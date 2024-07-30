Biogen、Beckman Coulter和Fujirebio将合作开发基于血液的生物标志物和阿尔茨海默病Tau病理学检测方法

马萨诸塞州剑桥、加州布雷亚和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB)、Beckman Coulter, Inc.和Fujirebio宣布了一项合作，以期识别和开发用于检测大脑中tau病理变化的血液生物标志物，并在临床上推进和商业化新的阿尔茨海默病(AD) tau病理检测方法。开发能测量患者tau负担的tau特异性血液生物标志物能为了解阿尔茨海默病的潜在病理过程提供重要信息，并有助于推动影响tau病理的新一代疗法的开发。

通过此次合作，两家公司将致力于鉴定新的血液生物标志物，并推进已知的基于血液的阿尔茨海默病tau病理生物标志物的研究。这项合作旨在开发和临床推广测量脑部tau病理学的新工具，以期在阿尔茨海默病临床试验中对患者进行分层或监测治疗反应。这项合作有望推动基于血液的tau特异性生物标志物和诊断工具的发展，它们不仅可用于临床试验，还可用于临床实践，使影响tau病理学的未来疗法得到普及。

Biogen研究主管Jane Grogan博士表示：“对患者进行tau病理学分层和监测是下一代阿尔茨海默氏病疗法日益增长的需求，比如我们的tau靶向疗法研究产品线，包括tau定向ASO。通过此次合作，我们计划利用自身在开发和使用生物标志物方面的深厚科学专长，结合合作伙伴在诊断方面的能力，以期加快基于血液的诊断方法的开发时间，这种诊断方法可以测量患者的tau病理水平。”

Beckman Coulter Diagnostics高级副总裁兼化学与免疫测定部总经理Kathleen Orland表示：“Biogen、Beckman Coulter和Fujirebio之间的合作将尖端的生物标志物开发实力与专注于神经退行性病变的tau病理方面的创新潜在疗法相结合，推动我们更接近有效的解决方案。与Biogen和Fujirebio的合作确保了高质量的神经系统检测能够通过我们全球已安装的分析仪广泛应用，也彰显了我们与神经退行性疾病领域的领导者合作，为全球数百万痴呆症患者提供全自动、高通量、基于血液的阿尔茨海默病检测的承诺。”

Fujirebio Diagnostics, Inc.总裁兼首席执行官Monte Wiltse表示：“基于血液的tau病理生物标志物可以推动针对神经退行性疾病（如阿尔茨海默病）的疾病调整疗法的开发和实施。这项合作将进一步帮助我们加快开发新型神经退行性疾病诊断产品的步伐，并通过我们的全球诊断合作伙伴向世界各地的实验室和临床医生提供这些产品，以满足对基于血液的生物标志物尚未得到满足的医疗需求。”

根据合作条款，Biogen将提供阿尔茨海默氏病临床研究数据和生物标志物研究方面的专业知识，以确定tau病理学标志物的优先次序。Fujirebio和Beckman Coulter将负责提供诊断开发、生产和商业化服务。

关于Biogen

Biogen成立于1978年，是一家领先的生物技术公司和创新科学的先驱，致力于通过提供新药来改变患者的生活，并为股东和社区创造价值。我们运用对人类生物学的深刻理解，并利用不同的模式来推进一流的治疗或疗法，以提供卓越的成果。我们的方法是大胆承担风险，并与投资回报相平衡，以实现长期增长。

我们定期在公司网站上发布可能对投资者非常重要的信息，网址为：www.biogen.com。在社交媒体上关注我们 - Facebook、LinkedIn、X、YouTube。

关于Beckman Coulter, Inc.

作为先进诊断领域的全球领导者Beckman Coulter 80多年来一直挑战传统，提升诊断实验室在改善患者健康方面的作用。我们的使命是通过科学、技术的力量及其团队的激情和创造力，坚持不懈地重构医疗保健格局，逐步改进每一项诊断。我们的诊断解决方案用于复杂的临床检测，并在全球各地的医院、参考实验室和医生办公室环境中得以应用。我们的存在是为了提供更智能、更快速的诊断解决方案，并着眼于未来。为此，我们通过广泛的临床服务、可扩展的实验室自动化技术、富于洞察的临床信息学和实验室性能服务来提升医护水平。Beckman Coulter总部位于加州布雷亚，拥有超过11,000名全球团队成员。2024-13330。

敬请通过LinkedIn、X和Facebook关注并联系Beckman Coulter

关于Fujirebio

作为H.U. Group Holdings Inc.的成员企业，Fujirebio是高质量体外诊断(IVD)检测领域的全球领导者。该公司在强大的IVD产品的概念构想、开发、生产和全球商业化方面积累了50多年的经验。Fujirebio通过材料供应、合同开发和制造为全球诊断行业提供新技术和新型诊断标志物。

超过25年前，Fujirebio是第一家以Innogenetics品牌开发和推广脑脊液(CSF)生物标志物的公司。Fujirebio仍然是唯一一家拥有如此全面的人工和全自动神经退行性疾病分析方法的公司，并始终与世界各地的组织和临床专家合作，以开发更早期、更易用和更完整的神经退行性诊断工具的新途径。如需了解更多信息，请访问www.fujirebio.com/alzheimer。

Biogen安全港

本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及以下事项：我们的战略和计划；我们的商业业务和管线计划的潜力以及对这些业务和计划的期望；资本配置与投资策略；临床开发计划、临床试验以及数据读取分析和演示；基于血液的阿尔茨海默病生物标志物检测的潜力；监管讨论、提交、备案和批准；我们与Beckman Coulter Diagnostics和Fujirebio合作的潜在益处、安全性和有效性；这些前瞻性陈述可能使用“旨在”、“预期”、“相信”、“或将”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“也许”、“前景”、“将”、“会”等词语和术语以及其他具有类似含义的词语和术语。药物开发和商业化涉及高度的风险，只有少数研发计划会实现产品的商业化。早期临床试验的结果可能并不代表全部结果或者后期或更大规模临床试验的结果，并且不能确保监管部门的批准。您不应过度依赖这些陈述。

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