质食品的能力，同时推动整个运营的可持续发展。”

“我们期待与CMI Foods的团队合作，为其鼓舞人心的供应链转型做出贡献，”Kinaxis首席销售官Claire Rychlewski表示，“对供应链管理方式进行根本性变革的需求仍在持续，我们提供真正端到端透明度的能力将成为他们成长和成功的关键部分。”

要了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者。我们为供应链和管理供应链的人员服务，为人类谋福祉。我们的软件深受全球知名品牌的信赖，可提供驾驭当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。我们将获得专利的并发技术与以人为本的人工智能方法相结合，使各种规模的企业都能管理其端到端的供应链网络，涵盖从多年战略规划到精确到秒的执行和最后一英里交付的方方面面。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn.

Source: Kinaxis

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。