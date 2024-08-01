Point2Web 與 NewsBreak 攜手合作，擴大客戶的廣告觸及範圍

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Point2Web 是終極行銷龍頭，致力於創意、廣告和績效行銷。Point2Web 很榮幸地宣布成為 NewsBreak 在歐洲的第一家代理銷售夥伴。 NewsBreak 是美國一流的當地新聞和資訊平台，擁有超過 4000 萬名的每月活躍使用者。

Point2Web 和 NewsBreak 攜手合作，準備提供優質的廣告解決方案來吸引當地受眾。合作目的在於結合雙方優勢，進而推動 Point2Web 客戶大幅成長。這項合作關係目的在於結合兩家公司的優勢，為 Point2Web 客戶推動顯著的成長和績效，創造真正突破性的成果。這次合作可望促進創新、提升優質服務，並為 NewsBreak 的當地使用者以及其美國各地的社群實現正面積極的成果。

利用 NewsBreak 的創新技術及其無可匹敵的當地足跡，品牌可以徹底改變當地及定向廣告，並將資源轉至最需要的地方。Point2Web 擁有業界領先的專業知識，將協助客戶以前所未有的規模來擴大廣告影響力。這次合作將對於保險、金融、旅遊、家居裝修、電子商務和休閒遊戲等領域的廣告商特別有利。

合作亮點：

延伸範圍： Point2Web 客戶即日起將可觸及 NewsBreak 在整個美國地區共 4000 萬名使用者，從而顯著提升廣告活動的影響力。此舉可確保廣告商可以接觸到龐大且參與度高的使用者客群。

Point2Web 客戶即日起將可觸及 NewsBreak 在整個美國地區共 4000 萬名使用者，從而顯著提升廣告活動的影響力。此舉可確保廣告商可以接觸到龐大且參與度高的使用者客群。 創新解決方案： 這項合作夥伴關係將 NewsBreak 使用的新技術帶到 Point2Web 的客戶群。

這項合作夥伴關係將 NewsBreak 使用的新技術帶到 Point2Web 的客戶群。 全球專業知識、當地影響力： Point2Web 的全球影響力以及在績效網路上深厚的專業知識，結合 NewsBreak 強大的當地資訊平台，對於定向和有效的廣告策略來說，可確保與當地社群產生共鳴。使廣告商能夠製作出既具有全球資訊，又有與當地相關性的資訊。雙方協力讓廣告商精心製作的內容既能滿足全球需求，又能切合當地情況。

Point2Web 的全球影響力以及在績效網路上深厚的專業知識，結合 NewsBreak 強大的當地資訊平台，對於定向和有效的廣告策略來說，可確保與當地社群產生共鳴。使廣告商能夠製作出既具有全球資訊，又有與當地相關性的資訊。雙方協力讓廣告商精心製作的內容既能滿足全球需求，又能切合當地情況。 促進創新，進而取得成功：Point2Web 和 NewsBreak 雙方皆致力於創新、卓越的服務，並致力為關係人取得正面結果。這項合作關係證明了雙方共同的願景，攜手突破數位廣告可能的界限。

「與 NewsBreak 合作不僅擴大了我們客戶的數位足跡，也提供了必要的工具和平台，讓客戶得以在廣告活動中達成前所未有的參與度和成功率」，Point2Web 營運長 Valentine Kovalenko 表示，「此次合作是我們決心致力於創新和優質服務的證明。NewsBreak 的受眾參與度高，水準也很高，這足以確保我們客戶的廣告能夠觸及有價值且回應迅速的群眾」。

「我們很榮幸能與 Point2Web 合作。Point2Web 的全球專業知識和創新方法，與我們的使命完全一致，也就是打造一個當地媒體生態系統，資訊隨時可用且存取簡便」，NewsBreak Advertising 總經理 Ryan Ludlow 表示：「利用尖端新技術並與 Point2Web 等策略合作夥伴合作，我們仍舊致力於提升廣告商的成功率，並持續關注廣告品質」。

有關此這項合作夥伴關係的詳細資訊，以及如何能使您的廣告策略受益，敬請造訪我們的網站。

關於 Point2Web

Point2Web - 您在創意、廣告和績效行銷領域的終極行銷龍頭。我們發揮Performance Network、Agency和Creative Studio的相乘作用，在全球提供強大的服務、專業知識和創新組合。

我們透過Creative Studio製作引人入勝且合乎法規的內容，透過Performance Network提供的獨家優惠和優質媒體資源充分提高您的廣告支出報酬率，並透過Agency為行銷和媒體購買團隊提供訂製型策略廣告解決方案。

與我們攜手合作，用動態、有影響力和卓有成效的結果提升您的品牌。

關於 NewsBreak

NewsBreak 是美國首區一指的當地新聞和資訊平台，以數位形式為使用者提供想要和需要的當地新聞和資訊。透過了解使用者偏好的尖端技術，為使用者規劃出量身定製的內容，NewsBreak 採用及時、可存取且易於使用的方式，從 10,000 多個來源收集以社群為中心的新聞和資訊，且使用者無需支付任何費用。NewsBreak 正在彌合新技術與傳統當地媒體之間的差距，提供創新的數位解決方案；不管是個人使用者、社群到美國各地的企業，致力讓所有人都能受益。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。