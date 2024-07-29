Cepton簽署被Koito收購的最終協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 矽谷創新企業、高效能雷射雷達解決方案領域的領導者Cepton, Inc.（簡稱「Cepton」或「公司」）(Nasdaq: CPTN)今日宣布已簽署一項最終協議（簡稱「協議」）。根據該協議，首屈一指的一級汽車供應商KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (“Koito”) (TSE: 7276)將在全現金交易中以每股3.17美元收購Koito未持有的公司全部流通股。

Cepton股東將獲得每股3.17美元的現金，與2024年7月26日（星期五）的收盤價相較，溢價約25.3%。交易的重要條款將在Cepton今天遞交給美國證券交易委員會的Form 8-K現況報告中說明。

擬議交易將補充Koito現有的感測器技術路線圖，同時為Cepton提供對其雷射雷達技術的商業化至關重要的財務穩定性和可擴充性。交易完成後，Cepton將作為Koito在美國的一家私人間接子公司營運。

Cepton執行長兼共同創辦人Jun Pei博士表示：「隨著我們與Koito一起踏上新的征程，我對Cepton下一階段的發展感到振奮不已。在過去的幾年裡，我們在產品創新和開發方面取得了許多令人矚目的里程碑式成就，成為汽車產業最值得信賴的雷射雷達解決方案供應商之一。身為我們的長期合作夥伴和投資人，Koito為我們的許多努力提供了鼎力支援。

「我們將繼續發揚身為一家矽谷公司的開拓精神，深化對推動尖端創新的承諾。憑藉Koito長達百年的嚴謹工程設計傳統，我們將更加專注于為全球客戶提供優質的解決方案。與Koito的合作將以獨特的方式為我們提供更廣泛的商機和資源，協助我們以其他雷射雷達公司無法企及的方式靈活因應產業挑戰。隨著Cepton繼續執行目前的汽車專案並積極管理未來的原始設備製造商(OEM)計畫，這將協助我們在未來幾年成為首屈一指的汽車雷射雷達公司。」

Koito總裁兼營運長Michiaki Kato表示：「我們對Cepton團隊在多年合作中所表現出的傑出技術能力表示讚賞，這給我們留下了深刻印象。我們體認到這項擬議交易是朝著實現Koito『照亮永續未來之路』願景邁出的重要一步。我們堅信，Cepton成為Koito集團的一員將顯著增強我們感測器業務的競爭力。

在『照亮您的安全』的企業構想下，Koito一直在汽車照明裝置和其他產品領域透過『照明』為實現安全可靠的行動社會貢獻力量。透過在我們的產品陣容中加入雷射雷達這一使用『光』的感測器，我們將為下一代以先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛普及為特點的行動社會的安全和保障貢獻力量，並將透過汽車照明裝置和感測器技術之間的相乘作用，提供更高附加價值的產品，從而實現企業的永續成長。」

Cepton商務長Mitch Hourtienne補充道：「除了為Koito和Cepton拓寬業務平台外，我們還希望雙方的合作能對整個汽車雷射雷達生態系統產生正向影響，推動產業標準的制定並加快大規模應用。我們已經做好準備，透過簡化和穩定的供應鏈，更好地支援我們的汽車OEM客戶安全地部署雷射雷達增強型輔助和自動駕駛平台，使安全自動駕駛真正應用於每一輛消費類汽車。」

O’Melveny and Myers LLP擔任公司的法律顧問。Craig-Hallum Capital Group LLC擔任由公司董事會無利害關係的獨立成員組成的特別委員會的獨家財務顧問，Cooley LLP擔任特別委員會的法律顧問。Davis Polk & Wardwell LLP和Nishimura & Asahi (Gaikokuho Kyodo Jigyo) 擔任Koito的法律顧問。WTW擔任Koito的人力資源顧問。

完成條件和時間

該交易已獲得兩家公司董事會的核准，並由Cepton董事會向Cepton股東推薦，可望於2025年第一季完成，但須獲得代表至少過半數流通股的Cepton股東的核准、主管機關的核准並滿足其他特別成交條件。

