Ceres确认Denso为最新许可合作伙伴

英格兰霍舍姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的清洁能源技术开发商Ceres Power Holdings plc (CWR.L)与全球原始设备制造商Denso Corporation（以下简称“Denso”）今天提供了有关长期许可协议的更多信息，该协议旨在制造Ceres专有的氢应用固体氧化物电解池。这针对之前于2024年7月22日发布的公告提供了更多详细信息，重点介绍了该协议的条款。

Ceres获得另一家世界级OEM合作伙伴，该合作伙伴拥有的规模、专业知识和资源，可为不断发展的绿色氢能行业制造先进设备

该协议为Ceres带来了多年的可观收入，与之前的Ceres OEM许可类似，包括许可费、工程服务和硬件。该协议还规定，Denso将在未来的商业生产和向终端客户销售中向Ceres支付特许权使用费

Denso是一家“财富500强”企业，总部位于日本刈谷，在全球35个国家和地区拥有超过160,000名员工。该公司旨在利用其在汽车系统开发中积累的系统控制和热管理专业知识，开发制氢领域的技术。此次合作将使Denso能够根据许可生产Ceres的当前和未来几代堆栈技术，以实现其建立氢气供应链的目标。

Ceres首席执行官Phil Caldwell表示：“我很高兴宣布我们与Denso的最新合作。这建立在Ceres与位于能源转型势头强劲地区的领先大批量制造合作伙伴合作的战略之上。

作为全球氢能行业的先驱，日本计划在未来15年内对氢能进行15万亿日元的投资，具体针对难以减排的行业，包括钢铁、氨和合成燃料生产，而Ceres先进的固体氧化物技术特别适合这些行业，具有明显的竞争优势。

通过继续向大型工业公司授权我们的技术，Ceres及其合作伙伴网络正在大规模、快速地实现脱碳。”

更多信息，请访问 www.ceres.tech。

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