Cepton signe un accord définitif en vue de son acquisition par Koito

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Cepton, Inc. (« Cepton » ou la « société ») (Nasdaq : CPTN), innovateur et leader de la Silicon Valley dans le domaine des solutions lidar de haute performance, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif (l’« accord ») prévoyant l’acquisition par KOITO MANUFACTURING CO, LTD. (« Koito ») (TSE : 7276), un fournisseur automobile de premier rang, de la totalité des actions en circulation de la société non détenues par Koito pour un montant de 3,17 $ par action dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces.

Les actionnaires de Cepton recevront 3,17 $ par action en espèces, ce qui représente une prime d’environ 25,3 % par rapport au cours de clôture du vendredi 26 juillet 2024. Les conditions matérielles de la transaction seront décrites dans le rapport courant de Cepton sur formulaire 8-K, qui sera déposé aujourd’hui auprès de la Securities and Exchange Commission.

La transaction proposée complétera la feuille de route de Koito en matière de technologie de capteurs, tout en apportant à Cepton la stabilité financière et l’évolutivité qui sont cruciales pour la commercialisation de sa technologie lidar. Après la clôture de la transaction proposée, Cepton fonctionnera en tant que filiale indirecte privée de Koito aux États-Unis.

« Je me réjouis de la prochaine étape de la croissance de Cepton tandis que nous entamons cette nouvelle aventure avec Koito », déclare Jun Pei, directeur général et cofondateur de Cepton. « Au cours des dernières années, nous avons franchi de nombreuses étapes remarquables en matière d’innovation et de développement de produits, nous imposant comme l’un des fournisseurs de solutions lidar les plus fiables de l’industrie automobile. Une grande partie de nos efforts a été largement soutenue par Koito, notre partenaire et investisseur à long terme.

Alors que nous poursuivons notre esprit pionnier en tant qu’entreprise de la Silicon Valley et que nous approfondissons notre engagement dans l’innovation de pointe, le fait de nous appuyer sur l’héritage centenaire de Koito en matière de rigueur technique renforcera notre engagement à fournir des solutions de qualité à nos clients dans le monde entier. Notre partenariat avec Koito nous donnera un accès unique à une gamme plus large d’opportunités et de ressources et nous aidera à rester résistants aux défis de l’industrie comme aucune autre entreprise de lidar ne peut le faire. Cela nous permettra de nous positionner en tant que leader du lidar automobile pour les années à venir, tandis que Cepton continue à exécuter les programmes automobiles actuels et à gérer activement les initiatives futures des OEM ».

Michiaki Kato, président et directeur de l’exploitation de Koito, déclare : « Nous apprécions et sommes impressionnés par les capacités techniques exceptionnelles démontrées par l’équipe de Cepton au cours de nos années de collaboration. Nous reconnaissons que la transaction proposée est une étape essentielle vers l’accomplissement de la vision de Koito, qui consiste à monter la voie de notre avenir durable. Nous sommes convaincus que l’intégration de Cepton dans le groupe Koito renforcera de manière significative la compétitivité de notre activité de capteurs.

Sous notre slogan d’entreprise "Lighting for Your Safety", Koito a contribué à la réalisation d’une société de mobilité sûre et sécurisée à travers la lumière dans le domaine de l’équipement d’éclairage automobile et d’autres produits. En ajoutant le lidar, un capteur qui utilise la lumière, à notre gamme de produits, nous contribuerons à la sûreté et à la sécurité dans la société de mobilité de la prochaine génération où les ADAS et la conduite autonome deviennent populaires, et nous viserons une croissance durable de l’entreprise en fournissant des produits à valeur ajoutée encore plus élevée grâce à la synergie entre l’équipement d’éclairage automobile et la technologie des capteurs. »

