ExaGrid推出版本7.0.0

ExaGrid透過勒索軟體恢復提供業界領先的全面安全性。觀看這段短片，詳細瞭解我們適用於勒索軟體恢復的保留時間鎖定。

ExaGrid透過勒索軟體恢復提供業界領先的全面安全性。觀看這段短片，詳細瞭解我們適用於勒索軟體恢復的保留時間鎖定。

麻薩諸塞州瑪律堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ExaGrid®提供業界唯一具有保留時間鎖定功能的分層備份儲存解決方案，包括非針對網路的分層（建立分層氣隙）、延遲刪除和勒索軟體恢復的不變性。該公司今天宣布推出ExaGrid軟體版本7.0.0，並於2024年8月開始發售。

隨著每次軟體更新，ExaGrid都在為其分層備份儲存添加額外的安全層，分層備份儲存已經利用了一個非針對網路的儲存庫（分層氣隙），具有延遲刪除功能和不可變的資料對象，可使儲存的備份資料得到更長期的保留，讓威脅行為者無法存取，也無法透過惡意攻擊修改。

在ExaGrid軟體版本7.0.0中，ExaGrid支援使用S3協議將Veeam作為物件儲存目標寫入ExaGrid分層備份儲存，並在ExaGrid中直接支援Veeam Backup for Microsoft 365。

ExaGrid在Veeam提供的時間段內鎖定資料：

ExaGrid著陸區中的S3鎖定資料

ExaGrid儲存庫層中的S3鎖定資料

具有不可變對象和延遲刪除功能的ExaGrid保留時間鎖定 儲存庫層中的雙重鎖定資料



ExaGrid已憑藉不可變性和SOSAPI獲得了「Veeam Ready-Object」認證，證明Veeam可以作為S3物件儲存目標寫入ExaGrid分層備份儲存，並且能夠使用S3協議在ExaGrid中直接支援Veeam Backup for Microsoft 365。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid繼續更新我們的分層備份儲存解決方案，因為我們知道，如果備份解決方案本身容易受到威脅行為者的攻擊，那麼資料就不會真正透過備份得到保護。除了版本7.0.0中適用於Veeam的S3對象鎖定外，ExaGrid還提供具有非針對網路的分層（分層氣隙）、延遲刪除策略和不可變資料對象的保留時間鎖定功能，從而提供雙重保險。」

關於ExaGrid

ExaGrid提供分層備份儲存產品，具有獨特的磁片緩存著陸區、長期保留儲存庫、水平擴展架構和全面的安全特性。ExaGrid的著陸區可實現超快的備份和還原速度以及即時虛擬機器恢復。儲存庫層極大降低了長期保留成本。ExaGrid的水平擴展架構包括全套裝置，並確保隨著資料的成長提供固定備份期限，從而避免成本高昂的全面性大規模升級和計畫中的產品過時淘汰。ExaGrid提供獨有的兩層備份儲存方法，且具有非針對網路的分層（分層氣隙）、延遲刪除和不可變對象，可協助從勒索軟體攻擊中恢復。

ExaGrid在以下國家／地區擁有實體銷售及售前系統工程師：阿根廷、澳洲、比荷盧、巴西、加拿大、智利、獨立國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、中國香港、印度、以色列、義大利、日本、墨西哥、北歐、波蘭、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、西班牙、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國及其他地區。

造訪我們，請前往 exagrid.com 或透過 LinkedIn 與我們聯絡。看看我們的客戶親身體驗 ExaGrid 的評價，並瞭解為什麼他們目前花費在備份存儲上的時間大幅減少 客戶成功案例 。ExaGrid 為我們的 +81 NPS 分數深感自豪！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的註冊商標。所有其他商標均為各自持有人的財產。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。