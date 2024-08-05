Lenovo攜手Databricks加速推進「Smarter AI for All」

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今日，Lenovo攜手Databricks合作推動客戶採用人工智能。作為Databricks 諮詢與系統集成 (C&SI) 精選級合作夥伴，Lenovo將與企業合作，幫助他們利用增強的數據管理功能，簡化多源數據訪問，並消除成功應用人工智能的障礙。

這項服務將通過Lenovo 人工智能卓越中心(AI CoE) 提供，旨在幫助客戶快速、經濟高效地以規模化方式將人工智能技術應用於組織之中，並提供從構想到實現的解決方案。Lenovo將與Databricks 數據智能平台合作，幫助企業整合數據來源，使其能夠增加生成式人工智能的應用，提高數據分析能力並推動創新。Lenovo的人工智能卓越中心（AI CoE）將提供服務，幫助客戶確定成果，並使用 Databricks 平台進行快速創新，以滿足組織的獨特需求。

「我們與許多處於不同人工智能旅程階段的客戶進行了交流，儘管大多數客戶都希望獲得人工智能帶來的好處並感受到這樣做的緊迫性，但他們的組織尚未做好準備」，Lenovo解決方案與服務集團首席運營官兼戰略總監 Linda Yao 表示：「我們最新的研究顯示，90% 受訪的資訊總監認為人工智能將改變遊戲規則，但超過一半的人認為他們的組織缺乏快速擴展人工智能的技術能力。通過將 Databricks 加入Lenovo的領先軟件供應商生態系統，我們可以進一步實現我們的 AI for All 願景，並將這一技術帶給更多的客戶。」

從大中華區和亞太地區開始，然後逐步推展至全球，Lenovo 將提供端到端專業的數據管理解決方案和服務，包括雲、數據和人工智能策略、數據平台現代化、數據遷移、快速實施的預製代碼、優化、治理和審計管理，以及人工智能和機器學習用例。

Databricks 合作夥伴副總裁 Greg Taylor 表示：「我們與Lenovo的合作，彰顯了我們為所有組織實現數據及人工智能民主化的堅定承諾。我們很自豪地看到，我們與 Lenovo的關係從客戶轉變為關鍵合作夥伴。我們將共同推動前所未有的創新，加速增長，並透過Databricks數據智能平台為客戶帶來卓越的價值。」

Lenovo 憑藉在 IT 解決方案方面廣泛而深厚的專業知識，包括超過 10 年的公共雲解決方案實踐，以及超過 15 年的豐富運營經驗，獲得了合作夥伴地位。這項新服務是 Lenovo 全面人工智能服務實踐的一部分，提供培訓和工具，幫助客戶最大化利用人工智能。

根據最近 Lenovo資訊總監報告的見解，大多數組織在如何快速、有效、安全地部署人工智能解決方案方面遇到了困難。為在全球範圍內支持客戶，Lenovo宣布推出全面的人工智能服務組合，與 Gartner® 五個關鍵人工智能採用階段一致。Lenovo的人工智能卓越中心旨在加速這些服務和用例，透過利用人工智能解鎖其數據的價值，來更快地交付成果並提高效率。

Lenovo 高級副總裁兼資訊總監、Lenovo 解決方案與服務集團首席技術與交付官Art Hu 補充道:「在經驗豐富的專家團隊支持下，我們與 Databricks 的合作將加速人工智能的準備工作，並推動客戶更負責任、更高效地採用人工智能。從架構和數據管理，到實施和治理，我們可以提供端到端的解決方案，消除人工智能集成的障礙，幫助客戶快速獲得收益。」

基於 Lenovo 自身 Databricks 平台經驗的合作關係

Lenovo與 Databricks 的合作始於 2022 年，當時 Lenovo 通過 Databricks 和基礎 Azure 服務創建了自己的企業級全球數據倉庫。該數據倉庫至今已納入企業通用數據模型和200個核心關鍵績效指標，支持從產品和生產到供應、銷售和服務的整個組織運作。

憑藉在數字化和智能化轉型方面的經驗，以及現在作為 Databricks 的實施合作夥伴，Lenovo 能夠基於 Lenovo 的混合雲基礎設施提供數據和人工智能解決方案。Lenovo 與 Databricks 的合作意味著客戶將受益於具有簡化數據治理功能的現代數據平台，幫助他們加速企業報告和分析以及人工智能應用的採用。

關於Lenovo

Lenovo 是一家營收達 570 億美元的全球科技巨頭，在《財富》全球 500 強中排名第 217 位，每天在 180 個市場為數百萬客戶提供服務。Lenovo 專注於為所有人提供更智能科技的宏偉願景，在成為全球最大個人電腦公司的基礎上，擴展了從口袋到雲端的產品組合，包括具備人工智能功能、人工智慧就緒和人工智能優化的設備（個人電腦、工作站、智能手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣計算、高性能計算和軟件定義基礎設施）、軟件、解決方案和服務。Lenovo 持續投資於改變世界的創新技術，致力於為世界各地的每一個人創建更加公平、更值得信賴和更智能的未來。Lenovo 以 Lenovo Group Limited 在香港聯合交易所上市（股份代號：992）（ADR: LNVGY）。了解更多信息，請訪問 https://www.lenovo.com, 並通過我們的 StoryHub 閱讀最新新聞。

LENOVO 是 Lenovo 的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。©2024 Lenovo Group Limited.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。