Uzbekinvest從Ultimate Risk Solutions獲得的風險和資本建模能力協助其贏得AM Best的穩定評等

Uzbekinvest從Ultimate Risk Solutions (URS)獲得的風險和資本建模能力協助其贏得AM Best的穩定評等（圖片：美國商業資訊）

Uzbekinvest從Ultimate Risk Solutions (URS)獲得的風險和資本建模能力協助其贏得AM Best的穩定評等（圖片：美國商業資訊）

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Ultimate Risk Solutions (“URS”)驕傲地宣布，其在協助Uzbekinvest Export-Import Insurance Company of Uzbekistan (“Uzbekinvest”)獲得AM Best的穩定信用評等方面做出了重要貢獻。透過為Uzbekinvest的保險和再保險業務線開發先進的風險模型，包括巨災風險，URS為這一成就做出了重大貢獻。

專注于保險業的全球信用評等機構AM Best已將Uzbekinvest的展望從負面調整為穩定。財務實力評等維持在B（一般），長期發行人信用評等維持在「bb」（一般）。這一積極的改變反映了Uzbekinvest增強的風險調整後資本，部分歸因於由URS促成的複雜風險建模和最大可能損失估計。

URS在風險分析和建模方面的專業知識在此過程中發揮了舉足輕重的作用，展現了公司提供訂製型風險解決方案以提高客戶的財務穩定性和績效表現的承諾。

Uzbekinvest總幹事Rustam Azimov表示：「我們公司是烏茲別克斯坦最大的保險和再保險供應商，在國際市場上取得了長足進步，正在努力成為全球參與者並在此過程中與AM Best密切合作。URS技術提供的風險和資本建模能力使我們能夠密切關注本公司全球創投組合在持續發展過程中的償付能力和穩定性。」

Ultimate Risk Solutions創辦人兼執行長Alex Bushel表示：「我們很高興能夠在Uzbekinvest提高財務實力和穩定性的過程中為其提供支援。我們的團隊致力於開發複雜而全面的風險模型，這突顯了我們的使命，即為我們的客戶提供實現有效風險管理和永續成長所需的工具。」

此次合作對Uzbekinvest和URS來說都是一個重要的里程碑，彰顯出創新風險管理策略對於保險業的重要性。隨著URS繼續在風險建模和分析方面扮演引領角色，它始終致力於協助客戶自信和精準地駕馭複雜的風險。

關於Uzbekinvest：

Uzbekinvest Export-Import Insurance Company JSC是烏茲別克斯坦乃至全球知名的保險和再保險供應商。該公司致力於為客戶提供可靠而全面的保險和再保險解決方案，並以一流的現代科技和敬業的專業團隊為後盾。該公司管理的資產價值總額為1.64億美元，並維持著超過1.06億美元的雄厚儲備資金，這顯示其具有強大的財務穩定性並且有能力提供潛在責任保險服務。Uzbekinvest擁有強大的全球業務版圖，處理來自132個國家的風險。它與Munich Re、Swiss Re、Allianz、Zurich Insurance Company等主要再保險公司保持著牢固的合作夥伴關係，並與AON、Willis、Marsh、Guy Carpenter、Howden等頂尖經紀公司合作，以強化其市場影響力和服務能力。

關於Ultimate Risk Solutions：

Ultimate Risk Solutions (URS)是風險建模和分析技術與服務的領導廠商，為全球保險公司和金融機構提供先進的解決方案。URS專注于創新和精準服務，其所提供的技術可協助客戶強化風險管理實務並達成策略目標。

AM Best關於調整後的Uzbekinvest評等展望的新聞稿連結：

https://tinyurl.com/23pcdbck

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