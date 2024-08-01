Boston Oncology和King Fahd Medical City (KFMC)合作在沙烏地阿拉伯推進本地化細胞與基因療法

Boston Oncology和KFMC的代表與負責規劃和發展的衛生部副部長Eng. Abdulaziz AlRamaih閣下出席推動沙烏地阿拉伯本地化細胞與基因療法發展的合作簽約儀式。（照片：美國商業資訊）

Boston Oncology和KFMC的代表與負責規劃和發展的衛生部副部長Eng. Abdulaziz AlRamaih閣下出席推動沙烏地阿拉伯本地化細胞與基因療法發展的合作簽約儀式。（照片：美國商業資訊）

麻薩諸塞州劍橋和沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 根據旨在推動沙烏地阿拉伯王國醫療保健轉型的重要倡議，Boston Oncology和King Fahd Medical City (KFMC)簽署了就細胞和基因療法展開本地化合作的意向書。

負責規劃和發展的衛生部副部長Eng. Abdulaziz AlRamaih閣下出席了簽字儀式，這代表沙烏地在提高醫療能力和達成《2030年願景》中提出的宏偉目標方面邁出了重要一步。

醫療轉型的里程碑

KFMC執行長Fahad Al-Ghofaili博士充滿熱情地表示：「KFMC的本地化細胞與基因療法是提高本地先進治療和醫療技術能力的重要一步，有助於達成醫療轉型專案的目標。」[譯自阿拉伯文]

對病患的影響

Boston Oncology因其客戶至上的模式而著稱，在技術本地化方面擁有豐富的專業知識。Boston Oncology以病患和醫院的實際需求為中心，透過此次合作提供尖端技術和細胞與基因療法。此次合作將建立本地治療選擇，緩解治療供給方面的瓶頸，並改善病患的治療效果。由此產生的研發和臨床試驗將顯著促進沙烏地阿拉伯醫療保健領域的創新進步。

Boston Oncology執行長Abdullah Baaj博士介紹了雙方的合作關係：「KFMC擁有世界一流的臨床醫生和基礎設施，是整個地區病患的首選。聯手實現細胞與基因治療的本地化，是我們實現影響十億病患生活使命的變革性步驟。」

關於Boston Oncology細胞與基因療法

Boston Oncology是一家創新型生命科學公司，其使命是到2030年影響10億病患的生活。公司總部位於麻薩諸塞州劍橋，業務遍布全球，專注於為不斷成長的市場提供以病患為中心的解決方案和先進的治療模式。公司新成立的細胞與基因治療實體提供完全本地化的服務，針對病患獨特的遺傳特徵提供個人化治療。透過與首屈一指的醫療機構合作並利用尖端技術，Boston Oncology CGT正在擴大其在醫療保健領域推動變革性進步的傳統。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://bostononcology.com/。

關於King Fahd Medical City

King Fahad Medical City (KFMC)位於沙烏地阿拉伯利雅德，是中東地區規模最大、發展最迅速的醫療綜合體，擁有1200張床位。KFMC隸屬于第二醫療集群，由四家醫院和四個專科醫療中心組成，提供全面的醫療保健服務。KFMC以其先進的醫療技術和高標準的醫療服務而聞名，每年為3萬多名住院病人和超過50萬名門診病人提供服務。該機構致力於提供卓越的臨床服務、醫學教育、研究和持續改進的醫療保健服務。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.kfmc.med.sa/。

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