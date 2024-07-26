ExaGrid和StorIT宣布建立策略性合作夥伴關係

麻薩諸塞州瑪律堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- ExaGrid®提供業界唯一具有保留時間鎖定功能的分層備份儲存解決方案，包括非針對網路的分層（建立分層氣隙）、延遲刪除和勒索軟體恢復的不變性。該公司今天宣布已開始與中東和北非地區首屈一指的企業IT產品和解決方案加值經銷商StorIT Distribution之間的全新策略性合作夥伴關係。

StorIT Distribution資深總監Subi Antony先生表示：「我們堅信，與ExaGrid的這一合作關係將為我們的合作夥伴開啟巨大的市場機會，以解決該地區組織在現代資料備份和恢復需求方面的痛點。」

StorIT與ExaGrid合作，將透過其分層備份儲存解決方案協助組織獲得全方位的安全資料備份，從而實現快速勒索軟體恢復。我們將共同致力於為組織配備尖端技術，以保護其關鍵資料資產免於不斷變化的網路威脅。

ExaGrid歐洲、中東和非洲以及亞太地區銷售副總裁Andy Walsky表示：「ExaGrid很高興與StorIT合作，進一步擴大ExaGrid分層備份儲存在中東的供應。我們期待與StorIT及其合作夥伴網路合作，為該地區的組織提供我們獨特的解決方案，協助它們解決備份儲存方面的所有挑戰，並以較低的前期成本和長期成本提供快速的效能表現、全面的安全性、勒索軟體恢復、水平擴展架構和業界一流的支援。」

關於StorIT：

StorIT是一家首屈一指的加值經銷商，專門在中東和北非地區提供企業IT產品和解決方案。憑藉二十多年的經驗，我們在資料可用性和資料管理、超自動化和人工智慧、網路自動化和網路韌性解決方案、應用程式偵測和回應解決方案領域提供訂製型解決方案。公司總部位於阿拉伯聯合大公國杜拜，並在沙烏地阿拉伯和卡達設有策略性當地辦事處，透過我們在中東和北非地區廣泛的經銷商通路網路，為中小企業和大型企業的多樣化需求提供服務。我們的核心競爭力包括先進的技術技能、深入的產業知識和全面的市場經驗。此外，我們還為客戶提供售前顧問、專案評估、解決方案規劃和設計、技術實施和部署服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.storit.ae或寄送電子郵件至info@storit.ae。

關於ExaGrid

ExaGrid提供分層備份儲存產品，具有獨特的磁片快取著陸區、長期保留儲存庫、水平擴展架構和全面的安全特性。ExaGrid的著陸區可實現超快的備份和還原速度以及即時虛擬機器恢復。儲存庫層極大降低了長期保留成本。ExaGrid的水平擴展架構包括全套裝置，並確保隨著資料的成長提供固定備份期限，從而避免成本高昂的全面性大規模升級和計畫中的產品過時淘汰。ExaGrid提供獨有的兩層備份儲存方法，且具有非針對網路的分層（分層氣隙）、延遲刪除和不可變對象，可協助從勒索軟體攻擊中恢復。

ExaGrid在以下國家／地區擁有實體銷售及售前系統工程師：阿根廷、澳洲、比荷盧、巴西、加拿大、智利、獨立國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、中國香港、印度、以色列、義大利、日本、墨西哥、北歐、波蘭、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、西班牙、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國及其他地區。

造訪我們，請前往 exagrid.com 或透過 LinkedIn 與我們聯絡。看看我們的客戶親身體驗 ExaGrid 的評價，並瞭解為什麼他們目前花費在備份存儲上的時間大幅減少 客戶成功案例 。ExaGrid 為我們的 +81 NPS 分數深感自豪！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的註冊商標。所有其他商標均為各自持有人的財產。

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