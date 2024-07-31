Canva將收購生成式人工智慧平台Leonardo.AI，為所有組織帶來首屈一指的視覺人工智慧技術

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 月活躍使用者超過1.9億的全球領先視覺傳播公司Canva今天宣布計畫收購Leonardo.AI。Leonardo.AI是澳洲發展最快的新創公司之一，也是一家首屈一指的生成式人工智慧內容和研究公司，它透過製作生產品質級的影像和影片，協助數百萬人將自己的想法變為現實。此次收購是對Canva產品的補充，增強了公司打造世界一流視覺人工智慧工具套件的願景，是其人工智慧之旅的一個重要里程碑。

隨著人工智慧不斷塑造工作和視覺傳播的未來，此次收購將加速Canva在持續研發方面的投資，同時將Leonardo的尖端基礎模型帶給Canva的全球社群。從為行銷和廣告活動建立資產，到視覺化令人驚歎的室內設計概念、完善模型和製作動態影片，Leonardo的技術在過去18個月中已被用於製作超過10億張圖片。

對於Leonardo.AI來說，這是一個將人工智慧創新提升到新水準的機會，同時還能擴大組織規模。在Canva的支持下，公司目前的發展軌跡將得到進一步推動，以在全球建立一個更加以創意為中心的生成式人工智慧平台。

Canva共同創辦人兼產品長Cameron Adams表示：「我們欣然歡迎Leonardo.AI加入Canva——兩家澳洲公司將聯手為人工智慧和創意領域帶來世界首創的突破。這個領域在不斷發展，Leonardo的技術領導力和社群影響力怎麼強調都不為過。強強聯手將加速我們每個團隊的工作，使我們的實力不斷增強，我們已經迫不及待地要開始工作了。」

全球首屈一指的人工智慧生成能力

Leonardo成立於2022年底，其基礎模型使數百萬人能夠以前所未見的控制力、速度和風格一致性將創意轉化為達到生產品質級的視覺資產。創作者只需簡單的提示，就能在幾秒鐘內生成任何選定美學風格的影像、建立影片、使用人工智慧繪製草圖，並使用自己的資料集自訂訓練模型。

Leonardo的新基礎模型Phoenix將創作者的控制能力提升到了一個新的水準，它具有前所未見的提示依從性，連貫、準確的影像文本以及一次性生成生產就緒(production-ready)資產的能力。

Leonardo.AI創辦人兼執行長JJ Fiasson表示：「今天代表新篇章的開始，這將加快我們在Leonardo.Ai的創新步伐。加入Canva大家庭表示我們可以在全球更深入地投資於擴展人工智慧研究工作，並以更快的速度為全球創意人員提供新的特性和功能。」

Leonardo.AI自推出以來，在不到兩年的時間裡已累積了超過1900萬註冊使用者，被廣泛應用於廣告、行銷、設計、娛樂、建築、時尚、電子商務和教育等多個產業。透過與Canva一起努力，Leonardo.AI的人工智慧技術將達到新的水準，不僅能吸引使用者，還能擴大Leonardo快速成長的用戶群。

從業餘愛好者到電影導演、建築師和專業設計師，Leonardo的技術都能提供先進的創意控制，突破生成式人工智慧技術的邊界，同時保持直觀性和易用性。它的模型可以生成從逼真的照片到人物肖像、動漫、繪畫風格等各種風格的令人驚歎的影像，而它的人工智慧影片生成工具幾乎可以為任何概念賦予動態的生命。

重構視覺傳播

Canva最近的視覺經濟報告顯示，人們對有效、高效和引人注目的視覺傳播的需求急劇增加。在提高工作生產力和創造力方面，人工智慧正發揮著越來越重要的作用。從行銷團隊透過即時生成針對特定受眾的廣告創意來擴展全球行銷活動，到設計師建立初稿和故事板，生成式人工智慧正在改變人們的工作方式。

Leonardo的世界級技術和基礎模型將為Canva的使命提供強大動力，使各類專業人士能夠在瞬間將創意轉化為設計，從而實現更快、更創新、更引人注目的視覺傳播。

Leonardo的技術將對Canva的人工智慧工具套件Magic Studio形成補充，該套件自2023年推出以來已被使用超過70億次。迄今為止，Canva使用者已經利用Magic Studio提升了他們的設計和創意產出，從總結文件到建立影像，再到將頭腦風暴白板變成完整的簡報，無所不能。

為Canva的人工智慧之旅增添動力

Canva將繼續投資於Leonardo的獨立平台，同時將其技術全面整合到公司的Magic Studio產品套件中。隨著公司繼續投資于長期創新機會，與Leonardo由120名高素質研究人員、工程師和設計師組成的團隊合作還將增強Canva的研發能力。

在過去十年中，收購在提升和加速Canva技術發展方面發揮了重要作用。對Leonardo的收購是公司的第8次收購，之前的收購對象包括Affinity（2024年）、Flourish（2022年）、Kaleido（2021年）、Smartmockups（2021年）、Pexels（2019年）、Pixabay（2019年）和Zeetings（2018年）。

有關此次收購的更多詳情，請分別參閱Canva共同創辦人Cameron Adams的部落格貼文和Leonardo.Ai執行長JJ Fiasson的部落格貼文。

關於Canva

2013年推出的Canva是免費的線上視覺傳播和協作平台，其使命是讓世界上每個人都能進行設計。Canva具有簡單的拖曳式使用者介面和豐富的範本，包括簡報、文件、網站、社群媒體圖形、海報、裝飾和影片，以及龐大的字體庫、庫存照片、插圖、影片片段和音訊剪輯，任何人都可以根據想法創造出美麗的作品。

關於Leonardo.Ai

Leonardo.Ai是澳洲發展最快的新創公司之一，透過其生成式人工智慧內容製作平台實現了創造力的民主化。自2022年成立以來，該公司已在全球累積了超過1900萬使用者，這些使用者生成了超過10億張圖片。Leonardo.Ai目前被廣告和行銷、設計和建築、電影、時尚、攝影、電子商務、教育等創意產業的愛好者和專業人士廣泛使用。

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