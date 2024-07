Cepton unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Koito

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. („Cepton” oder das „Unternehmen”) (Nasdaq: CPTN), ein innovatives Unternehmen aus dem Silicon Valley und Marktführer im Bereich leistungsstarker Lidar-Lösungen, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung (die „Vereinbarung”) bekannt, die die Übernahme des gesamten ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens, das sich nicht im Besitz von Koito befindet, durch KOITO MANUFACTURING CO., LTD. („Koito”) (TSE: 7276), einem führenden Tier-1-Zulieferer der Automobilindustrie, für 3,17 US-Dollar pro Aktie in einer reinen Cash-Transaktion.

Die Aktionäre von Cepton erhalten 3,17 US-Dollar pro Aktie in Cash, was einer Prämie von etwa 25,3 % auf den Schlusskurs vom Freitag, dem 26. Juli 2024, entspricht. Die maßgeblichen Konditionen der Transaktion werden im aktuellen Bericht von Cepton auf Formular 8-K beschrieben, der heute bei der US-Börsenaufsichtsbehörde, der Securities and Exchange Commission (SEC), eingereicht wird.

Die geplante Transaktion wird die bestehende Sensor-Technologie-Roadmap von Koito ergänzen und Cepton zugleich die finanzielle Stabilität und Skalierbarkeit verschaffen, die für die Vermarktung seiner Lidar-Technologie entscheidend sind. Nach der Transaktion wird Cepton als privat geführte indirekte Tochtergesellschaft von Koito in den USA tätig sein.

„Ich sehe angesichts unserer neuen Partnerschaft mit Koito der nächsten Wachstumsphase von Cepton erwartungsvoll entgegen” sagte Dr. Jun Pei, CEO und Mitbegründer von Cepton. „Wir haben in den letzten Jahren viele bemerkenswerte Meilensteine im Bereich Produktinnovation und -entwicklung erreicht und konnten uns als einer der zuverlässigsten Anbieter von Lidar-Lösungen in der Automobilindustrie etablieren. Ein großer Teil unserer Bemühungen wurde von Koito in seiner Rolle als langfristiger Partner und Investor maßgeblich unterstützt.“

„Wir sind ein innovatives Unternehmen aus dem Silicon Valley und wollen auch weiterhin wegweisende Innovationen vorantreiben. Wir werden dabei auf die mehr als 100-jährige Erfahrung von Koito im Bereich Engineering zurückgreifen, um unseren Kunden weltweit hochwertige Lösungen zu bieten. Unsere Partnerschaft mit Koito wird uns einen einzigartigen Zugang zu einer breiteren Palette von Möglichkeiten und Ressourcen verschaffen und uns dabei helfen, den Herausforderungen der Branche auf eine Weise zu begegnen, wie es kein anderes Lidar-Unternehmen kann. Damit werden wir uns in den kommenden Jahren als führendes Unternehmen für Lidar-Systeme in der Automotive-Branche positionieren, während Cepton die aktuellen Automotive-Programme weiterführt und zukünftige OEM-Initiativen aktiv verwaltet.”

Michiaki Kato, President und COO von Koito, sagte: „Wir wissen die herausragenden technischen Fähigkeiten, die das Cepton-Team während unserer jahrelangen Zusammenarbeit unter Beweis gestellt hat, sehr zu schätzen und sie beeindrucken uns immer wieder aufs Neue. Wir wissen, dass die geplante Transaktion ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung der Vision von Koito ist, „den Weg für eine nachhaltige Zukunft zu ebnen“. Wir sind fest davon überzeugt, dass Cepton als Mitglied der Koito-Gruppe die Wettbewerbsfähigkeit unseres Sensorengeschäfts erheblich steigern wird.

Gemäß unserem Unternehmensmotto „Lighting for Your Safety” (Licht für Ihre Sicherheit) leistet Koito durch „Licht” im Bereich der Kfz-Beleuchtung und anderer Produkte einen Beitrag zur Verwirklichung einer sicheren und geschützten Mobilitätsgesellschaft. Durch die Erweiterung unserer Produktpalette um Lidar, einen Sensor, der „Licht“ einsetzt, werden wir zur Sicherheit und zum Schutz in der Mobilitätsgesellschaft der nächsten Generation beitragen, in der Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. Außerdem wollen wir durch die Bereitstellung von Produkten mit noch höherem Mehrwert durch die Synergie zwischen Kfz-Beleuchtung und Sensortechnologie ein nachhaltiges Unternehmenswachstum erzielen.“

