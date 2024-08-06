Ceres確認Denso成為最新授權合作夥伴

英格蘭霍舍姆--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的潔淨能源技術開發商Ceres Power Holdings plc (CWR.L)與全球原始設備製造商Denso Corporation (“Denso”)今天就Ceres針對氫氣應用的專有固體氧化物電解槽製造長期授權合約提供進一步資訊。這是對之前於2024年7月22日發表的公告的補充，並突顯了該協議的條款。

Ceres公司再度獲得了一家世界一流的原始設備製造商(OEM)合作夥伴，該夥伴具備量產能力、專業知識和資源，能夠為不斷成長的綠色氫能領域製造先進設備

該協議將在多年內為Ceres帶來可觀的收入，收入結構與之前的Ceres OEM授權合約相似，包括授權費、工程服務和硬體。協議還規定，Ceres將根據Denso未來的商業生產和向終端客戶的銷售情況收取權利金

Denso是一家《財星》500大企業，總部位於日本刈谷，在全球35個國家和地區擁有超過16萬名員工。該公司旨在利用其在汽車系統開發中累積的系統控制和熱管理專業知識，開發氫氣生產領域的技術。此次合作將使Denso能夠根據授權生產Ceres目前和未來幾代的堆疊技術，以實現其建立氫氣供應鏈的目標。

Ceres執行長Phil Caldwell評論道：「我很高興宣布我們與Denso的最新合作關係。這項合作建立在Ceres的策略之上，即與位於能源轉型動力強勁地區的一流量產合作夥伴展開合作。

身為全球氫能產業的先驅，日本的目標是在未來15年內創造價值15兆日圓的氫能投資，特別關注鋼鐵、合成氨和合成燃料生產等難以減排的產業，而Ceres的一流固體氧化物技術尤其適合這些產業，具有明顯的競爭優勢。

透過持續將我們的技術授權給主要的工業公司，Ceres及其合作夥伴網路正在大規模快速實現脫碳目標。」

如欲瞭解進一步資訊，請造訪 www.ceres.tech。

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