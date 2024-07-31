百奥赛图宣布与IDEAYA Biosciences就具有同类首创潜力的B7H3/PTK7拓扑异构酶抑制剂有效载荷双特异性ADC项目达成选择权和许可协议

中国北京和加利福尼亚南旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（百奥赛图，股票代码：02315.HK），一家专注于新型抗体/ADC疗法开发的国际性生物技术公司，宣布与IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA)，一家致力于发现和开发靶向治疗药物的肿瘤精准医疗公司，就有潜力的同类首创B7H3/PTK7 BsADC项目达成了一项选择权和许可协议。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 我们非常高兴地宣布与IDEAYA合作，探索我们有潜力的同类首创ADC与IDEAYA的DDR小分子的联用前景。这项合作利用了我们先进的RenLite®平台和专有的连接体-载荷技术来提高ADC药物的精确性和有效性。IDEAYA在药物开发方面的坚定决心和丰富经验使我们相信，这种疗法能够得到迅速推进，以造福患者。”

IDEAYA Biosciences董事长兼CEO Yujiro S. Hata表示：“ 有潜力的同类首创B7H3/PTK7 拓扑异构酶抑制剂有效载荷BsADC项目有望被开发为针对多种类型实体瘤的单药疗法药物，并且推动IDEAYA更广泛的公司战略，在ADC与基于小分子DDR疗法的交叉点上实现自主的同类首创的合理联用，为患者带来更大的益处。”

该协议将授予IDEAYA一项选择权来获得百奥赛图有潜力的同类首创B7H3/PTK7 拓扑异构酶抑制剂有效载荷BsADC项目的全球独家许可。B7H3/PTK7已被发现在多种实体瘤类型中共同表达，包括在有两位数的患病率的肺癌、结直肠癌和头颈癌等癌症中。

根据协议条款，百奥赛图将获得一笔首付款，如果IDEAYA行使了选择权，百奥赛图有权获得选择权行使费、开发和监管里程碑付款、商业化里程碑付款以及个位数净销售额分成。潜在交易总额达4.065亿美元，其中包括1亿美元的临床开发和监管里程碑付款。

根据临床前数据，有潜力的同类首创B7H3/PTK7 拓扑异构酶抑制剂有效载荷BsADC项目有可能作为单药疗法药物进行开发，也有可能与IDEAYA管线中基于针对DDR疗法的多个项目（包括PARG抑制剂IDE161）进行联合使用。B7H3/PTK7拓扑异构酶抑制剂有效载荷BsADC项目的开发候选药物提名计划在2024年下半年完成。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。基于底层基因编辑技术，百奥赛图自主研发了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR-mimicTM）平台，用于全人治疗性单克隆抗体、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体和类TCR抗体的发现。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗TM”计划），并已建立起40多万条全人抗体序列库，用于全球合作。截至2023年12月31日，百奥赛图已签署了103项药物合作开发/授权/转让协议并与包括多家MNC在内的企业达成了47个靶点项目RenMice®平台授权开发合作；多个临床阶段抗体分子也达成了对外授权合作。公司子品牌BioMice®提供几千种包括靶点人源化小鼠在内的基因编辑动物和细胞模型，同时为全球客户提供临床前药理药效和基因编辑服务。百奥赛图总部位于北京，在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山）及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于IDEAYA Biosciences

IDEAYA是一家肿瘤精准医疗公司，致力于为通过分子诊断筛选出的患者群体发现和开发靶向治疗药物。IDEAYA的方法是将发现和验证转化生物标志物的能力与药物研发相结合，以选择最有可能从其靶向疗法中获益的患者群体。IDEAYA正在将其研究和药物发现的能力应用于合成致死这类新兴的精准医疗靶点。