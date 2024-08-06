Kinaxis為CMI Foods強化供應鏈韌性

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® Inc. (TSX:KXS)今天宣布，CMI Foods作為廣受歡迎的Pollo Campero連鎖餐廳的所有者、拉丁美洲最大的農業產業企業之一，已委託該公司來協助其革新供應、需求和庫存管理實務。該品牌已著手進行數位化轉型，以實現雄心勃勃的地域擴張計畫。

CMI Foods龐大的業務組合包括食品加工和生產業務、動物和寵物食品，以及包括Pollo Campero和Pollo Granjero在內的獨立餐廳。藉助Kinaxis，這家快速擴張的企業將能夠實現其所有供應鏈資料、人員和流程的互聯互通，並因應各類業務中斷，從而更有效地將其產品送到客戶手中。

CMI Foods轉型和數位化資深總監Marco Matouk表示：「我們很高興Kinaxis能為我們的供應鏈帶來全新的視角，這是我們擴大產品組合並進軍以前未曾服務過的市場的關鍵。此次合作將強化我們向客戶提供優質食品的能力，同時推動我們所有業務的永續發展。」

Kinaxis銷售長Claire Rychlewski表示：「我們期待與CMI Foods的團隊合作，並成為他們令人振奮的供應鏈轉型之旅的一部分。對供應鏈的管理方式進行根本性的改變是一項持續需求，而我們提供真正的端對端透明度的能力將為他們的成長和成功做出重要貢獻。」

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Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者。我們為供應鏈和供應鏈管理人員服務，為人類謀福祉。我們的軟體深受全球知名品牌的信賴，可提供駕馭當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。我們將獲得專利的並發科技與以人為本的人工智慧方法相結合，使各種規模的企業都能協調其端對端的供應鏈網路，涵蓋從多年策略規劃、精確到秒的執行和最後一哩路交付的方方面面。如欲獲取更多資訊和詳情，請造訪 kinaxis.com ，或是在 LinkedIn.

來源：Kinaxis

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