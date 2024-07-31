Canva将收购生成式人工智能平台Leonardo.AI，为所有组织带来领先的视觉人工智能技术

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 月活跃用户超过1.9亿的全球领先视觉传播公司Canva今天宣布计划收购Leonardo.AI。Leonardo.AI是澳大利亚发展最快的初创公司之一，也是一家领先的生成式人工智能内容和研究公司，它通过制作生产质量级的图像和视频，帮助数百万人将自己的想法变为现实。此次收购是对Canva产品的补充，增强了公司打造世界一流视觉人工智能工具套件的愿景，是其人工智能之旅的一个重要里程碑。

随着人工智能不断塑造工作和视觉传播的未来，此次收购将加速Canva在持续研发方面的投资，同时将Leonardo的尖端基础模型带给Canva的全球社区。从为营销和广告活动创建资产，到可视化令人惊叹的室内设计概念、完善模型和制作动态视频，Leonardo的技术在过去18个月中已被用于制作超过10亿张图片。

对于Leonardo.AI来说，这是一个将人工智能创新提升到新水平的机会，同时还能扩大组织规模。在Canva的支持下，公司目前的发展轨迹将得到进一步推动，以在全球范围内建立一个更加以创意为中心的生成式人工智能平台。

Canva联合创始人兼首席产品官Cameron Adams表示：“我们欣然欢迎Leonardo.AI加入Canva——两家澳大利亚公司将联手为人工智能和创意领域带来世界首创的突破。这个领域在不断发展，Leonardo的技术领导力和社区影响力怎么强调都不为过。强强联手将加速我们每个团队的工作，使我们的实力不断增强，我们已经迫不及待地要开始工作了。”

世界领先的人工智能生成能力

Leonardo成立于2022年底，其基础模型使数百万人能够以前所未有的控制力、速度和风格一致性将创意转化为达到生产质量级的视觉资产。创作者只需简单的提示，就能在几秒钟内生成任何选定美学风格的图像、创建视频、使用人工智能绘制草图，并使用自己的数据集自定义训练模型。

Leonardo的新基础模型Phoenix将创作者的控制能力提升到了一个新的水平，它具有前所未有的提示依从性，连贯、准确的图像文本以及一次性生成生产就绪(production-ready)资产的能力。

Leonardo.AI创始人兼首席执行官JJ Fiasson表示：“今天标志着新篇章的开始，这将加快我们在Leonardo.Ai的创新步伐。加入Canva大家庭意味着我们可以在全球范围内更深入地投资于扩展人工智能研究工作，并以更快的速度为全球创意人员提供新的特性和功能。”

Leonardo.AI自推出以来，在不到两年的时间里已积累了超过1900万注册用户，被广泛应用于广告、营销、设计、娱乐、建筑、时尚、电子商务和教育等多个行业。通过与Canva的共同努力，Leonardo.AI的人工智能技术将达到新的水平，不仅能吸引用户，还能扩大Leonardo快速增长的用户群。

从业余爱好者到电影导演、建筑师和专业设计师，Leonardo的技术都能提供先进的创意控制，突破生成式人工智能技术的边界，同时保持直观性和易用性。它的模型可以生成从逼真的照片到人物肖像、动漫、绘画风格等各种风格的令人惊叹的图像，而它的人工智能视频生成工具几乎可以为任何概念赋予动态的生命。

重构视觉传播

Canva最近的视觉经济报告表明，人们对有效、高效和引人注目的视觉传播的需求急剧增加。在提高工作生产力和创造力方面，人工智能正发挥着越来越重要的作用。从营销团队通过即时生成针对特定受众的广告创意来扩展全球营销活动，到设计师创建初稿和故事板，生成式人工智能正在改变人们的工作方式。

Leonardo的世界级技术和基础模型将为Canva的使命提供强大动力，使各类专业人士能够在瞬间将创意转化为设计，从而实现更快、更创新、更引人注目的视觉传播。

Leonardo的技术将对Canva的人工智能工具套件Magic Studio形成补充，该套件自2023年推出以来已被使用超过70亿次。迄今为止，Canva用户已经利用Magic Studio提升了他们的设计和创意产出，从总结文档到创建图像，再到将头脑风暴白板变成完整的演示文稿，无所不能。

为Canva的人工智能之旅增添动力

Canva将继续投资于Leonardo的独立平台，同时将其技术全面整合到公司的Magic Studio产品套件中。随着公司继续投资于长期创新机会，与Leonardo由120名高素质研究人员、工程师和设计师组成的团队合作还将增强Canva的研发能力。

在过去十年中，收购在提升和加速Canva技术发展方面发挥了重要作用。对Leonardo的收购是公司的第8次收购，之前的收购对象包括Affinity（2024年）、Flourish（2022年）、Kaleido（2021年）、Smartmockups（2021年）、Pexels（2019年）、Pixabay（2019年）和Zeetings（2018年）。

有关此次收购的更多详情，请分别参阅Canva联合创始人Cameron Adams的博客贴文和Leonardo.Ai首席执行官JJ Fiasson的博客贴文。

关于Canva

2013年推出的Canva是免费的在线视觉传播和协作平台，其使命是让世界上每个人都能进行设计。Canva具有简单的拖放式用户界面和丰富的模板，包括演示文稿、文档、网站、社交媒体图形、海报、装饰和视频，以及庞大的字体库、库存照片、插图、视频片段和音频剪辑，任何人都可以根据想法创造出美丽的作品。

关于Leonardo.Ai

Leonardo.Ai是澳大利亚发展最快的初创企业之一，通过其生成式人工智能内容制作平台实现了创造力的民主化。自2022年成立以来，该公司已在全球积累了超过1900万用户，这些用户生成了超过10亿张图片。Leonardo.Ai目前被广告和营销、设计和建筑、电影、时尚、摄影、电子商务、教育等创意行业的爱好者和专业人士广泛使用。

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