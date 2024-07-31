阿聯警察支援隊協助保障2024年巴黎奧運安全

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿聯警察支援隊已經開始執行任務，協助法國警方確保2024年巴黎奧運的安全，法國總統Emmanuel Macron於週五啟動了這項任務。奧運會被譽為“有史以來最盛大的體育賽事”，阿聯參與奧運會安保工作凸顯了其對國際合作的承諾，以及對大型活動的支持，從而維護全球社會的安保、安全和穩定。這也成為了阿聯推動國際和平與安全願景的戰略支柱。

阿聯警察小組成員在被派往巴黎之前接受了全面的培訓，現正協助法國警方保衛體育場館、通道、參賽代表團駐地以及預計將在2024年奧運會期間聚集的大量人群。

阿聯警犬分隊（K9）經過強化訓練和全面學習，對指定區域進行了檢查。訓練有素的專業部隊在巴黎各處展開徒步巡邏，這也是其職責所在，體現了阿聯和法國之間深厚的雙邊合作和緊密關係。

阿聯參與2024年巴黎奧運會的安保工作凸顯了阿聯警務人員在上級領導的指導和支持下所表現出的效率和專業精神，上級領導為阿聯警察部隊提供了先進的裝備和世界一流的培訓，依照最高國際標準強化其​​技能。此次協作讓阿聯警察部隊能夠與國際同行交流專業和實作，進一步提升其在各領域的能力。

阿聯警察支援隊由內政部經驗豐富的女警官、各警察部門訓練有素的專家代表、警犬隊（K9）和安全支援小組組成。他們的參與將有助於鞏固阿聯的良好聲譽及其在國際聯合合作與行動中的領導作用。

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*來源： AETOSWire

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