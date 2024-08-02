SLB OneSubsea获得Petrobras在巴西近海两个超深水项目的重大合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 监管新闻：

SLB (NYSE: SLB)宣布，经过一轮竞争性招标，其OneSubsea™合资企业获得了Petrobras (NYSE: PBR)的一项重大合同，将为其提供标准化盐下海底生产系统和相关服务。合同范围涵盖进一步开发具有重要战略意义的桑托斯盆地的两个油田。

作为Atapu和Sepia油田第二轮开发的一部分，SLB OneSubsea将提供符合Petrobras标准的盐下垂直采油树、海底分配单元、海底控制系统和管道系统，以及相关的安装、调试和油田寿命服务。将要部署的大部分技术和设备，包括垂直采油树和海底控制系统，将在SLB OneSubsea位于巴西的工厂进行本地生产和维护。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“这份合同加深了我们与Petrobras的重要合作伙伴关系，我们很自豪能够支持巴西开发如此重要的资产。利用我们经过验证的本地开发的技术平台，可以促进准时交付，并最大限度地利用我们在巴西本地的制造和维护设施。巴西是我们的关键市场，我们持续的国内投资是支持我们构想的该地区增长的关键。”

这些项目扩充了Petrobras的重大盐下投资，并将新增两个浮式生产储存卸货(FPSO)平台，即P-84 (Atapu)和P-85 (Sepia)。它们的日生产能力将分别达到每天225,000桶石油和每天处理1000万立方米天然气。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推动新的海底时代，利用数字和技术创新来优化客户的石油和天然气生产，实现海底作业的脱碳，并释放海底解决方案的巨大潜力，以加速能源转型。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有1万名员工。如需了解更多信息，请访问 onesubsea.com 。

关于前瞻性声明的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。