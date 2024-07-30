Biogen、Beckman Coulter和Fujirebio將合作開發以血液為基礎的生物標記和阿茲海默症Tau病理學檢測方法

麻薩諸塞州劍橋、加州布雷亞和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB)、Beckman Coulter, Inc.和Fujirebio宣布了一項合作，以期辨識和開發用於檢測大腦中tau病理變化的血液生物標記，並在臨床上推進和商業化新的阿茲海默症(AD) tau病理檢測方法。開發能測量病患tau負擔的tau特異性血液生物標記能為瞭解阿茲海默症的潛在病理過程提供重要洞見，並有助於推動影響tau病理的下一代療法的開發。

透過此次合作，兩家公司將致力於鑑定新的血液生物標記，並推進已知的以血液為基礎的阿茲海默症tau病理生物標記的研究。這項合作旨在開發和臨床推廣測量腦部tau病理學的新工具，以期在阿茲海默症臨床試驗中對病患進行分層或監測治療反應。這項合作可望推動以血液為基礎的tau特異性生物標記和診斷工具的發展，它們不僅可用於臨床試驗，還可用於臨床實務，使影響tau病理學的未來療法得到普及。

Biogen研究主管Jane Grogan博士表示：「對病患進行tau病理學分層和監測是下一代阿爾茨海默氏病療法與日俱增的需求，比如我們的tau靶向療法研究產品線，包括tau定向ASO。透過此次合作，我們計畫利用自身在開發和使用生物標記方面的深厚科學專長，結合合作夥伴在診斷方面的能力，以期加快以血液為基礎的診斷方法的開發時間，這種診斷方法可以測量病患的tau病理水準。」

Beckman Coulter Diagnostics資深副總裁兼化學與免疫分析部總經理Kathleen Orland表示：「Biogen、Beckman Coulter和Fujirebio之間的合作將尖端的生物標記開發實力與專注於神經退化性病變的tau病理方面的創新潛在療法相結合，推動我們更接近有效的解決方案。與Biogen和Fujirebio的合作確保了高品質的神經系統檢測能夠透過我們全球已安裝的分析儀廣泛應用，也彰顯了我們與神經退化性疾病領域的領導者合作，為全球數百萬癡呆症病患提供全自動、高通量、以血液為基礎的阿茲海默症檢測的承諾。」

Fujirebio Diagnostics, Inc.總裁兼執行長Monte Wiltse表示：「以血液為基礎的tau病理生物標記可以推動針對神經退化性疾病（如阿茲海默症）的疾病調整療法的開發和實施。這項合作將進一步協助我們加快開發新型神經退化性疾病診斷產品的步伐，並透過我們的全球診斷合作夥伴向世界各地的實驗室和臨床醫生提供這些產品，以滿足對以血液為基礎的生物標記尚未得到滿足的醫療需求。」

根據合作條款，Biogen將提供阿爾茨海默氏病臨床研究資料和生物標記研究方面的專業知識，以確定tau病理學象徵物的優先次序。Fujirebio和Beckman Coulter將負責提供診斷開發、生產和商業化服務。

關於Biogen

Biogen成立於1978年，是一家首屈一指的生物科技公司和創新科學的先驅，致力於透過提供新藥來改變病患的生活，並為股東和社群創造價值。我們運用對人類生物學的深刻理解，並利用不同的模式來推進一流的治療或療法，以提供卓越的成果。我們的方法是大膽承擔風險，並與投資報酬相平衡，以實現長期成長。

我們定期在公司網站上發表可能對投資人非常重要的資訊，網址為：www.biogen.com。在社群媒體上關注我們 - Facebook、LinkedIn、X、YouTube。

關於Beckman Coulter, Inc.

身為先進診斷領域的全球領導者，Beckman Coulter 80多年來一直挑戰傳統，提升診斷實驗室在改善病患健康方面的作用。我們的使命是透過科學、技術的力量及其團隊的激情和創造力，堅持不懈地重構醫療保健格局，逐步改進每一項診斷。我們的診斷解決方案用於複雜的臨床檢測，並在全球各地的醫院、參考實驗室和醫生辦公室環境中得以應用。我們的存在是為了提供更智慧、更快速的診斷解決方案，並著眼于未來。為此，我們透過廣泛的臨床服務、可擴充的實驗室自動化技術、富於洞察的臨床資訊學和實驗室效能服務來提升醫護水準。Beckman Coulter總部位於加州布雷亞，擁有超過11,000名全球團隊成員。2024-13330。

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關於Fujirebio

身為H.U. Group Holdings Inc.的成員企業，Fujirebio是高品質體外診斷(IVD)檢測領域的全球領導者。該公司在強大的IVD產品的概念構想、開發、生產和全球商業化方面累積了50多年的經驗。Fujirebio透過材料供應、合約開發和製造為全球診斷產業提供新技術和新型診斷標記。

超過25年前，Fujirebio是第一家以Innogenetics品牌開發和推廣腦脊液(CSF)生物標記的公司。Fujirebio仍然是唯一一家擁有如此全面的人工和全自動神經退化性疾病分析方法的公司，並始終與世界各地的組織和臨床專家合作，以開發更早期、更易用和更完整的神經退化性診斷工具的新途徑。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.fujirebio.com/alzheimer。

Biogen安全港

本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及以下事項：我們的策略和計畫；我們的商業業務和研發產品線計畫的潛力以及對這些業務和計畫的期望；資本配置與投資策略；臨床開發計畫、臨床試驗以及資料讀取分析和示範；以血液為基礎的阿茲海默症生物標記檢測的潛力；監管討論、遞交、備案和核准；我們與Beckman Coulter Diagnostics和Fujirebio合作的潛在益處、安全性和有效性；這些前瞻性陳述可能使用「旨在」、「預期」、「相信」、「或將」、「估計」、「期望」、「預測」、「目標」、「打算」、「可能」、「計畫」、「潛力」、「也許」、「前景」、「將」、「會」等字詞和術語以及其他具有類似含義的字詞和術語。藥物開發和商業化涉及高度的風險，只有少數研發計畫會實現產品的商業化。早期臨床試驗的結果可能並不代表全部結果或者後期或更大規模臨床試驗的結果，並且不能確保主關機關的核准。您不應過度依賴這些陳述。

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