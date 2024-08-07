 TPV Technology選擇Blue Yonder，啟動全球供應鏈升級轉型

香港和亞利桑那州斯科茨代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為了在競爭中保持領先地位，並優化產品供應的可靠性和即時性，保證最出色的客戶滿意度，電子產品製造商必須對供應鏈進行升級轉型。因此，全球領先的顯示解決方案供應商TPV Technology選擇攜手Blue Yonder，啟動全球供應鏈營運轉型升級。TPV將實施Blue Yonder供應計劃解決方案，提高供應鏈效率、可視性和響應能力，滿足不斷增長的客戶和市場需求。該解決方案將由 Blue Yonder 合作夥伴Lenovo Solutions and Services Group具體實施。

TPV是全球最大的顯示器製造商和領先的電視機生產商，年收入超過68億美元（500億人民幣），在全球擁有12個製造基地，年出貨量高達5000萬台。TPV為許多知名品牌設計並生產顯示器和電視，同時擁有AOC、AGON、Great Wall、Envision和Philips等眾多自有品牌。隨著市場需求的增長和客戶期望的不斷變化，TPV意識到它需要一套更強大、更集成、更智慧的解決方案，來克服複雜的市場挑戰，並保持自身競爭力。最終，TPV選擇了Blue Yonder解決方案。

利用Blue Yonder解決方案, TPV將能：

貫穿整個供應鏈，實現近乎即時的端到端可視性和協作，優化並加快決策過程，同時更敏捷得預測和應對干擾。

簡化庫存和物流流程，降低營運成本，提高整體效率。

管理複雜的全球供應鏈，包括全球客戶、多家工廠和供應商及分銷管道。

提高庫存管理和履行流程的效率，降低成本。

「隨著TPV的不斷發展，為了快速應對市場變化和干擾，降低成本並提高客戶滿意度，供應鏈的升級轉型變得至關重要。」 TPV Technology供應鏈管理總監Martin Ni表示，「利用Blue Yonder在電子產品製造領域的深厚積累及其先進的供應鏈計劃能力，我們將打造更靈活、更高效、更加以客戶為中心的供應鏈，滿足當前和未來的需求。」

利用Blue Yonder供應計劃解決方案，TPV將能在整個分銷網路中科學得配置庫存，最小化缺貨並最大化庫存周轉率。優化後的供應計劃能從容應對需求波動，TPV的供應鏈體系由此將獲得極大的敏捷性，計劃人員的工作量也將大幅降低。

「全球供應鏈日益複雜，企業需重新審視自身的計劃和運營狀況，並展開數位化轉型，以確保長期成功。」Blue Yonder亞太區總裁Antonio Boccalandro 表示，「我們很榮幸能與 TPV 進行合作，啟動供應計劃升級轉型之旅，幫助TPV創造充滿韌性的智能化供應鏈。」

其他資源：

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關於 Blue Yonder

Blue Yonder是數位供應鏈和全管道商務交付領域的全球領導者。我們的智慧端到端平台協助零售商、製造商和物流供應商預測客戶需求、調整需求並加以滿足。在Blue Yonder的協助下，客戶可做出更加自動化、更多獲利能力的商業決策，從而實現更大的成長並重塑客戶體驗。Blue Yonder——發揮你的潛能 (Fulfill your Potential™) blueyonder.com

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