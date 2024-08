Ceres bestätigt Denso als neuesten Lizenzpartner

HORSHAM, England--(BUSINESS WIRE)--Ceres Power Holdings plc (CWR.L), ein führender Entwickler von Technologien für saubere Energie, und Denso Corporation („Denso“), ein globaler Erstausrüster, geben heute weitere Informationen zu einer langfristigen Lizenzvereinbarung für die Herstellung von Ceres' patentrechtlich geschützten Festoxid-Elektrolysezellen für Wasserstoffanwendungen bekannt. Damit wird die vorherige Ankündigung vom 22. Juli 2024 ergänzt, in der die Bedingungen dieser Vereinbarung hervorgehoben wurden.

Sicherung eines weiteren erstklassigen OEM-Partners für Ceres, der über die Größe, das Fachwissen und die Ressourcen verfügt, um fortschrittliche Anlagen für die wachsenden grünen Wasserstoffsektoren herzustellen

Die Vereinbarung sieht erhebliche Einnahmen für Ceres über mehrere Jahre vor, mit einem ähnlichen Profil wie bei früheren Ceres-OEM-Lizenzen, einschließlich Lizenzgebühren, technischer Dienstleistungen und Hardware. Die Vereinbarung sieht auch Lizenzzahlungen an Ceres für die zukünftige kommerzielle Produktion und den Verkauf an Endkunden durch Denso vor

Denso ist ein Fortune-500-Unternehmen mit Hauptsitz in Kariya, Japan, das über 160.000 Mitarbeiter in 35 Ländern und Regionen weltweit beschäftigt. Denso möchte sein Fachwissen in den Bereichen Systemsteuerung und Wärmemanagement, das es bei der Entwicklung von Automobilsystemen erworben hat, für die Entwicklung von Technologien im Bereich der Wasserstofferzeugung nutzen. Diese Partnerschaft wird Denso in die Lage versetzen, die aktuelle und künftige Generation der Stack-Technologie von Ceres in Lizenz zu produzieren, was dem Ziel des Unternehmens entspricht, eine Wasserstoff-Lieferkette aufzubauen.

Phil Caldwell, CEO von Ceres, kommentierte : „Ich freue mich, unsere neueste Partnerschaft mit Denso bekannt zu geben. Diese baut auf der Strategie von Ceres auf, mit führenden Partnern aus der Großserienfertigung zusammenzuarbeiten, die in Regionen ansässig sind, in denen die Energiewende eine starke Dynamik aufweist.

Als Pionier der Wasserstoffindustrie weltweit will Japan in den nächsten 15 Jahren Investitionen in Wasserstoff im Wert von 15 Billionen Yen tätigen, insbesondere in den schwer zugänglichen Sektoren wie Stahl, Ammoniak und synthetische Treibstoffproduktion, für die die erstklassige Festoxidtechnologie von Ceres besonders gut geeignet ist und deutliche Wettbewerbsvorteile bietet.

Durch die fortgesetzte Vergabe von Lizenzen für unsere Technologie an große Industrieunternehmen sorgen Ceres und sein Partnernetzwerk für eine Dekarbonisierung in großem Maßstab und mit hohem Tempo.”

Weitere Informationen finden Sie unter www.ceres.tech.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.