Uzbekinvest adquire capacidade de modelagem de risco e capital da Ultimate Risk Solutions, que os ajudaram a obter um rating estável AM Best

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Ultimate Risk Solutions (“URS”) orgulhosamente anuncia sua importante contribuição em auxiliar a Uzbekinvest Export-Import Insurance Company (“Uzbekinvest”) do Uzbequistão na obtenção de seu rating de crédito estável AM Best. Por meio do desenvolvimento de modelos de risco avançados de linhas de negócios de seguros e resseguros da Uzbekinvest, incluindo o risco de catástrofe, a URS contribuiu significativamente para esta conquista.

A AM Best, uma agência global de classificação de crédito especializada no setor de seguros, reviu a perspectiva da Uzbekinvest de negativa para estável. O rating de solidez financeira permanece B (Razoável), enquanto o rating de crédito do credor de longo prazo é “bb” (Favorável). Esta variação positiva reflete a maior capitalização ajustada ao risco da Uzbekinvest, que pode ser parcialmente atribuída à sofisticada modelagem de riscos e à estimativa de perda máxima provável fornecida pela URS.

A experiência da URS em modelagem e análise de riscos tem sido fundamental neste processo, já que demonstra o compromisso da empresa em oferecer soluções de risco personalizadas que melhorem o desempenho e a estabilidade financeira de seus clientes.

“A nossa empresa, a maior fornecedora de seguros e resseguros no Uzbequistão, fez avanços significativos nos mercados internacionais e se esforça para se tornar um player global, trabalhando em estreita colaboração com a AM Best durante o processo. Os recursos de modelagem de risco e capital oferecidos pelas tecnologias da URS permitem que nos concentremos na solvência e estabilidade de nosso portfólio de risco global à medida que continua a crescer”, disse Rustam Azimov, CEO da Uzbekinves.

“Estamos muito satisfeitos por termos apoiado a Uzbekinvest em sua jornada rumo à melhoria da solidez e estabilidade financeiras”, disse Alex Bushel, fundador e CEO da Ultimate Risk Solutions. “A dedicação de nossa equipe no desenvolvimento de modelos de risco sofisticados e abrangentes destaca a nossa missão de prover as ferramentas necessárias para que os clientes alcancem uma gestão de risco eficaz e um crescimento sustentável.”

Esta colaboração representa um marco significativo tanto para a Uzbekinvest como para a URS e destaca a importância de estratégias de risco inovadoras no setor de seguros. Enquanto a URS continua a ser pioneira na modelagem e análise de riscos, ela reafirma o seu compromisso em ajudar os seus clientes a navegarem pelas complexidades do setor do risco com confiança e precisão.

Sobre a Uzbekinvest:

A Uzbekinvest Export-Import Insurance Company JSC é uma importante fornecedora de seguros e resseguros no Uzbequistão e no resto do mundo. A empresa está comprometida em oferecer soluções de seguros e resseguros abrangentes e confiáveis ​​aos seus clientes, apoiadas por modernas tecnologias de ponta e uma equipe dedicada de profissionais. Esta empresa gere ativos totais avaliados em 164 milhões de dólares e tem reservas substanciais superiores a 106 milhões de dólares, indicativos de uma forte estabilidade financeira e uma capacidade de cobrir potenciais obrigações. A Uzbekinvest tem uma forte presença global com gestão de riscos em 132 países. Forjou fortes alianças com grandes empresas de resseguros, como a Munich Re, Swiss Re, Allianz e Zurich Insurance Company, e colabora com corretoras de primeira linha, como a AON, Willis, Marsh, Guy Carpenter, Howden e outras para expandir seu alcance de mercado e capacidade de serviço.

Sobre a Ultimate Risk Solutions:

A Ultimate Risk Solutions (URS) é uma importante fornecedora de tecnologias e serviços de modelagem e análise de riscos, oferecendo soluções avançadas para seguradoras e instituições financeiras em todo o mundo. Orientada para a inovação e a precisão, a URS oferece tecnologias que ajudam os clientes a melhorarem suas práticas de gestão de riscos e atingir seus objetivos estratégicos.

Link para o comunicado de imprensa da AM Best sobre a perspectiva de rating revisada da Uzbekinvest:

https://tinyurl.com/23pcdbck

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.