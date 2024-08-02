Tecnotree與MiFibra合作革新其營運支援系統

芬蘭艾斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 商務支援系統（BSS）、營運支援系統（OSS）、人工智慧、5G和雲端原生技術全球數位平台與服務先驅Tecnotree與秘魯領先的高速寬頻網路服務供應商MiFibra合作，更新其營運支援系統並改造履約與保證流程。

這項策略性合作關係將使MiFibra能夠充分發揮其光纖入戶（FTTH）網路基礎設施的潛力，並帶來諸多好處，例如能夠實現服務可行性、供應和維護的自動化、消除人工操作存在的複雜性和延遲，並能保證服務品質（QoS）和體驗品質（QoE）。此次合作的成果將使MiFibra加速其客戶群的成長，提高客戶滿意度並鞏固其市場地位。

此次合作也將公開TMForum用於服務驗證和活化的開放式API，實現與各種協定和網路元素的無縫整合和相容。MiFibra將能夠充分最佳化其網路基礎設施的容量和使用，並透過有效的資源管理實現卓越營運。

MiFibra執行長Carlos Villegas表示：「MiFibra和Tecnotree之間的合作代表著向全面供應邁出了變革性一步，能夠為商業和技術客戶管理提供更多、更好的資訊。透過此次策略聯盟，MiFibra將能利用整合客戶數位自助管理工具、客戶主動溝通入口網站以及家庭設備最佳化工具，來逐步發展商業和技術服務平台。」

Tecnotree Corporation執行長Padma Ravichander表示：「我們很高興能與MiFibra建立新的合作夥伴關係，透過徹底改變其基礎設施和營運支援系統，開啟數位化和營運效率的轉型之旅。利用Tecnotree在BSS、OSS 、人工智慧和5G技術方面的專長，我們將幫助MiFibra透過更快地提供服務以及確保服務品質來釋放其真正的潛力並推動業務成長。提高自動化程度和簡化流程將使我們實現快速、靈活的大規模互動，不僅將促進MiFibra客戶群的發展，還將鞏固其市場地位。 」

關於 Tecnotree

Tecnotree是一家5G數位化商務支援系統（BSS）與營運支援系統（OSS）供應商，具有人工智慧/機器學習功能以及多雲端可擴充性。Tecnotree在TM論壇開放API一致性方面居於領先地位，擁有59個經過認證的開放API，這印證了公司對卓越的不懈追求，以及持續致力於同時為CSP和DSP提供差異化的體驗和服務。我們敏捷的開放原始碼數位BSS堆疊包括電信和其他數位服務行業的全方位（訂單到現金）業務流程和訂閱管理，為其帶來超越連接的各種發展機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平台向其訂閱者提供金融科技和B2B2X多體驗數位集市，以賦予數位化連接的社群在遊戲、健康、教育、OTT和其他垂直生態系統中的影響力。Tecnotree在赫爾辛基那斯達克(TEM1V)上市。

關於MiFibra

MiFibra是一家由在電信領域擁有20多年經驗的秘魯業者創立的公司。該公司目前在皮烏拉、蘭巴耶克、特魯希略和安卡什等省擁有寬頻光纖網路，覆蓋80多萬戶家庭和8萬多名連網客戶。該公司被Ookla評為所有營運部門中速度領先的固定網路營運商。該公司的使命是為越來越多的秘魯人提供世界一流的網路服務，其願景是成為各營運所在地的第一大營運商。

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