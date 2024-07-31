Uzbekinvest从Ultimate Risk Solutions获得的风险和资本建模能力帮助其赢得AM Best的稳定评级

Uzbekinvest从Ultimate Risk Solutions (URS)获得的风险和资本建模能力帮助其赢得AM Best的稳定评级（图示：美国商业资讯）

Uzbekinvest从Ultimate Risk Solutions (URS)获得的风险和资本建模能力帮助其赢得AM Best的稳定评级（图示：美国商业资讯）

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Ultimate Risk Solutions (“URS”)自豪地宣布，其在协助Uzbekinvest Export-Import Insurance Company of Uzbekistan (“Uzbekinvest”)获得AM Best的稳定信用评级方面做出了重要贡献。通过为Uzbekinvest的保险和再保险业务线开发高级风险模型，包括巨灾风险，URS为这一成就做出了重大贡献。

专注于保险业的全球信用评级机构AM Best已将Uzbekinvest的展望从负面调整为稳定。财务实力评级维持在B（一般），长期发行人信用评级维持在“bb”（一般）。这一积极的转变反映了Uzbekinvest增强的风险调整后资本，部分归因于由URS促成的复杂风险建模和最大可能损失估计。

URS在风险分析和建模方面的专业知识在此过程中发挥了举足轻重的作用，展现了公司提供量身定制的风险解决方案以提高客户的财务稳定性和绩效表现的承诺。

Uzbekinvest总干事Rustam Azimov表示：“我们公司是乌兹别克斯坦最大的保险和再保险提供商，在国际市场上取得了长足进步，正在努力成为全球参与者并在此过程中与AM Best密切合作。URS技术提供的风险和资本建模能力使我们能够密切关注本公司全球风险投资组合在持续发展过程中的偿付能力和稳定性。”

Ultimate Risk Solutions创始人兼首席执行官Alex Bushel表示：“我们很高兴能够在Uzbekinvest提高财务实力和稳定性的过程中为其提供支持。我们的团队致力于开发复杂而全面的风险模型，这突显了我们的使命，即为我们的客户提供实现有效风险管理和可持续增长所需的工具。”

此次合作对Uzbekinvest和URS来说都是一个重要的里程碑，凸显了创新风险管理策略在保险业中的重要性。随着URS继续在风险建模和分析方面发挥引领作用，它始终致力于帮助客户自信和精准地驾驭复杂的风险。

关于Uzbekinvest：

Uzbekinvest Export-Import Insurance Company JSC是乌兹别克斯坦乃至全球知名的保险和再保险提供商。该公司致力于为客户提供可靠而全面的保险和再保险解决方案，并以一流的现代技术和敬业的专业团队为后盾。该公司管理的资产价值总额为1.64亿美元，并维持着超过1.06亿美元的雄厚储备资金，这表明其具有强大的财务稳定性并且有能力提供潜在责任保险服务。Uzbekinvest拥有强大的全球业务版图，处理来自132个国家的风险。它与Munich Re、Swiss Re、Allianz、Zurich Insurance Company等主要再保险公司保持着牢固的合作伙伴关系，并与AON、Willis、Marsh、Guy Carpenter、Howden等顶级经纪公司合作，以增强其市场影响力和服务能力。

关于Ultimate Risk Solutions：

Ultimate Risk Solutions (URS)是风险建模和分析技术与服务的领先提供商，为全球保险公司和金融机构提供先进的解决方案。URS专注于创新和精准服务，其所提供的技术可帮助客户增强风险管理实践并实现其战略目标。

AM Best关于调整后的Uzbekinvest评级展望的新闻稿链接：

https://tinyurl.com/23pcdbck

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