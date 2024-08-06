Ultimate Risk Solutions 宣布与 Howden Group 建立全球合作伙伴关系

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Ultimate Risk Solutions (URS) 很高兴地宣布与 Howden 达成全球合作，Howden 成为 URS 先进风险管理套件的新客户。该套件涵盖经济和监管资本管理、资产建模、企业风险管理（ERM）、准备金和价格优化。合作伙伴关系旨在利用 URS 的核心竞争力为 Howden 现有资源、产品和服务增加价值。

“我们很高兴能与 Howden 团队合作，”URS 执行委员会成员 Werner Bugl 说道。“这些产品创建了一个独特的平台，通过模拟和风险建模扩展我们为客户的新旧业务提供的现有解决方案。”

“Howden 在全球范围内的多个团队中使用 URS 技术有着悠久的历史，”Howden Re 全球分析负责人 Nathan Schwartz 说道。“经过全面评估，我们选择与 URS 建立战略合作关系，认识到他们强大且独立的资本工具与我们对卓越的承诺相一致。”

“我们与 Howden 的合作进一步证明了我们持续致力于提供最先进、易于使用的风险建模平台，以满足公司决策者快速变化的需求。这在风险环境日益严峻、并且受到前所未有的多重危机加剧的情况下尤为重要，”URS 的创始人兼首席执行官 Alex Bushel 说道。

“与 URS 合作的决定源于我们与在各自领域中出类拔萃的领先公司合作的承诺。这一合作使我们能够为客户提供增强的解决方案，同时保持工具使用的灵活性，确保我们继续提供一流的服务，”Howden Re 的常务董事 Man Cheung 说道。

关于 URS

成立于 2001 年，Ultimate Risk Solutions (URS) 为再保险/保险行业提供风险分析方面的技术和解决方案，包括已保再保险评估、经济和监管资本建模、损失准备金、资产组合建模、战略决策分析和宏观经济建模。URS 在全球范围内设有办事处并拥有客户。URS 的客户包括保险公司、再保险公司、再保险经纪人、咨询公司和保险监管机构。如需更多信息，请访问 www.ultirisk.com。

关于 Howden

Howden 是一家以员工持股为核心的全球领先保险集团。成立于 1994 年，它为从个人到最大的跨国公司客户提供保险经纪、再保险经纪和承保服务与解决方案。

该集团在欧洲、非洲、亚洲、中东、拉丁美洲、美国、澳大利亚和新西兰的 55 个国家运营，员工人数达到 18,000 名，代表客户处理 380 亿美元的保费。如需更多信息，请访问 www.howdengroup.com 和 www.howdengroupholdings.com。

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