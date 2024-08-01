SLB与Aker Carbon Capture合资企业获得CO280授予的大规模碳去除项目FEED合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 监管新闻：

SLB和Aker Carbon Capture合资企业(SLB-ACC JV)今天宣布获得其合作伙伴CO280 Solutions授予的一项合同，将为美国墨西哥湾沿岸一家纸浆和造纸厂的大型碳捕获工厂提供前端工程和设计(FEED)服务。该项目旨在每年减少80万吨碳排放，还将提供永久、可验证和可负担的二氧化碳去除(CDR)服务。

北美的纸浆和造纸业每年产生的碳去除机会高达1.3亿吨。通过永久捕获和储存这些排放物，从大气中去除的二氧化碳多于工业流程中排放的二氧化碳，从而使工业活动实现了负排放。

SLB-ACC JV首席执行官Egil A. Fagerland表示：“这份合同代表了我们与CO280合作的一个重要里程碑，旨在为北美行业提供大规模碳捕获解决方案。我们期待继续与CO280及其纸浆和造纸合作伙伴合作，为通过FEED建立全面的碳捕获工厂做准备。”

碳捕获工厂的FEED概念设计基于SLB-ACC JV的模块化Just Catch™ 400技术，这种标准化和模块化的技术可以为碳捕获装置的预制提供支持。合资公司已经在为生物能源、水泥和垃圾发电领域的多个工业场所提供Just Catch™和Big Catch™解决方案。

CO280首席执行官Jonathan Rhone表示：“伙伴关系是在2030年之前消除百万吨碳的关键。我们为本公司在纸浆和造纸行业以及CDR市场建立的合作伙伴关系，以及作为关键技术合作伙伴与SLB-ACC JV的合作感到自豪。通过捕获和永久储存工厂的生物源二氧化碳，我们可以在纸浆和造纸行业解锁巨大的碳去除机会，并扩大CDR市场的规模。”

该合同签署前不久，SLB-ACC JV和CO280最近宣布双方将合作在美国和加拿大纸浆和造纸行业开发大规模CDR项目，并宣布与Microsoft合作，通过捕获和永久封存纸浆和造纸厂的生物源二氧化碳扩大美国和加拿大的整个碳去除价值链。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于SLB和Aker Carbon Capture合资企业

SLB和Aker Carbon Capture合资企业致力于碳去除和减排解决方案。该公司成熟的模块化技术使各行各业能够快速、成规模地部署捕获技术，从而满足未来的需求并把握目前的机遇。该公司目前正在向生物能源、垃圾发电和水泥行业交付七座碳捕获工厂。敬请访问SLB-ACC JV网站。

关于CO280

CO280 Solutions Inc.是一家大型碳去除项目开发商。我们与纸浆和造纸公司合作，开发、资助、拥有和运营碳去除项目，为自愿碳市场的客户制定永久、可验证和可负担CDR信用的新标准。如需了解更多信息，请访问：co280.com。

关于前瞻性陈述的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性陈述”，即关于未来而非过去事件的陈述。此类陈述通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其他类似的词语。前瞻性陈述涉及不同程度上不确定的事项，例如关于SLB新技术与合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发展和环境问题的目标、计划和预测的陈述；关于能源转型与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些陈述涉及各种风险和不确定性，其中包括但不限于：无法实现净负碳排放目标；无法实现由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；针对环境问题的立法和监管举措，包括针对全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新10-K、10-Q和8-K表格中详细说明的其他风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，SLB概不承担任何公开更新或修订此类陈述的意图或义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。