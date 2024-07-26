包括Tony Stewart）和Jamie Chadwick在内的明星车手将在游戏中和赛道上与玩家在“传奇明星与排行榜车手对抗赛”中 一较高下。(图示：美国商业资讯）

得克萨斯州斯普林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界领先的合成机油品牌Mobil 1今天宣布扩大与最畅销、获奖最多的赛车电子游戏《极限竞速》的合作，全球玩家和赛车迷将有机会与赛车传奇人物Tony Stewart和近期INDY NXT冠军Jamie Chadwick等专业赛车手展开竞技。从2024年7月25日开始，游戏玩家和赛车迷将有独特的机会在枫树谷（Mobil 1冠名的美国主题游戏赛道）与这些赛车手一较高下。今年晚些时候还将宣布更多的职业赛车手，让玩家在即将举行的 "传奇明星与排行榜车手对抗赛”中对决。

此次合作提供独家品牌冠名内容，有机会赢取丰厚奖品以及在4.81千米虚拟赛道上超越著名赛车手的计时跑圈，从而持续庆祝Mobil 1品牌创立50周年。与《极限竞速》的合作是Mobil 1品牌在视频游戏娱乐领域最大规模的活动，同时也是赞扬Mobil 1团队50年悠久传统以及致力于赛车运动的不懈激情。

传奇车手Tony Stewart是美国赛车运动的明星人物，他将参加“传奇明星与排行榜车手对抗赛”的首战。从2024年7月25日至8月7日，玩家将有机会在枫树谷虚拟赛道上击败Stewart。车迷们还可以在Mobil 1赛车社交媒体渠道上看到独家内容，该渠道是 "传奇明星与排行榜车手对抗赛 "社交媒体活动系列的组成部分，展示Stewart驾驶一辆经典1969 Ford Mustang Boss 302时设定要超越的跑圈时间。在2024年的剩余时间里，将有新的名人车手加入该系列活动。每个月都会有新的传奇车手挑战枫树谷赛道，为观众提供持续挑战、新奖品和更多内容。

代表Mobil 1团队的全球品牌经理Laura Bustard表示："我们很高兴能与《极限竞速》展开这次标志性合作，持续庆祝Mobil 1品牌成立50周年的历史性时刻。这次合作标志着我们始终致力于赛车运动的创新和卓越，同时展示我们对赛车运动的热情，这种热情不仅体现在实体赛道上，也越来越多地体现在虚拟世界中。我们很自豪能为游戏玩家和赛车迷创造充满活力、身临其境的体验，让我们能够庆祝品牌传统。我们迫不及待地想看到车迷与众多专业赛车手同场竞技，共享激情的时刻。"

今年夏季晚些时候，将举行下一场“传奇明星与排行榜车手对抗赛”系列赛事，英国赛车手Jamie Chadwick将参加比赛。从2024年8 月29日到9月11日，玩家将有机会与这位赛车新星一决高下。Chadwick将驾驶一辆1967年的Corvette赛车，并邀请全球《极速竞技》玩家与她一起在游戏中进行比赛，并有机会超越她的计时圈速。

由Turn 10 Studios和Xbox Game Studios联合打造的《极速竞技》一直位居顶级赛车游戏之列，让玩家有机会在游戏中参与各种真实和虚构赛道的赛车活动，其中包括一些玩家最喜爱的赛道。随着Mobil 1品牌在游戏领域的不断发展，并为驾驶爱好者带来令人难以置信的体验，与《极速竞技》的合作关系成为重要里程碑，接触到新受众并提供独特的虚拟汽车体验，同时在全球范围内分享对驾驶的热爱。

“传奇明星与排行榜车手对抗赛”将于7月25日拉开帷幕，一直持续到2024年12月11日，届时将有五项不同的赛事供玩家和赛车迷参加。

如需了解有关此次合作的最新情况和更多信息，请访问https://promotions.mobil.com/offers/Mobil1Gaming-forza。此外，敬请关注车手公告和独家内容@Mobil1Racing：Instagram和X。

关于Mobil 1

50年来，Mobil 1品牌一直深受驾驶者的信赖，帮助他们延长发动机的运转时间。我们的产品结合最新技术和创新，超越汽车制造商和改装店最严格的标准，让消费者在公路和赛道上尽情享受驾驶乐趣。世界领先的合成机油品牌Mobil 1让每一天都成为享受激情的冒险时光。要了解更多内容，请访问www.mobil1.us或关注@Mobil1Racing：Instagram和X。

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