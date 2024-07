Biogen, Beckman Coulter e Fujirebio colaboram em biomarcadores sanguíneos e testes para patologia de tau na doença de Alzheimer

CAMBRIDGE, Massachusetts e BREA, Califórnia e TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB), Beckman Coulter, Inc. e Fujirebio anunciaram uma colaboração para potencialmente identificar e desenvolver biomarcadores sanguíneos para patologia de tau no cérebro e potencialmente avançar clinicamente e potencialmente comercializar novos testes para patologia de tau na doença de Alzheimer (DA). O desenvolvimento de biomarcadores sanguíneos específicos para tau que podem medir a carga de tau de um paciente pode fornecer insights críticos sobre os processos patológicos subjacentes da DA e pode ajudar a promover o desenvolvimento de uma nova geração de terapias que impactam a patologia de tau.

Por meio dessa colaboração, as empresas trabalharão para identificar novos biomarcadores sanguíneos e promover biomarcadores sanguíneos conhecidos para patologia de tau na DA. A colaboração visa desenvolver e promover clinicamente novas ferramentas que medem a patologia de tau cerebral para potencialmente estratificar pacientes ou monitorar a resposta ao tratamento em estudos clínicos da DA. A colaboração tem o potencial de promover biomarcadores sanguíneos específicos para tau e ferramentas de diagnóstico que podem ser usados ​​não apenas em estudos clínicos, mas também na prática clínica para permitir a adoção de futuras terapias que impactam a patologia de tau.

"Estratificar e monitorar pacientes para patologia de tau é uma necessidade crescente para a próxima geração de terapias para Alzheimer, como nosso pipeline de terapias investigacionais direcionadas à tau, incluindo ASO direcionado à tau", disse Jane Grogan, Ph.D., Chefe de Pesquisa na Biogen. “Por meio dessa colaboração, planejamos alavancar nossa profunda experiência científica no desenvolvimento e uso de biomarcadores, combinada com as capacidades de nossos parceiros em diagnósticos, para potencialmente acelerar o cronograma de desenvolvimento para diagnósticos baseados em sangue que podem medir os níveis de patologia de tau de um paciente.”

“Os esforços colaborativos entre a Biogen, a Beckman Coulter e a Fujirebio combinam a força do desenvolvimento de biomarcadores de ponta com tratamentos potenciais inovadores focados no aspecto taupático da neurodegeneração, nos levando mais perto de soluções eficazes", disse Kathleen Orland, vice-presidente sênior, gerente geral de química e imunoensaio da Beckman Coulter Diagnostics. “Garantindo que testes neurológicos de alta qualidade estejam amplamente disponíveis por meio de nossa base global instalada de analisadores, essa colaboração com a Biogen e a Fujirebio destaca nosso compromisso de trabalhar com líderes em áreas de doenças neurodegenerativas para levar testes de Alzheimer baseados em sangue, totalmente automatizados e de alto rendimento, para milhões de pacientes que sofrem de demência em todo o mundo.”

“Os biomarcadores baseados no sangue para patologia de tau podem avançar o desenvolvimento e a implementação de terapias modificadoras de doenças para distúrbios neurodegenerativos como DA”, disse Monte Wiltse, presidente e CEO da Fujirebio Diagnostics, Inc. “Esta parceria nos ajudará ainda mais a acelerar nossos esforços para desenvolver novos diagnósticos de doenças neurodegenerativas e entregá-los a laboratórios e clínicos em todo o mundo por meio de nossos parceiros globais de diagnóstico, abordando a necessidade médica não atendida de biomarcadores baseados no sangue.”

Sob os termos da colaboração, a Biogen fornecerá dados de estudos clínicos de Alzheimer e experiência em pesquisa de biomarcadores para priorizar marcadores para patologia de tau. A Fujirebio e a Beckman Coulter serão responsáveis ​​por fornecer desenvolvimento de diagnóstico, fabricação e comercialização.

Sobre a Biogen

Fundada em 1978, a Biogen é uma empresa líder em biotecnologia que é pioneira em ciência inovadora para fornecer novos medicamentos para transformar a vida dos pacientes e criar valor para os acionistas e nossas comunidades. Aplicamos profundo conhecimento da biologia humana e alavancamos diferentes modalidades para promover tratamentos ou terapias de primeira classe que oferecem resultados superiores. Nossa abordagem é assumir riscos ousados, equilibrados com retorno sobre o investimento para proporcionar crescimento a longo prazo.

Nós rotineiramente publicamos informações que podem ser importantes para os investidores em nosso site em www.biogen.com. Siga-nos nas redes sociais - Facebook, LinkedIn, X, YouTube.

Sobre a Beckman Coulter. Inc.

Líder mundial em diagnósticos avançados, a Beckman Coulter desafiou as convenções para elevar o papel do laboratório de diagnóstico na melhoria da saúde dos pacientes há mais de 80 anos. Nossa missão é "Reimaginar incansavelmente os cuidados de saúde, um diagnóstico de cada vez". E fazemos isso aplicando o poder da ciência, da tecnologia e da paixão e criatividade das nossas equipes. Nossas soluções de diagnóstico são usadas em testes clínicos complexos e são encontradas em hospitais, laboratórios de referência e consultórios médicos em todo o mundo. Existimos para fornecer soluções de diagnóstico mais inteligentes e rápidas que avançam em direção ao futuro. Procuramos agilizar o atendimento com um extenso menu clínico, tecnologias escalonáveis de automação laboratorial, informática clínica criteriosa e otimizar serviços de desempenho laboratorial. Com sede em Brea, Califórnia, a Beckman Coulter tem mais de 11.000 membros de equipes globais. 2024-13330.

