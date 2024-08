Ultimate Risk Solutions anuncia parceria global com o Howden Group

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Ultimate Risk Solutions (URS) tem o prazer de anunciar uma cooperação global com a Howden, que se tornou um novo cliente do pacote avançado de gerenciamento de riscos da URS. Esse pacote abrange o gerenciamento de capital econômico e regulatório, a modelagem de ativos, o gerenciamento de riscos corporativos (GRC), reservas e otimização de preços. A parceria tem como objetivo alavancar as competências essenciais da URS para agregar valor aos recursos, produtos e serviços existentes da Howden.

"Estamos entusiasmados em colaborar com a equipe da Howden", disse Werner Bugl, membro do Comitê Executivo da URS. "As ofertas criam uma plataforma diferenciada para ampliar as soluções existentes que oferecemos por meio de simulações e modelagem de riscos para os negócios novos e existentes dos clientes."

“A Howden tem um longo histórico de utilização de tecnologias da URS em várias equipes ao redor do mundo”, disse Nathan Schwartz, diretor de análises global da Howden Re. “Após uma análise completa, escolhemos fazer uma parceria estratégica com a URS, reconhecendo suas ferramentas de capital robustas e independentes, que se alinham com nosso compromisso com a excelência.”

“Nossa parceria com a Howden é mais uma evidência do nosso compromisso contínuo em fornecer as plataformas de modelagem de risco mais avançadas e fáceis de usar que atendem às necessidades em rápida evolução de nossos tomadores de decisão corporativos. Isso é particularmente fundamental em um cenário de risco cada vez mais desafiador, ainda mais agravado por uma policrise de escopo sem precedentes”, disse Alex Bushel, Fundador e CEO da URS.

"A decisão de fazer parceria com a URS decorre da nossa dedicação em trabalhar com empresas líderes que se destacam em seus domínios. Essa colaboração nos permite oferecer soluções aprimoradas aos nossos clientes e, ao mesmo tempo, manter a flexibilidade no uso das ferramentas, garantindo a continuidade da prestação de serviços de primeira linha", disse Man Cheung, diretor administrativo da Howden Re.

Sobre a URS

Fundada em 2001, a Ultimate Risk Solutions (URS) oferece tecnologias e soluções para o setor de resseguros em análise de risco, incluindo avaliação de resseguro cedido, modelagem de capital econômico e regulatório, reserva de perdas, modelagem de portfólio de ativos, análise de decisão estratégica e modelagem macroeconômica. A URS tem escritórios e clientes em todo o mundo. Os clientes da URS incluem seguradoras, resseguradoras, corretoras de resseguros, empresas de consultoria e reguladores de seguros. Para obter mais informações, acesse www.ultirisk.com.

Sobre a Howden

A Howden é um grupo líder global em seguros que tem em seu coração a participação dos funcionários. Fundada em 1994, ela oferece serviços e soluções de corretagem de seguros, corretagem de resseguros e subscrição para clientes que vão desde pessoas físicas até as maiores empresas multinacionais.

O grupo opera em 55 países na Europa, África, Ásia, Oriente Médio, América Latina, EUA, Austrália e Nova Zelândia, empregando 18.000 pessoas e administrando US$ 38 bilhões em prêmios em nome dos clientes. Para obter mais informações, acesse www.howdengroup.com e www.howdengroupholdings.com.