Mitch Hourtienne, directeur commercial de Cepton, ajoute : « Outre l’élargissement des plateformes commerciales pour Koito et Cepton, nous nous attendons à ce que notre partenariat ait un impact positif sur l’ensemble de l’écosystème lidar automobile, en définissant des normes industrielles et en accélérant l’adoption à grande échelle. Nous sommes prêts à mieux soutenir nos clients équipementiers automobiles dans le déploiement en toute sécurité de plateformes de conduite assistée et autonome améliorées par le lidar grâce à une chaîne d’approvisionnement harmonisée et stabilisée, rendant ainsi l’autonomie sûre réellement disponible dans chaque véhicule de consommation. »

O’Melveny and Myers LLP agit en tant que conseiller juridique de la société. Craig-Hallum Capital Group LLC agit en tant que conseiller financier exclusif d’un comité spécial composé de membres désintéressés et indépendants du conseil d’administration de la société et Cooley LLP agit en tant que conseiller juridique du comité spécial. Davis Polk & Wardwell LLP et Nishimura & Asahi (Gaikokuho Kyodo Jigyo) sont les conseillers juridiques de Koito. WTW agit en tant que conseiller en ressources humaines de Koito.

Conditions de clôture et calendrier

La transaction, qui a été approuvée par les conseils d’administration de chaque société et recommandée aux actionnaires de Cepton par le conseil d’administration de Cepton, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Cepton représentant au moins la majorité des actions en circulation, des autorisations réglementaires et d’autres conditions de clôture habituelles.

Informations complémentaires sur la transaction proposée et où les trouver

Cette communication concerne la transaction proposée (la « transaction ») entre Cepton, Inc. (la « société ») et KOITO MANUFACTURING CO., LTD (« parent »). Dans le cadre de la transaction proposée, la société a l’intention de déposer des documents pertinents auprès de la SEC, y compris une circulaire de sollicitation de procurations sur l’annexe 14A (la « circulaire de sollicitation de procurations ») et une déclaration de transaction sur l’annexe 13E-3 (l’« annexe 13E-3 »). La circulaire de sollicitation de procurations contiendra des informations importantes sur la transaction proposée et les questions connexes. Cette communication ne remplace pas la circulaire de sollicitation de procurations, l’annexe 13E-3 ou tout autre document que la société pourrait déposer auprès de la SEC ou envoyer à ses actionnaires dans le cadre de la transaction proposée. AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION DE VOTE OU D’INVESTISSEMENT CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE, LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS RELATIVE À LA TRANSACTION PROPOSÉE (Y COMPRIS TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT Y AFFÉRENT), L’ANNEXE 13E-3 ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SOCIÉTÉ ET LA TRANSACTION PROPOSÉE. La circulaire de sollicitation de procurations (y compris tout amendement ou supplément), l’annexe 13E-3 et les autres documents pertinents, ainsi que tout autre document déposé par la société auprès de la SEC, peuvent être obtenus gratuitement une fois que ces documents ont été déposés auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou gratuitement auprès de la société sur le site Web des relations avec les investisseurs de la société à l’adresse https://investors.cepton.com.

Participants à la sollicitation

La société et ses cadres dirigeants et administrateurs, ainsi que certains autres membres de la direction et employés, peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des « participants » à la sollicitation de procurations dans le cadre de l’opération proposée. Les informations concernant les administrateurs et les cadres dirigeants de la société et leur propriété d’actions ordinaires de la société sont présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive pour l’assemblée annuelle des actionnaires 2024 de la société, qui a été déposée auprès de la SEC le 15 mai 2024, ou dans son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, et dans d’autres documents déposés par la société auprès de la SEC. D’autres informations concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects, par la détention de titres ou autrement, seront contenues dans la circulaire de sollicitation de procurations et d’autres documents pertinents à déposer auprès de la SEC en ce qui concerne la transaction proposée, lorsqu’ils seront disponibles. Des exemplaires gratuits de la circulaire de sollicitation de procurations et de ces autres documents peuvent être obtenus selon les modalités décrites dans le paragraphe précédent.

