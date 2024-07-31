阿联酋警察支援队协助保障2024年巴黎奥运会安全

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿联酋警察支援队已经开始执行任务，协助法国警方确保2024年巴黎奥运会的安全，法国总统Emmanuel Macron于周五启动了这项任务。奥运会被誉为“有史以来最盛大的体育赛事”，阿联酋参与奥运会安保工作凸显了其对国际合作的承诺，以及对大型活动的支持，从而维护全球社会的安保、安全和稳定。这也成为了阿联酋推进国际和平与安全愿景的一个战略支柱。

阿联酋警察小组成员在被派往巴黎之前接受了全面的培训，现正协助法国警方保卫体育场馆、通道、参赛代表团驻地以及预计将在2024年奥运会期间聚集的大量人群。

阿联酋警犬分队（K9）经过强化训练和全面学习，对指定区域进行了排查。训练有素的专业部队在巴黎各处展开徒步巡逻，这也是其职责所在，体现了阿联酋和法国之间深厚的双边合作和紧密关系。

阿联酋参与2024年巴黎奥运会的安保工作凸显了阿联酋警务人员在上级领导的指导和支持下所表现出的效率和专业精神，上级领导为阿联酋警察部队提供了先进的装备和世界一流的培训，按照最高国际标准强化其技能。此次协作让阿联酋警察部队能够与国际同行交流专业和实操，进一步提高其在各个领域的能力。

阿联酋警察支援队由内政部经验丰富的女警官、各个警察部门训练有素的专家代表、警犬队（K9）和安全支援小组组成。他们的参与将有助于巩固阿联酋的良好声誉及其在国际联合合作与行动中的领导作用。

联系我们：

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

*来源： AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。