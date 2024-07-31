Boston Oncology和King Fahd Medical City（KFMC）合作在沙特阿拉伯推进本地化细胞与基因疗法

Boston Oncology和KFMC的代表与负责规划和发展的卫生部副部长Eng. Abdulaziz AlRamaih阁下出席推动沙特阿拉伯本地化细胞与基因疗法发展的合作签约仪式。(照片：美国商业资讯）

Boston Oncology和KFMC的代表与负责规划和发展的卫生部副部长Eng. Abdulaziz AlRamaih阁下出席推动沙特阿拉伯本地化细胞与基因疗法发展的合作签约仪式。(照片：美国商业资讯）

马萨诸塞州坎布里奇和沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 根据旨在实现沙特阿拉伯王国医疗保健转型的重要倡议，Boston Oncology和King Fahd Medical City (KFMC) 签署了就细胞和基因疗法开展本地化合作的意向书。

负责规划和发展的卫生部副部长Eng. Abdulaziz AlRamaih阁下出席了签字仪式，这标志着沙特在提高医疗能力和实现《2030年远景规划》中提出的宏伟目标方面迈出了重要一步。

医疗转型的里程碑

KFMC首席执行官Fahad Al-Ghofaili博士充满热情的表示，“KFMC的本地化细胞与基因疗法是提高本地先进治疗和医疗技术能力的重要一步，有助于实现医疗转型项目的目标。”[译自阿拉伯文］

对患者的影响

Boston Oncology“以客户为中心”的模式闻名遐迩，在技术本地化方面拥有丰富的专业知识。Boston Oncology以患者和医院的实际需求为中心，通过此次合作提供尖端技术和细胞与基因疗法。此次合作将建立本地治疗选择，缓解治疗供给方面的瓶颈，改善患者的治疗效果。由此产生的研发和临床试验将显著促进沙特阿拉伯医疗保健领域的创新进步。

Boston Oncology首席执行官Abdullah Baaj博士介绍了双方的合作关系，“KFMC拥有世界一流的临床医生和基础设施，是整个地区患者的首选。联手实现细胞与基因治疗的本地化，是我们实现影响十亿患者生活使命的变革性步骤。”

关于Boston Oncology细胞与基因疗法

Boston Oncology是一家创新型生命科学公司，其使命是到2030年影响10亿患者的生活。公司总部位于马萨诸塞州剑桥市，业务遍布全球，致力于为不断增长的市场提供以患者为中心的解决方案和先进的治疗模式。公司新成立的细胞与基因治疗实体提供完全本地化的服务，针对患者独特的遗传特征提供个性化治疗。通过与领先的医疗机构合作并利用尖端技术，Boston Oncology CGT正在扩大其在医疗保健领域实现变革性进展的传统。

要了解更多内容，请访问https://bostononcology.com/。

关于King Fahd Medical City

King Fahad Medical City (KFMC) 位于沙特阿拉伯利雅得，是中东地区规模最大、发展最迅速的医疗综合体，拥有1200张病床。KFMC隶属于第二医疗集群，由四家医院和四个专科医疗中心组成，提供全面的医疗保健服务。KFMC以其先进的医疗技术和高标准的医疗服务而闻名，每年为3万多名住院病人和超过50万名门诊病人提供服务。该机构致力于提供卓越的临床服务、医学教育、研究和持续改进的医疗保健服务。

要了解更多内容，请访问https://www.kfmc.med.sa/。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。