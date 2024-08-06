Grameenphone與Mobileum合作啟動人工智慧驅動的風險管理轉型

加利福尼亞州庫比蒂諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的分析和網路解決方案提供商Mobileum Inc. (「Mobileum」) 欣然宣佈，擁有超過8500萬使用者的孟加拉國最大電信服務提供商Grameenphone已選擇Mobileum的下一代營收保障和欺詐管理(RAFM)解決方案，該解決方案建立在其旗艦產品主動智慧平台(AIP)之上，用於開展其風險管理轉型。這一戰略合作夥伴關係使Grameenphone能夠識別和防止營收流失，加強欺詐檢測，並為客戶提供更加安全和高效的服務。

「在當今瞬息萬變的商業環境中，確保客戶體驗和打擊欺詐是當前業務的重中之重。透過實施這一人工智慧驅動的尖端解決方案，我們正在採取積極主動的方法來確保未來發展，並確保我們的客戶能夠享受到最高質量的服務，減少對欺詐和安全威脅的擔憂。」Grameenphone執行長Yasir Azman表示。

作為此次合作的一部分，Grameenphone將升級技術、培訓員工並與Mobileum合作進行持續改進，以適應不斷演變的威脅和市場狀況。最初的重點是實施先進的人工智慧和機器學習工具來增強現有系統，同時為Grameenphone的員工提供全面的培訓，從而有效地利用這些技術。

「我們很榮幸能與Grameenphone攜手踏上這一變革之旅，預計這將對所有利益相關者都產生積極且重大的影響。持續改進是此次合作的一個基本方面，它將確保Grameenphone能夠提前規避潛在風險，維持安全高效的營運。透過採納這一創新解決方案，Grameenphone可以保護其客戶免受潛在欺詐的影響，保障營收流，最佳化營運，並符合監管要求。」Mobileum執行長Mike Salfity表示。

「Grameenphone致力於持續創新，並利用前沿的人工智慧驅動技術來提升我們的服務。Mobileum的主動智慧平台與我們打造以人工智慧為先的電信營運商的願景完美契合。它將為我們配備先進的分析工具，幫助我們識別和防止營收流失，加強我們的欺詐檢測能力，並最終確保我們為客戶提供最大價值。」Grameenphone資訊長Niranjan Srinivasan表示。

「我們很高興實施這一創新的RAFM系統。它旨在透過先進的人工智慧技術提供更好的客戶體驗，防範欺詐活動，並強化我們在服務中持續創新的承諾。」Grameenphone風險長Md. Arif Uddin表示。

Mobileum AIP是一個綜合平台，利用機器學習算法即時分析大規模和高頻率的資料流。透過部署這一解決方案，Grameenphone將在主動保障、增強欺詐檢測和深化客戶見解方面取得顯著進展。

「我們正在部署Mobileum的人工智慧驅動解決方案以提升客戶體驗。這個新一代平台將主動保護Grameenphone的客戶免受欺詐侵害，確保一個安全的網路環境。此外，它還將為我們提供對使用模式的更深入見解。這些知識使我們能夠最佳化網路效能，並最終為我們的重要客戶提供最大價值。」Grameenphone資料分析部門負責人Tanveer M. Haque表示。

「Grameenphone的RAFM轉型專案是一項關鍵舉措，突顯了Mobileum在營收保障和欺詐管理領域的創新和領導力。這一舉措為Grameenphone提供了強大的工具，用以保護營收、最佳化效率並確保合規。先進技術將使Grameenphone能夠主動識別和緩解風險，確保在日益復雜的市場環境中保障財務穩定。」Mobileum營收長Raja Hussain表示。

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關於Grameenphone

Grameenphone隸屬Telenor Group，是孟加拉國領先的電信服務提供商，擁有8530萬使用者。自1997年成立以來，Grameenphone建立了該國最大的蜂窩網路，覆蓋全國超過99%的人口。藉由其品牌承諾「超越極限」，Grameenphone致力於幫助客戶充分利用行動資料和語音服務，並致力於為所有人提供網際網路。Grameenphone在達卡證券交易所上市。www.grameenphone.com，www.facebook.com/grameenphone。

關於Mobileum Inc.

Mobileum是一家領先的電信分析解決方案提供商，其解決方案涵蓋漫遊、核心網路、安全、風險管理、國內外連接測試以及客戶見解等領域。超過1000家客戶依賴其主動智慧平台，該平台系統先進的分析解決方案，使客戶能夠將深度網路和營運智慧與即時行動相結合，從而增加營收、改善客戶體驗並降低成本。Mobileum總部位於硅谷，在全球設有辦公室，包括澳洲、德國、希臘、印度、日本、葡萄牙、新加坡、英國和阿拉伯聯合大公國。

如需瞭解詳情，請造訪https://www.mobileum.com/。

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