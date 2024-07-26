Mobil 1™品牌在《極限競速》推出全球職業賽車手參與的「傳奇明星與排行榜賽車手對抗賽」

包括Tony Stewart和Jamie Chadwick在內的明星賽車手將在遊戲中和賽道上與玩家在「傳奇明星與排行榜賽車手對抗賽」中一較高下。 (圖示：美國商業資訊）

德州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的合成機油品牌Mobil 1今天宣布擴大與屢獲殊榮的最暢銷賽車類遊戲《極限競速》的合作，全球玩家和賽車迷將有機會與賽車傳奇人物Tony Stewart和近期INDY NXT冠軍Jamie Chadwick等職業賽車手展開競技。從2024年7月25日開始，遊戲玩家和賽車迷將千載難逢地能夠在楓樹谷（Mobil 1冠名的美國主題遊戲賽道）與這些賽車手一較高下。今年稍後，還將有更多的職業賽車手加盟，與玩家在即將舉行的「傳奇明星與排行榜賽車手對抗賽」中對決。

作為Mobil 1品牌50週年慶的一部分，此次合作推出了獨家品牌冠名內容，玩家有機會贏取豐厚獎品以及在4.81千米虛擬賽道上超越著名賽車手的計時跑圈。與《極限競速》的合作是Mobil 1品牌在電玩娛樂領域最大規模的活動，同時也凸顯了Mobil 1團隊50年的悠久傳統及其致力於賽車運動的不懈激情。

美國賽車界的風雲人物、傳奇賽車手Tony Stewart將參加「傳奇明星與排行榜賽車手對抗賽」的首戰。從2024年7月25日至8月7日，玩家將有機會在楓樹谷虛擬賽道上擊敗Stewart。車迷們還將透過Mobil 1賽車社群媒體（「傳奇明星與排行榜賽車手對抗賽」社群媒體活動系列的一部分），獲享獨家內容，包括Stewart駕駛一輛經典1969年福特野馬Boss 302時設定要超越的跑圈時間。在2024年未來的幾個月中，還將有新的名星賽車手加入該系列活動。每個月都會有新的挑戰者踏上楓樹谷賽道，為觀眾帶來持續的驚喜、獎品和更多內容。

全球品牌經理Laura Bustard代表Mobil 1團隊表示：「我們很高興能與《極限競速》展開這次標誌性合作，繼續慶祝Mobil 1品牌成立50週年的歷史性時刻。這次合作標誌著我們始終致力於賽車運動的創新和卓越，同時展現了我們對賽車運動的熱情，這種熱情不僅體現在實體賽道上，也越來越多地體現在虛擬世界中。我們自豪於能為遊戲玩家和賽車迷創造充滿活力、身臨其境的體驗，從而凸顯我們的品牌傳統。我們迫不及待地想看到車迷與眾多職業賽車手同場競技，共享激情時刻。」

今年夏季稍後時間，下一場「傳奇明星與排行榜賽車手對抗賽」開賽在即，英國賽車手Jamie Chadwick將出戰。從2024年8 月29日到9月11日，玩家將有機會與這位賽車新星一決高下。Chadwick將駕駛一輛1967年的Corvette賽車，並邀請全球《極速競技》玩家與她在遊戲中同場競技，屆時玩家有機會超越她的計時圈速。

由Turn 10 Studios和Xbox Game Studios聯合打造的《極速競技》一直位居頂級賽車遊戲之列，讓玩家有機會在遊戲中參與各種真實和虛構賽道的賽車活動，其中包括了一些熱門賽道。隨著Mobil 1品牌在遊戲領域持續發展，並為駕駛愛好者不斷帶來非凡體驗，與《極速競技》的合作關係成為重要里程碑，使其能夠接觸到新受眾並提供獨特的虛擬駕駛體驗，並在全球分享其對駕駛的熱愛。

「傳奇明星與排行榜賽車手對抗賽」將於7月25日拉開序幕，一直持續到2024年12月11日，屆時將有五大不同賽事供玩家和賽車迷參加。

如需進一步瞭解有關此次合作的更多資訊，請造訪：https://promotions.mobil.com/offers/Mobil1Gaming-forza。此外，可在Instagram和X上追蹤@Mobil1Racing，關注賽車手公告和獨家內容。

關於Mobil 1

50年來，Mobil 1品牌一直深受駕駛者的信賴，幫助他們延長引擎的運轉時間。我們的產品結合最新技術和創新，超越汽車製造商和改裝店最嚴格的標準，讓消費者在公路和賽道上盡情享受駕駛樂趣。全球領先的合成機油品牌Mobil 1讓每一天都成為享受熱情的冒險時光。如需進一步資訊，請造訪：www.mobil1.us，或在Instagram和X上追蹤@Mobil1Racing。

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