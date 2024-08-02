Tecnotree与MiFibra合作革新其运营支持系统

芬兰，ESPOO--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tecnotree是BSS、OSS、人工智能、5G和云原生技术领域数字平台和服务的全球领导企业，该公司已与秘鲁领先的高速宽带互联网服务提供商MiFibra合作，更新其运营支持系统并改造履约和保证流程。

这一战略合作伙伴关系将使MiFibra能够充分发挥其光纤入户 (FTTH) 网络基础设施的潜力，并带来诸多益处，例如能够实现服务可行性、供应和维护的自动化，消除与人工任务相关的复杂性和延迟，并能保证服务质量 (QoS) 和体验质量 (QoE) 。此次合作的成果将使MiFibra加快其客户群的增长，提高客户满意度并巩固其市场地位。

此战略合作还将公开TMForum用于服务鉴定和激活的开放式API，实现与各种协议和网络元素的无缝集成和兼容。MiFibra将能够充分优化其网络基础设施的容量和使用，并通过有效的资源管理实现卓越运营。

MiFibra首席执行官Carlos Villegas说："MiFibra和Tecnotree之间的合作代表着向全面提供更多更好的商业和技术客户管理信息迈出的变革性步骤。通过这一战略联盟，MiFibra将能通过整合客户数字自助管理工具、客户主动沟通门户以及优化家庭设备的工具来逐步发展其商业和技术服务平台。”

Tecnotree Corporation首席执行官Padma Ravichander 说："我们很高兴与MiFibra建立新的合作伙伴关系，通过彻底改变其基础设施和运营支持系统，开启实现数字化和运营效率的转型之旅。利用Tecnotree在BSS、OSS、人工智能和5G技术方面的专业知识，我们将帮助MiFibra通过更快地提供服务以及确保服务质量来释放其真正的潜力并推动业务增长。通过提高自动化程度和简化流程，我们将实现快速、灵活的大规模互动，这不仅将促进MiFibra客户群的发展，还将巩固其市场地位。”

关于Tecnotree

Tecnotree是一家支持5G的数字化业务支持系统（BSS）与运营支持系统（OSS）提供商，具有人工智能/机器学习功能以及多云端可扩展性。Tecnotree在TM论坛开放API合规性表中排名第一，拥有59个开放API，而这源于我们对卓越的不懈追求，以及致力于始终如一地为CSP和DSP提供差异化的体验和服务。我们敏捷的开源数字BSS堆栈包括电信和其他数字服务行业的全方位（订单到现金）业务流程和订阅管理，为其带来超越连接的各种发展机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅者提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以赋予数字化连接的社区在游戏、健康、教育、OTT和其他垂直生态系统中的影响力。Tecnotree在赫尔辛基纳斯达克(TEM1V)上市。

关于MiFibra

MiFibra是一家由在电信领域拥有20多年经验的秘鲁高管创办的公司。该公司目前在皮乌拉、兰巴耶克、特鲁希略和安卡什等省拥有宽带光纤网络，覆盖80多万户家庭和8万多名联网客户。该公司被Ookla评为所有运营部门中速度领先的固定互联网运营商。该公司的使命是为越来越多的秘鲁人提供世界一流的互联网服务，其愿景是成为运营所在任何地区第一大运营商。

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