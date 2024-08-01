Point2Web与NewsBreak合作为客户扩大广告覆盖范围

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 创意、广告和效果营销领域的终极营销巨头Point2Web欣然宣布已成为NewsBreak在欧洲的首个代理销售合作伙伴，NewsBreak是美国领先的本地新闻和信息平台，月活跃用户超4000万。

Point2Web和NewsBreak将携手提供深入吸引本地受众的卓越广告解决方案。此次合作旨在通过结合两家公司的优势，为Point2Web的客户带来显著的增长和业绩，创造真正的突破。双方的合作有望促进创新，强化卓越服务，并为NewsBreak的本地用户及其全美社区带来积极成果。

通过利用NewsBreak的创新技术和无与伦比的本地业务覆盖，品牌可以彻底改变其本地和定向广告，并帮助将资源导向最需要的地方。Point2Web行业领先的专业知识将进一步帮助客户以前所未有的规模扩大广告影响力。此次合作将特别有利于保险、金融、旅游、家装、电子商务和休闲游戏等领域的广告商。

合作关系亮点：

扩展接触范围： Point2Web的客户现在可以访问NewsBreak在全美的4000万用户，大大提高了广告活动的影响力。这种访问能力可确保广告商接触到庞大但积极参与的用户群。

Point2Web的客户现在可以访问NewsBreak在全美的4000万用户，大大提高了广告活动的影响力。这种访问能力可确保广告商接触到庞大但积极参与的用户群。 创新解决方案： 此次合作为Point2Web的客户带来NewsBreak新技术应用。

此次合作为Point2Web的客户带来NewsBreak新技术应用。 全球专长，地方影响： Point2Web在绩效网络方面的全球影响力和深厚专业知识，与NewsBreak强大的本地信息平台相结合，确保有针对性和有效的广告策略，并能在本地社区产生共鸣。这种协同作用使广告商能够精心制作既面向全球又与本地相关的资讯。

Point2Web在绩效网络方面的全球影响力和深厚专业知识，与NewsBreak强大的本地信息平台相结合，确保有针对性和有效的广告策略，并能在本地社区产生共鸣。这种协同作用使广告商能够精心制作既面向全球又与本地相关的资讯。 促进创新，取得成功：Point2Web和NewsBreak坚定致力于创新和卓越服务，并为利益相关者取得积极成果。这种合作关系证明了他们挑战数字广告极限的共同愿景。

Point2Web首席运营官Valentine Kovalenko表示："通过与NewsBreak的合作，我们不仅扩大了客户的数字业务范围，还为他们提供必要的工具和平台，使其广告活动达到前所未有的参与度和成功率。此次合作证明了我们对创新和卓越服务的坚定承诺。NewsBreak的受众参与度高、质量高，这确保了我们客户的广告能够触及到有价值且响应积极的群体。”

NewsBreak Advertising总经理Ryan Ludlow表示："我们很高兴能与Point2Web合作，他们的全球专业知识和创新方法与我们的使命不谋而合，即创建信息随时可用且易于访问的本地媒体生态系统。通过利用我们的尖端新技术，并与 Point2Web 这样的战略合作伙伴合作，我们将继续致力于提高广告客户的成功率，并保持我们对广告质量的关注。”

要了解有关此次合作的更多信息，以及如何使您的广告战略受益，请访问我们的网站。

关于Point2Web

Point2Web - 您在创意、广告和效果营销领域的终极营销巨头。我们发挥Performance Network、Agency和Creative Studio的协同作用，在全球范围内提供强大的服务、专业知识和创新组合。

我们通过Creative Studio制作引人入胜的合规内容，通过Performance Network提供的独家优惠和优质媒体资源最大限度地提高您的广告支出回报率，并通过Agency为营销和媒体购买团队提供量身定制的战略广告解决方案。

与我们携手合作，用动态、有影响力和卓有成效的结果提升您的品牌。

关于NewsBreak

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