Mitch Hourtienne, Chief Commercial Officer bei Cepton, fügt hinzu: „Abgesehen von der Erweiterung der Geschäftsplattformen für Koito und Cepton gehen wir davon aus, dass sich unsere Partnerschaft positiv auf das gesamte Ökosystem für Lidar-Systeme in der Automotive-Branche auswirken wird, indem sie Branchenstandards voranbringt und die Einführung in großem Maßstab beschleunigt. Dank einer optimierten und stabilisierten Lieferkette können wir unsere OEM-Kunden in der Automotive-Branche bei der sicheren Bereitstellung von Lidar-gestützten Plattformen für das assistierte und autonome Fahren besser unterstützen und so die sichere Autonomie in jedem Fahrzeug für Endverbraucher Wirklichkeit werden lassen.“

O'Melveny and Myers LLP steht dem Unternehmen als Rechtsberater zur Seite. Craig-Hallum Capital Group LLC fungiert als exklusiver Finanzberater für einen aus unparteiischen und unabhängigen Mitgliedern bestehenden Sonderausschuss des Board of Directors des Unternehmens, und Cooley LLP steht dem Sonderausschuss als Rechtsberater zur Seite. Davis Polk & Wardwell LLP und Nishimura & Asahi (Gaikokuho Kyodo Jigyo) stehen Koito als Rechtsberater zur Seite. WTW fungiert als HR-Berater für Koito.

Abschlussbedingungen und Zeitplan

Die Transaktion, die von den Boards of Directors beider Unternehmen genehmigt und den Aktionären von Cepton vom Board of Directors von Cepton empfohlen wurde, wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 vollzogen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Cepton, die mindestens die Mehrheit der ausstehenden Aktien vertreten, der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Zusätzliche Informationen über die geplante Transaktion und wo Sie diese finden

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf die geplante Transaktion (die „Transaktion“) zwischen Cepton, Inc. (das „Unternehmen“) und KOITO MANUFACTURING CO., LTD („Muttergesellschaft“). Das Unternehmen beabsichtigt, im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion relevante Unterlagen bei der SEC einzureichen, einschließlich eines Proxy Statements gemäß Formular 14A (das „Proxy Statement“) und eines Transaktionsberichts auf Formular 13E-3 (das „Formular 13E-3“). Das Proxy Statement enthält wichtige Informationen über die geplante Transaktion und damit in Zusammenhang stehende Sachverhalte. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für das Proxy Statement, das Formular 13E-3 oder andere Dokumente, die das Unternehmen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen oder an seine Aktionäre senden kann. VOR EINER STIMMABGABE ODER INVESTITIONSENTSCHEIDUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER GEPLANTEN TRANSAKTION WERDEN DIE AKTIONÄRE DES UNTERNEHMENS NACHDRÜCKLICH AUFGEFORDERT, DAS PROXY STATEMENT ZUR GEPLANTEN TRANSAKTION (EINSCHLIESSLICH ALLER ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ), FORMULAR 13E-3 UND ANDERE RELEVANTE MATERIALIEN SORGFÄLTIG UND IN IHRER GESAMTHEIT ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DAS UNTERNEHMEN UND DIE GEPLANTE TRANSAKTION ENTHALTEN. Das Proxy Statement (einschließlich aller Änderungen oder Ergänzungen), Formular 13E-3 und andere relevante Unterlagen sowie alle anderen Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, können nach der Einreichung bei der SEC kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder kostenlos beim Unternehmen auf der Website des Unternehmens für Investorenbeziehungen unter https://investors.cepton.com abgerufen werden.

An der Einholung beteiligte Personen

Das Unternehmen und seine Geschäftsführung und Direktoren sowie bestimmte andere Mitglieder des Managements und Mitarbeiter können gemäß den Vorschriften der SEC als „Teilnehmer“ an der Einholung von Vollmachten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen über die Direktoren und Geschäftsführungsmitglieder des Unternehmens und deren Besitz von Stammaktien des Unternehmens sind im endgültigen Proxy Statement für die Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens im Jahr 2024, das am 15. Mai 2024 bei der SEC eingereicht wurde, oder im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr sowie in anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, enthalten. Weitere Informationen bezüglich der Teilnehmer an der Stimmrechtsvertretung und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Interessen, sei es durch Wertpapierbestände oder anderweitig, werden im Proxy Statement und anderen relevanten Unterlagen enthalten sein, die bei der SEC in Bezug auf die geplante Transaktion eingereicht werden, sobald diese verfügbar sind. Kostenlose Exemplare des Proxy Statements und sonstiger Unterlagen können wie im vorstehenden Absatz beschrieben angefordert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen Safe Harbor

