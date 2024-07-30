TPV Technology 选择 Blue Yonder，启动全球供应链升级转型

香港和斯科茨代尔，亚利桑那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为了在竞争中保持领先地位，并优化产品供应的可靠性和及时性，保证最出色的客户满意度，电子产品制造商必须对供应链进行升级转型。因此，全球领先的显示解决方案供应商 TPV Technology 选择携手 Blue Yonder，启动全球供应链运营转型升级。TPV 将实施 Blue Yonder 供应计划解决方案，提高供应链效率、可视性和响应能力，满足不断增长的客户和市场需求。该解决方案将由 Blue Yonder 合作伙伴Lenovo Solutions and Services Group具体实施。

TPV 是全球最大的显示器制造商和领先的电视机生产商，年收入超过 68 亿美元（500 亿人民币），在全球拥有 12 个制造基地，年出货量达 5000 万台。TPV 为许多知名品牌设计和生产显示器和电视，同时拥有 AOC、AGON、Great Wall、Envision 和 Philips 等众多自有品牌。随着市场需求的增长和客户期望的不断变化，TPV 意识到它需要一套更强大、更集成、更智能的解决方案，克服复杂的市场挑战，保持自身竞争力。最终，TPV 选择了 Blue Yonder 解决方案。

利用 Blue Yonder 解决方案, TPV 将能：

贯穿整个供应链，实现近乎实时的端到端可视性和协作能力，优化并加快决策过程，同时更敏捷地预测和响应干扰。

简化库存和物流流程，降低运营成本，提高整体效率。

管理复杂的全球供应链，包括全球客户、多家工厂和供应商及分销渠道。

提高库存管理和履行流程的效率，降低成本。

“随着 TPV 的不断发展，为了快速应对市场变化和干扰，降低成本并提高客户满意度，供应链的升级转型变得至关重要，” TPV Technology Martin Ni, SCM Director 表示，“利用 Blue Yonder 在电子产品制造领域的深厚积累及其先进的供应链计划能力，我们将打造更灵活、更高效、更加以客户为中心的供应链，满足当前和未来的需求。”

利用 Blue Yonder 供应计划解决方案，TPV 将能在整个分销网络中科学配置库存，最小化缺货并最大化库存周转率。优化后的供应计划能从容应对需求波动，TPV 的供应链体系由此将获得极大的敏捷性，计划人员的工作量也将大幅降低。

“全球供应链日益复杂，企业界亟需重新审视自身的计划和运营状况，并开展数字化转型，以确保长期成功，”Blue Yonder 亚太区总裁 Antonio Boccalandro 表示，“我们很荣幸能与 TPV 进行合作，启动供应计划升级转型之旅，帮助 TPV 打造充满韧性的智能化供应链。”

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