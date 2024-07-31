Lenovo与Databricks合作加速“Smarter AI for All”战略

中国香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Lenovo今天与Databricks建立合作关系，联手推动客户采用人工智能。作为Databricks咨询与系统集成（C&SI）的精选分级合作伙伴，Lenovo将与企业合作，帮助他们利用增强的数据管理功能，简化对多种来源数据的访问，消除成功使用人工智能的障碍。

该服务将通过Lenovo人工智能卓越中心（AI CoE）运行，旨在帮助客户快速、实惠高效、大规模地将人工智能应用于组织，提供将人工智能从构想变为现实的解决方案。通过与Databricks数据智能平台合作，Lenovo将帮助企业汇集数据源，使其能够增加对生成式人工智能的使用，提高数据分析能力并推动创新。Lenovo人工智能卓越中心（AI CoE）将提供服务，帮助客户利用Databricks平台确定成果并快速创新，以满足组织的独特需求。

Lenovo解决方案与服务集团首席运营官兼战略总监Linda Yao表示：" 我们与许多处于人工智能发展不同阶段的客户进行了交流，虽然大多数客户都希望获得人工智能带来的好处，并且感到这样做的紧迫性，但他们的组织还没有做好准备。我们的最新研究表明，90%的受访首席信息官认为人工智能将改变游戏规则，但超过一半的首席信息官认为他们的组织缺乏快速扩展人工智能的技术技能。通过将Databricks加入Lenovo的领先软件供应商生态系统，我们可以进一步实现我们的AI for All愿景，并将该技术带给更多的客户。"

从大中华区和亚太区开始，Lenovo将在全球范围内提供端到端的专业数据管理解决方案和服务，包括云、数据和人工智能战略、数据平台现代化、数据迁移、用于快速实施的预置代码、优化、治理和审计管理，以及人工智能和机器学习用例。

Databricks合作伙伴副总裁Greg Taylor表示：" 我们与Lenovo的合作展示了我们为所有组织实现数据和人工智能民主化的坚定承诺。看到我们与Lenovo的关系从客户转变为重要合作伙伴，我们感到非常自豪。我们正在共同推动前所未有的创新，加速增长，并通过Databricks数据智能平台为客户提供卓越价值。”

Lenovo之所以能够获得合作伙伴地位，是因为其在IT解决方案方面拥有广泛而深厚的专业知识，包括10多年的公共云解决方案实践以及在超过15年的数据平台建设中积累的丰富运营经验。新服务是Lenovo全面人工智能服务实践的一部分，该实践提供培训和工具，帮助客户最大限度利用人工智能。

根据近期LenovoCIO报告的深刻见解，大多数组织都苦于如何快速、有效、安全地部署人工智能解决方案。为支持全球客户，Lenovo宣布推出全面的人工智能服务组合，该组合与Gartner®人工智能采用五大关键阶段相一致。 Lenovo AI CoE旨在加速这些服务和用例，通过利用人工智能释放数据价值，更快地提供成果并提高效率。

Lenovo高级副总裁兼首席信息官、Lenovo解决方案与服务集团首席技术与交付官Art Hu补充道：" 凭借经验丰富的专家团队，我们与Databricks的合作将加速人工智能的准备工作，并推动客户更负责任、更高效地采用人工智能。从架构和数据管理，到实施和治理，我们可以提供端到端的解决方案，消除人工智能集成的障碍，帮助客户快速获得收益。"

基于Lenovo自身Databricks平台经验的合作关系

Lenovo与Databricks的合作始于2022年，当时Lenovo通过Databricks和基本的Azure服务创建了自己的企业级全球数据仓库。迄今为止，该数据仓库整合了企业通用数据模型和200个核心关键绩效指标，支持从产品和生产到供应、销售和服务的广泛组织。

凭借其在数字化和智能化转型方面的经验，以及现在作为Databricks的实施合作伙伴，Lenovo能够提供基于Lenovo混合云基础设施的数据和人工智能解决方案。Lenovo和Databricks的合作意味着客户将受益于具有简化数据治理功能的现代数据平台，帮助他们加快企业报告和分析以及人工智能应用的采用。

关于Lenovo

Lenovo是一家年收入570亿美元的全球科技巨擘，位列《财富》世界500强第217名，每天服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。公司专注于为“所有人提供更智能技术”（Smarter Technology for All）的宏伟愿景，发挥全球最大个人电脑公司的成功优势，推出了从口袋到云端的产品组合，包括支持人工智能、人工智能就绪和人工智能优化的设备（个人电脑、工作站、智能手机、平板电脑）、基础设施（服务器、存储、边缘、高性能计算和软件定义的基础设施）、软件、解决方案和服务。Lenovo不断投资于改变世界的创新技术，为世界各地的每一个人构建更公平、可信和智能的未来。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY)的名义在香港交易所上市。如需了解更多信息，请访问https://www.lenovo.com，并在我们的StoryHub上阅读最新消息。

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