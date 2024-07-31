百奧賽圖宣布與IDEAYA Biosciences就具有同類首創潛力的B7H3/PTK7拓撲異構酶抑制劑有效負載雙特異性ADC專案達成選擇權和授權合約

中國北京和加州南舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-- 專注於新型抗體/ADC療法開發的國際性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（百奧賽圖，股票代號：02315.HK）宣布，它與致力於發現和開發標靶治療藥物的腫瘤精準醫療公司IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA)就有潛力的同類首創B7H3/PTK7 BsADC專案達成了一項選擇權和授權合約。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「我們欣然宣布與IDEAYA合作，探索我們有潛力的同類首創ADC與IDEAYA的 DDR小分子的聯用前景。這項合作利用了我們先進的RenLite®平台和專有的連接體-負載技術來提高 ADC藥物的精確性和有效性。IDEAYA在藥物開發方面的堅定決心和豐富經驗使我們相信，這種療法能夠得到迅速推進，以造福患者。」

IDEAYA Biosciences董事長兼執行長Yujiro S. Hata表示：「有潛力的同類首創B7H3/PTK7 拓撲異構酶抑制劑有效負載BsADC專案可望被開發為針對多種類型實體瘤的單藥療法藥物，並且推動IDEAYA更廣泛的公司策略，在 ADC與以小分子DDR療法為基礎的交叉點上實現自主的同類首創的合理聯用，為病患帶來更大的益處。」

該協議將授予IDEAYA一項選擇權來獲得百奧賽圖有潛力的同類首創B7H3/PTK7 拓撲異構酶抑制劑有效負載BsADC專案的全球獨家授權。B7H3/PTK7已被發現在多種實體瘤類型中共同表達，包括在有兩位數患病率的肺癌、大腸癌和頭頸癌等癌症中。

根據協議條款，百奧賽圖將獲得一筆首付款，如果IDEAYA行使了選擇權，百奧賽圖有權獲得選擇權行使費、開發和監管里程碑付款、商業化里程碑付款以及個位數淨銷售額分成。潛在交易總額達4.065億美元，其中包括1億美元的臨床開發和監管里程碑付款。

根據臨床前資料，有潛力的同類首創B7H3/PTK7 拓撲異構酶抑制劑有效負載BsADC專案有可能作為單藥療法藥物進行開發，也有可能與IDEAYA研發產品線中以針對DDR療法的多個專案（包括PARG抑制劑IDE161）為基礎進行聯合使用。B7H3/PTK7拓撲異構酶抑制劑有效負載BsADC專案的開發候選藥物提名計畫在2024年下半年完成。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：02315.HK）是一家以創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。百奧賽圖以底層基因編輯技術為基礎，自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），並已建立起40多萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2023年12月31日，百奧賽圖已簽署了103項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了47個標靶專案RenMice®平台授權開發合作；多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司子品牌 BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山）及德國海德堡等地設有分支機搆。欲了 解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於IDEAYA Biosciences

IDEAYA是一家腫瘤精準醫療公司，致力於為透過分子診斷篩選出的病患群體發現和開發標靶治療藥物。IDEAYA的方法是將發現和驗證轉化生物標記的能力與藥物研發相結合，以選擇最有可能從其標靶療法中獲益的病患群體。IDEAYA正在將其研究和藥物發現的能力應用于合成致死(synthetic lethality)這類新興的精準醫療標靶。

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