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich unter anderem auf die Erwartungen, Pläne und Ansichten des Unternehmens in Bezug auf die geplante Transaktion beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Wörtern wie „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“, „projizieren“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „anvisieren“, „werden“, „erwarten“, „antizipieren“, „glauben“, „anstreben“, „Ziel“, „Meilenstein“, „sollen“, „geplant“ oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, in denen zukünftige Ereignisse, Trends, Bedingungen und/oder Umstände prognostiziert oder impliziert werden oder die keine Aussagen über historische Fakten darstellen. Das Unternehmen möchte die Leser dieser Pressemitteilung darauf hinweisen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen die meisten nur schwer vorherzusagen sind und von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände, das/die zur Beendigung des Fusionsvertrags zwischen den Parteien der geplanten Transaktion führen könnte; (ii) die Nichterteilung der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens zur geplanten Transaktion; (iii) die Nichterteilung bestimmter behördlicher Genehmigungen oder die Nichterfüllung anderer Abschlussbedingungen für die geplante Transaktion innerhalb des erwarteten Zeitraumes oder überhaupt; (iv) Risiken in Bezug auf die Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements aufgrund der geplanten Transaktion von den laufenden Geschäftsaktivitäten des Unternehmens; (v) die Auswirkungen der Ankündigung der geplanten Transaktion auf die Fähigkeit des Unternehmens, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten und einzustellen und die Beziehungen zu seinen Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten, oder auf seine Betriebsergebnisse und sein Geschäft im Allgemeinen; (vi) unsichere globale makroökonomische und politische Bedingungen; sowie (vii) andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC aufgeführt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Ausdruck der Einschätzungen des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung zu verstehen. Infolgedessen sollten sich Leser nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Veröffentlichung der Aussagen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um Ereignisse, Umstände oder neue Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln.

Über Cepton

Cepton ist ein innovatives Unternehmen aus dem Silicon Valley, das auf Lidar-Technologie basierende Lösungen für die Automotiv-Branche (ADAS/AV), intelligente Städte, intelligente Räume und intelligente industrielle Anwendungen entwickelt. Mit seiner patentierten Lidar-Technologie möchte Cepton dazu beitragen, Lidar-Technologie zu etablieren und einen ausgewogenen Ansatz in Bezug auf Leistung, Kosten und Zuverlässigkeit zu erreichen, während gleichzeitig skalierbare und intelligente 3D-Wahrnehmungslösungen für verschiedene Branchen ermöglicht werden. Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen, die zusammen über jahrzehntelange Erfahrung in einer Vielzahl fortschrittlicher Lidar- und Bildgebungstechnologien verfügen, geleitet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Vermarktung von leistungsstarken und hochwertigen Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Der Hauptsitz von Cepton befindet sich in San Jose, Kalifornien. Außerdem verfügt das Unternehmen über ein Kompetenzzentrum in Troy, Michigan, das Kunden aus der Automotive-Branche im Großraum Detroit vor Ort unterstützt. Cepton ist außerdem in Deutschland vertreten, um europäische Kunden zu betreuen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cepton.com und folgen Sie Cepton auf LinkedIn und X (ehemals bekannt als Twitter).

Über Koito

Unter dem Motto „Lighting for Your Safety” (Beleuchtung für Ihre Sicherheit) hat sich KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (Koito) seit seiner Gründung im Jahr 1915 eine führende Position im Bereich der Automobilbeleuchtung erarbeitet. Die Koito Group umfasst heute 30 Unternehmen in 13 Ländern weltweit und bietet Kunden auf der ganzen Welt Produkte und Dienstleistungen über ein globales Netzwerk in fünf Hauptregionen (Japan, Amerika, Europa, China und Asien) an. Die Produkte des Unternehmens, die für ihre hohe Qualität und fortschrittliche Technologie bekannt sind, werden weltweit von Automobilherstellern genutzt. Das Unternehmen trägt der zukünftigen Transformation der Mobilität durch die Entwicklung von Beleuchtungstechnologien der nächsten Generation und damit verbundenen Geräten, Steuerungssystemen und umweltfreundlichen Produkten, Materialien und Produktionsmethoden Rechnung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.koito.co.jp/english.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.