Siga e conecte-se com a Coulter via LinkedIn, X, e Facebook

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio, membro da H.U. Group Holdings Inc., é uma empresa líder mundial em testes de diagnóstico in vitro (IVD) de alta qualidade, com mais de 50 anos de experiência acumulada em pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização internacional de produtos de IVD. A Fujirebio fornece novas tecnologias e marcadores de diagnóstico inovadores para a indústria global de diagnósticos por meio de fornecimento de materiais, desenvolvimento de contratos e fabricação

A Fujirebio foi a primeira empresa a desenvolver e comercializar biomarcadores do líquido cefalorraquidiano (LCR) sob a marca Innogenetics há mais de 25 anos. A Fujirebio oferece uma linha abrangente de testes manuais e totalmente automatizados para doenças neurológicas e colabora constantemente com organizações e especialistas clínicos no mundo inteiro para desenvolver novos caminhos que permitem disponibilizar ferramentas de diagnóstico neurodegenerativo mais precoces, mais fáceis e mais completas. Para mais informações, acesse www.fujirebio.com/alzheimer.

Biogen Safe Harbor

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, relacionadas a: nossa estratégia e planos; potencial e expectativas para nossos negócios comerciais e programas de pipeline; alocação de capital e estratégia de investimento; programas de desenvolvimento clínico, estudos clínicos e leituras e apresentações de dados; o potencial para testes de biomarcadores de DA baseados em sangue; discussões regulatórias, submissões, registros e aprovações; os benefícios, segurança e eficácia potenciais de nossa colaboração com a Beckman Coulter Diagnostics e a Fujirebio;. Essas declarações prospectivas podem ser acompanhadas por palavras como "desejar", "antecipar", "acreditar", "poderia", "estimar", "esperar", "prever", "objetivo", "pretender", "deverá", "planejar", "potencial", "possível", "prospectar", "irá", "seria" e outras palavras e termos de significado semelhante. O desenvolvimento e a comercialização de medicamentos envolvem um alto grau de risco, e apenas um pequeno número de programas de pesquisa e desenvolvimento resultam na comercialização de um produto. Os resultados em estudos clínicos em estágio inicial podem não ser indicativos de resultados completos ou resultados de estudos clínicos em estágio posterior ou em maior escala, e não garantem a aprovação regulatória. Não se deve depositar uma confiança indevida nestas declarações.

Essas declarações envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes, materialmente, daqueles refletidos em tais declarações, incluindo: nossa dependência das vendas de nossos produtos; incerteza do sucesso a longo prazo no desenvolvimento, licenciamento ou aquisição de outros candidatos a produtos ou indicações adicionais para produtos existentes; falha em competir efetivamente; falha em executar com sucesso ou concretizar os benefícios previstos de nossas iniciativas estratégicas e de crescimento; dificuldades em obter e manter cobertura, preços e reembolso adequados para nossos produtos; nossa dependência de colaboradores e outros terceiros para o desenvolvimento, aprovação regulatória e comercialização de produtos e outros aspectos de nossos negócios, que estão fora de nosso controle total; riscos associados às atuais e potenciais reformas futuras da assistência médica; riscos relacionados à comercialização de biossimilares; falha em obter, proteger e aplicar nossos dados, propriedade intelectual e outros direitos de propriedade e os riscos e incertezas relacionados a reivindicações e contestações de propriedade intelectual; o risco de que resultados positivos em um estudo clínico não sejam replicados em estudos subsequentes ou confirmatórios ou o sucesso em estudos clínicos em estágio inicial pode não ser preditivo de resultados em estudos clínicos em estágio posterior ou em larga escala ou estudos em outras indicações potenciais; riscos associados a estudos clínicos, incluindo nossa capacidade de gerenciar adequadamente as atividades clínicas, preocupações inesperadas que podem surgir de dados adicionais ou análises obtidas durante os estudos clínicos, autoridades regulatórias podem exigir informações adicionais ou estudos adicionais, ou podem deixar de aprovar ou podem atrasar a aprovação de nossos candidatos a medicamentos; a ocorrência de eventos adversos de segurança, restrições de uso com nossos produtos ou reivindicações de responsabilidade do produto; riscos relacionados a falhas ou violações de tecnologia; problemas com nossos processos de fabricação; riscos relacionados à gestão, pessoal e outras mudanças organizacionais, incluindo atrair e reter pessoal; falha em cumprir com os requisitos legais e regulatórios; os riscos de fazer negócios internacionalmente, incluindo flutuações da taxa de câmbio; riscos relacionados ao investimento em nossa capacidade de fabricação; riscos relacionados à distribuição e venda por terceiros de versões falsificadas ou inadequadas de nossos produtos; riscos relacionados ao uso de mídia social e software baseado em inteligência artificial para nossos negócios; resultados das operações e condição financeira; flutuações em nossos resultados operacionais; riscos relacionados ao investimento em propriedades; riscos relacionados ao acesso aos mercados de capital e crédito; riscos relacionados ao endividamento; os riscos de mercado, juros e crédito associados ao nosso portfólio de investimentos; riscos relacionados a programas de recompra de ações; mudanças nas disposições de controle em alguns dos nossos acordos de colaboração; flutuações em nossa taxa de imposto efetiva; riscos ambientais; e quaisquer outros riscos e incertezas descritos em outros relatórios que protocolamos na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Essas declarações falam somente a partir da data deste comunicado à imprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.