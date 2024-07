Uzbekinvest acquiert des capacités de modélisation du risque et du capital auprès d'Ultimate Risk Solutions, une opération qui l'a aidé à obtenir une notation stable d'AM Best

Uzbekinvest acquires risk and capital modelling capabilities from Ultimate Risk Solutions (URS) which helped them attain stable AM Best rating (Graphic: Business Wire)

Uzbekinvest acquires risk and capital modelling capabilities from Ultimate Risk Solutions (URS) which helped them attain stable AM Best rating (Graphic: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ultimate Risk Solutions (« URS ») est fier d’annoncer sa contribution importante qui a aidé Uzbekinvest Export-Import Insurance Company of Uzbekistan (« Uzbekinvest ») à atteindre la note de crédit stable d'AM Best. Grâce à l’élaboration de modèles de risque avancés pour les lignes d’activité d’assurance et de réassurance d’Uzbekinvest, y compris le risque de catastrophe, URS a contribué de manière significative à cette réalisation.

Agence mondiale de notation de crédit spécialisée dans le secteur de l'assurance, AM Best a révisé les perspectives d'Uzbekinvest de négative à stable. La notation de solidité financière reste à B (acceptable) et la notation de crédit à long terme de l’émetteur à « bb » (acceptable). Cette évolution positive reflète l’amélioration de la capitalisation ajustée au risque d’Uzbekinvest, en partie attribuée à la modélisation sophistiquée du risque et à l’estimation de la perte maximale probable facilitée par URS.

L’expertise d’URS en matière d’analyse et de modélisation des risques a joué un rôle déterminant dans ce processus, démontrant l’engagement de l’entreprise à fournir des solutions de risque sur mesure qui améliorent la stabilité financière et les performances de ses clients.

« Notre société, qui est le plus grand fournisseur d’assurance et de réassurance en Ouzbékistan, a réalisé d'importants progrès sur les marchés internationaux et s’efforce de devenir un acteur mondial travaillant en étroite collaboration avec AM Best au cours du processus. Les capacités de modélisation du risque et du capital offertes par les technologies URS nous permettent de surveiller la solvabilité et la stabilité de notre portefeuille mondial de risques à mesure qu’il continue de croître », déclare Rustam Azimov, directeur général d’Uzbekinvest.

« Nous sommes ravis d’avoir soutenu Uzbekinvest dans l’amélioration de sa solidité et de la stabilité financières », déclare Alex Bushel, fondateur et CEO, Ultimate Risk Solutions. « L’engagement de notre équipe à développer des modèles de risque sophistiqués et complets souligne notre mission de doter nos clients des outils nécessaires à une gestion efficace des risques et à une croissance durable. »

Cette collaboration marque une étape importante pour Uzbekinvest et URS, soulignant l'importance de stratégies innovantes de gestion des risques dans le secteur de l'assurance. Alors qu'URS continue d'être à l'avant-garde de la modélisation et de l'analyse des risques, la société reste déterminée à aider ses clients à naviguer dans les complexités du risque avec confiance et précision.

À propos d'Uzbekinvest :

Uzbekinvest Export-Import Insurance Company JSC est un fournisseur d'assurance et de réassurance de premier plan en Ouzbékistan et dans le monde. La société s'engage à offrir à ses clients des solutions d'assurance et de réassurance éprouvées et exhaustives, soutenues par des technologies modernes de pointe et une équipe dévouée. La société gère des actifs totaux évalués à 164 millions USD et maintient des réserves substantielles s'élevant à plus de 106 millions USD, témoignant d'une forte stabilité financière et une capacité à couvrir les passifs potentiels. Uzbekinvest bénéficie d'une solide empreinte mondiale, gérant les risques de 132 pays. La société entretient des partenariats solides avec des chefs de file de la réassurance, à l'instar de Munich Re, Swiss Re, Allianz ou encore Zurich Insurance Company, et collabore avec des sociétés de courtage de premier plan telles qu'AON, Willis, Marsh, Guy Carpenter, Howden et d'autres pour renforcer sa portée sur le marché et ses capacités de service.

À propos d'Ultimate Risk Solutions :

Ultimate Risk Solutions (URS) est l'un des principaux fournisseurs de technologies et de services de modélisation et d'analyse des risques, offrant des solutions avancées aux compagnies d'assurance et aux institutions financières du monde entier. En mettant l'accent sur l'innovation et la précision, URS fournit des technologies qui aident les clients à optimiser leurs pratiques de gestion des risques et à atteindre leurs objectifs stratégiques.

Lien vers le communiqué de presse d'AM Best relatif à la révision de la notation d'Uzbekinvest :

https://tinyurl.com/23pcdbck

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.