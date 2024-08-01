SLB與Aker Carbon Capture合資企業與CO280簽署大規模碳去除專案FEED合約

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 法規新聞：

SLB和Aker Carbon Capture合資企業(SLB-ACC JV)今天宣布與其合作夥伴CO280 Solutions簽署一項合約，將為美國墨西哥灣沿岸一家紙漿和造紙廠的大型碳捕集工廠提供前端工程和設計(FEED)服務。該專案旨在每年減少80萬公噸碳排放，還將提供永久、可驗證和可負擔的二氧化碳去除(CDR)服務。

北美的紙漿和造紙業每年產生的碳去除機會高達1.3億公噸。透過永久捕集和儲存這些排放物，從大氣中去除的二氧化碳多於工業流程中排放的二氧化碳，從而使工業活動實現了負排放。

SLB-ACC JV執行長Egil A. Fagerland表示：「這份合約代表了我們與CO280合作的一個重要里程碑，旨在為北美產業提供大規模碳捕集解決方案。我們期待繼續與CO280及其紙漿和造紙合作夥伴合作，為透過FEED建立全面的碳捕集工廠做準備。」

碳捕集工廠的FEED概念設計植基於SLB-ACC JV的模組化Just Catch™ 400技術，這種標準化和模組化的技術可以為碳捕集裝置的預製提供支援。合資公司已經在為生物能源、水泥和垃圾發電領域的多個工業場所提供Just Catch™和Big Catch™解決方案。

CO280執行長Jonathan Rhone表示：「夥伴關係是在2030年之前消除百萬公噸碳的關鍵。我們為本公司在紙漿和造紙業以及CDR市場建立的合作夥伴關係，以及作為關鍵技術合作夥伴與SLB-ACC JV的合作感到驕傲。透過捕集和永久儲存工廠的生物源二氧化碳，我們可以在紙漿和造紙業開啟巨大的碳去除機會，並擴大CDR市場的規模。」

該合約簽署前不久，SLB-ACC JV和CO280最近宣布雙方將合作在美國和加拿大紙漿和造紙業開發大規模CDR專案，並宣布與Microsoft合作，透過捕集和永久封存紙漿和造紙廠的生物源二氧化碳擴大美國和加拿大的整個碳去除價值鏈。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

關於SLB和Aker Carbon Capture合資企業

SLB和Aker Carbon Capture合資企業致力於碳去除和減排解決方案。該公司成熟的模組化技術使各行各業能夠快速、成規模地部署捕集技術，從而滿足未來的需求並把握目前的機會。該公司目前正在向生物能源、垃圾發電和水泥產業交付七座碳捕集工廠。敬請造訪SLB-ACC JV網站。

關於CO280

CO280 Solutions Inc.是一家大型碳去除專案開發商。我們與紙漿和造紙公司合作，開發、資助、擁有和運作碳去除專案，為自願碳市場的客戶制定永久、可驗證和可負擔CDR信用的新基準。如欲瞭解更多資訊，請造訪：co280.com。

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本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過去事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術與合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述涉及各種風險和不確定性，其中包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現由SLB的戰略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；針對環境問題的立法和監管措施，包括針對全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生了變化），或者如果基本假設經證明是不正確的，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，SLB概不承擔任何公開更新或修訂此類陳述的意圖或義務。

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