關於擬議交易的額外資訊及查找途徑

本新聞稿與涉及Cepton, Inc.（簡稱「公司」）和KOITO MANUFACTURING CO., LTD（簡稱「母公司」）的擬議交易（簡稱「交易」）有關。公司打算就擬議交易向美國證券交易委員會(SEC)遞交相關材料，包括附表14A代理聲明（簡稱「代理聲明」）和附表13E-3交易聲明（簡稱「附表13E-3」）。代理聲明將包含有關擬議交易和相關事項的重要資訊。本新聞稿不能替代代理聲明、附表13E-3或公司可能向SEC遞交或寄送給股東的與擬議交易相關的任何其他文件。在就擬議交易做出任何投票或投資決定之前，公司股東應仔細完整閱讀關於擬議交易的代理聲明（包括任何修訂或補充）、附表13E-3和其他相關材料（一旦可以取得），因為它們將包含有關公司和擬議交易的重要資訊。代理聲明（包括任何修訂或補充）、附表13E-3和其他相關材料，以及公司向SEC遞交的任何其他文件，均可在SEC網站(www.sec.gov)（當文件遞交給SEC後）或公司的投資人關係網站(https://investors.cepton.com)上免費查閱。

代理徵集參與者

根據SEC的規則，公司及其高階主管和董事以及某些其他管理層成員和員工可能被視為與擬議交易有關的代理徵集的「參與者」。有關公司董事和高階主管及其對公司普通股所有權的資訊載于公司於2024年5月15日遞交給SEC的2024年年度股東大會最終代理聲明，或截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度報告以及公司向SEC遞交的其他文件中。關於代理徵集參與者的其他資訊以及對他們透過安全持股或其他方式的直接和間接利益的描述，將包含在代理聲明以及其他將向SEC遞交的關於擬議交易的相關材料中（一旦可以取得）。代理聲明和其他此類材料的副本可以按照上一段中所述的方式免費取得。

前瞻性陳述安全港

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款所定義的前瞻性陳述，包括但不限於公司關於擬議交易的預期、計畫和意見。前瞻性陳述可以透過使用諸如「估計」、「目的」、「計畫」、「預計」、「預測」、「打算」、「目標」、「將」、「期望」、「預期」、「認為」、「尋求」、「目標」、「里程碑」、「旨在」、「擬議」等字詞，或者預測或暗示未來事件、趨勢、條款和/或條件或非歷史事實陳述的其他類似表達而加以辨識。公司提醒本新聞稿的讀者，這些前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響，其中大多數難以預測，而且許多是公司無法控制的，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些前瞻性陳述包括但不限於：(i)發生任何可能導致擬議交易各方終止合併協議的事件、變化或其他情況；(ii)未能獲得公司股東對擬議交易的核准；(iii)未能在預期時間範圍內（或根本無法）獲得某些監管核准或滿足完成擬議交易的任何其他成交條件；(iv)與擬議交易導致管理層對公司持續業務營運的關注受到干擾有關的風險；(v)擬議交易的公告對公司保留和雇用關鍵人員以及維持與客戶、供應商和與之有業務往來的其他各方關係的能力的影響，或對其經營業績和整體業務的影響；(vi)不確定的全球總體經濟和政治狀況；以及(vii)公司在向SEC遞交的文件中不時列出的其他風險。這些前瞻性陳述不應被視為代表公司在本新聞稿發表之日後任何日期的評估。因此，讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發表之日的情況。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述來反映陳述發表日期之後的事件或情況或反映意外事件的發生。公司不打算或承諾，並且明確表示沒有任何責任或義務公開更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發表日期之後的事件、情況或新資訊，或反映意外事件的發生。

關於Cepton

Cepton是一家矽谷創新企業，為汽車（先進駕駛輔助系統/輔助駕駛）、智慧城市、智慧空間和智慧工業應用提供以雷射雷達為基礎的解決方案。憑藉其獲得專利的雷射雷達技術，Cepton旨在使雷射雷達成為主流，達成效能、成本和可靠性的平衡，同時提供跨產業的可擴充智慧3D感知解決方案。Cepton成立於2016年，由在先進雷射雷達和成像技術領域擁有數十年集體經驗的產業資深人士領導，專注于高效能、高品質雷射雷達解決方案的大眾市場商業化。Cepton總部位於加州聖荷西，在密西根州特洛伊設有卓越中心設施，為大底特律地區的汽車客戶提供本地支援。Cepton還在德國設有辦事處，為歐洲客戶提供服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cepton.com，並在LinkedIn和X（前身為Twitter）上關注Cepton。

關於Koito

KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (Koito)以「照亮您的安全」為企業宗旨，自1915年成立以來在汽車照明領域一直居於領先地位。目前，Koito Group由分佈在全球13個國家的30家公司組成，透過由五個主要地區（日本、美洲、歐洲、中國和亞洲）領導的全球網路為世界各地的客戶提供產品和服務。其產品因高品質和先進技術而得到肯定，被世界各地的汽車製造商廣泛使用。該公司正在透過開發下一代照明技術和相關裝置、控制系統及環保產品、材料和生產方法來因應未來的交通轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.koito.co.jp/english。

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