Déclarations prospectives Safe Harbor

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, y compris, mais sans s’y limiter, les attentes, les plans et l’opinion de la société concernant l’opération proposée. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels qu’« estimer », « objectif », « plan », « projet », « prévision », « avoir l’intention de », « viser », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cible », « étape », « conçu pour », « proposé » ou d’autres expressions similaires qui prédisent ou impliquent des événements, des tendances, des termes et/ou des conditions futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. La société avertit les lecteurs de ce communiqué de presse que ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et des incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats escomptés. Ces déclarations prospectives incluent, sans s’y limiter : (i) la survenance d’un événement, d’un changement ou d’autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de l’accord de fusion entre les parties à la transaction proposée ; (ii) l’impossibilité d’obtenir l’approbation de la transaction proposée par les actionnaires de la société ; (iii) l’impossibilité d’obtenir certaines approbations réglementaires ou l’impossibilité de satisfaire à d’autres conditions de clôture pour la réalisation de la transaction proposée dans les délais prévus, voire pas du tout ; (iv) les risques liés à la perturbation de l’attention de la direction par rapport aux opérations commerciales en cours de la société en raison de la transaction proposée ; (v) l’effet de l’annonce de la transaction proposée sur la capacité de la société à retenir et à embaucher du personnel clé et à maintenir des relations avec ses clients, ses fournisseurs et d’autres personnes avec lesquelles elle fait des affaires, ou sur ses résultats d’exploitation et ses activités en général ; (vi) les conditions macroéconomiques et politiques mondiales incertaines ; et (vii) d’autres risques énumérés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les évaluations de la société à toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. La société n’est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d’événements ou de circonstances postérieurs à la date à laquelle elles ont été formulées ou pour refléter la survenance d’événements imprévus. La société n’a pas l’intention ou l’obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives pour refléter des événements, des circonstances ou de nouvelles informations après la date de ce communiqué de presse, ou pour refléter la survenance d’événements imprévus, et décline expressément toute obligation à cet égard.

À propos de Cepton

Cepton est un innovateur de la Silicon Valley qui propose des solutions basées sur le lidar pour l’automobile (ADAS/AV), les villes numériques, les espaces intelligents et les applications industrielles intelligentes. Grâce à sa technologie lidar brevetée, Cepton vise à généraliser le lidar et à atteindre une approche équilibrée en termes de performance, de coût et de fiabilité, tout en permettant des solutions de perception 3D évolutives et intelligentes dans tous les secteurs d’activité. Fondée en 2016 et dirigée par des vétérans de l’industrie ayant des décennies d’expérience collective dans un large éventail de technologies lidar et d’imagerie avancées, Cepton se concentre sur la commercialisation sur le marché de masse de solutions lidar de haute performance et de haute qualité. Cepton a son siège à San Jose, en Californie, et dispose d’un centre d’excellence à Troy, dans le Michigan, afin de fournir une assistance locale aux clients du secteur automobile dans la région métropolitaine de Détroit. Cepton est également présent en Allemagne pour servir ses clients européens. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cepton.com et suivez Cepton sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

À propos de Koito

Sous le slogan de l’entreprise « Lighting for Your Safety », KOITO MANUFACTURING CO, LTD. (Koito) a marqué l’histoire de son leadership dans l’éclairage automobile depuis sa création en 1915. Aujourd’hui, Koito Group est composé de 30 entreprises situées dans 13 pays et fournit des produits et des services à des clients du monde entier, à travers un réseau mondial dirigé par cinq régions principales (Japon, Amériques, Europe, Chine et Asie). Ses produits, reconnus pour leur haute qualité et leur technologie avancée, sont couramment utilisés par les constructeurs automobiles du monde entier. L’entreprise répond à la transformation future de la mobilité par le développement de technologies d’éclairage de nouvelle génération et d’équipements connexes, de systèmes de contrôle et de produits, matériaux et méthodes de production respectueux de l’environnement. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.koito.co.jp/english.

