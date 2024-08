Point2Web colabora com a NewsBreak para ampliar o alcance da publicidade para clientes

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A Point2Web, sua potência máxima em marketing criativo, publicitário e de desempenho, tem o prazer de anunciar que foi escolhida como a primeira Agência Parceira de Vendas na Europa para a NewsBreak, a plataforma americana de notícias e informações locais, com mais de 40 milhões de usuários ativos mensais.

Juntas, a Point2Web e a NewsBreak estão preparadas para oferecer soluções de publicidade excepcionais que envolvem profundamente o público local. Esta parceria pretende impulsionar o crescimento e o desempenho significativos para os clientes da Point2Web, combinando os pontos fortes de ambas as empresas para criar algo verdadeiramente inovador. Espera-se que a colaboração promova a inovação, melhore a excelência do serviço e alcance resultados positivos para os usuários locais da NewsBreak e suas comunidades em toda a América.

Ao utilizar a tecnologia inovadora e presença local inigualável da NewsBreak, as marcas podem revolucionar a sua publicidade local e segmentada e ajudar a direcionar seus recursos para onde são mais necessários. A experiência com liderança na indústria da Point2Web possibilitará ainda mais que os clientes ampliem seu impacto publicitário em uma escala sem precedentes. A colaboração será particularmente benéfica para anunciantes nas áreas de seguros, finanças, viagens, reformas residenciais, comércio eletrônico e jogos casuais, entre outros.

Destaques da parceria:

Alcance ampliado: os clientes da Point2Web agora terão acesso aos 40 milhões de usuários da NewsBreak nos Estados Unidos, aumentando significativamente o impacto de suas campanhas publicitárias. Este acesso garante que os anunciantes possam alcançar uma base de usuários vasta e altamente engajada.

Soluções inovadoras: a parceria traz o uso de novas tecnologias pela NewsBreak para a clientela da Point2Web.

Experiência global, impacto local: a presença global da Point2Web e sua vasta experiência em redes de desempenho, combinadas com a robusta plataforma de informações locais da NewsBreak, garantem uma estratégia de publicidade direcionada e eficaz que repercutirá nas comunidades locais. Esta sinergia permite aos anunciantes elaborar mensagens que sejam globalmente informadas e localmente relevantes.

Promovendo a inovação e alcançando o sucesso: a Point2Web e a NewsBreak compartilham um forte compromisso com a inovação, excelência no serviço e em alcançar resultados positivos para suas partes interessadas. Esta parceria é uma prova de sua visão conjunta de ultrapassar os limites do que é possível na publicidade digital.

“Por meio dessa parceria com a NewsBreak, não estamos só expandindo a presença digital de nossos clientes; estamos proporcionando a eles as ferramentas e plataformas necessárias para alcançarem níveis sem precedentes de engajamento e sucesso em suas campanhas publicitárias”, disse Valentine Kovalenko, COO na Point2Web. “Esta colaboração é uma comprovação de nosso compromisso inabalável com a inovação e excelência em serviço. O público da NewsBreak é altamente engajado e de alta qualidade, o que garante que os anúncios dos nossos clientes alcancem um público-alvo valioso e responsivo.”

“Estamos muito felizes com a parceria com a Point2Web, cuja experiência global e abordagem inovadora estão em perfeita conformidade com a nossa missão de criar um ecossistema de mídia local onde as informações estejam prontamente disponíveis e sejam facilmente acessíveis", disse Ryan Ludlow, gerente geral da NewsBreak Advertising. "Ao tirar proveito de nossa nova tecnologia de última geração e trabalhar com parceiros estratégicos como a Point2Web, permanecemos dedicados a melhorar o sucesso do anunciante e manter o nosso foco na qualidade do anúncio.”

Sobre a Point2Web

Point2Web – Sua potência máxima em marketing criativo, publicitário e de desempenho. Unimos a rede de desempenho, a agência, e o estúdio criativo para oferecer uma mistura poderosa de serviço, experiência e inovação em todo o mundo.

Criamos conteúdo cativante e compatível em nosso estúdio criativo, maximizamos o seu retorno sobre os investimentos em anúncios com ofertas exclusivas e fontes de mídia de alta qualidade através de nossa rede de desempenho e oferecemos soluções de publicidade estratégicas e personalizadas com a nossa agência para equipes de marketing e equipes de compra de mídia.

Faça parceria conosco para elevar a sua marca com resultados dinâmicos, impactantes e inegavelmente eficazes.

Sobre a NewsBreak

A NewsBreak é a plataforma líder em notícias e informações locais nos Estados Unidos que oferece aos usuários as notícias e informações locais que desejam e precisam em formato digital. Ao utilizar tecnologia de ponta, capaz de aprender as preferências dos usuários para a seleção de conteúdo personalizado para o seu uso, a NewsBreak reúne notícias e informações com foco na comunidade de mais de 10.000 fontes de forma oportuna, acessível e fácil de usar, sem nenhum custo para os usuários. A NewsBreak preenche a lacuna entre as novas tecnologias e a mídia local tradicional, oferecendo uma solução digital inovadora que beneficia a todos, desde usuários individuais e suas comunidades até empresas em toda a América.

