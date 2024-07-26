Mobil 1™品牌在《极限竞速》推出全球职业赛手参与的 "传奇明星与排行榜车手对抗赛”

包括Tony Stewart和Jamie Chadwick在内的明星车手将在游戏中和赛道上与玩家比拼并提供赢得实物和虚拟奖品的机会

包括Tony Stewart）和Jamie Chadwick在内的明星车手将在游戏中和赛道上与玩家在“传奇明星与排行榜车手对抗赛”中 一较高下。(图示：美国商业资讯）

得克萨斯州斯普林--()--(美国商业资讯)-- 世界领先的合成机油品牌Mobil 1今天宣布扩大与最畅销、获奖最多的赛车电子游戏《极限竞速》的合作，全球玩家和赛车迷将有机会与赛车传奇人物Tony Stewart和近期INDY NXT冠军Jamie Chadwick等专业赛车手展开竞技。从2024年7月25日开始，游戏玩家和赛车迷将有独特的机会在枫树谷（Mobil 1冠名的美国主题游戏赛道）与这些赛车手一较高下。今年晚些时候还将宣布更多的职业赛车手，让玩家在即将举行的 "传奇明星与排行榜车手对抗赛”中对决。

此次合作提供独家品牌冠名内容，有机会赢取丰厚奖品以及在4.81千米虚拟赛道上超越著名赛车手的计时跑圈，从而持续庆祝Mobil 1品牌创立50周年。与《极限竞速》的合作是Mobil 1品牌在视频游戏娱乐领域最大规模的活动，同时也是赞扬Mobil 1团队50年悠久传统以及致力于赛车运动的不懈激情。

传奇车手Tony Stewart是美国赛车运动的明星人物，他将参加“传奇明星与排行榜车手对抗赛”的首战。从2024年7月25日至8月7日，玩家将有机会在枫树谷虚拟赛道上击败Stewart。车迷们还可以在Mobil 1赛车社交媒体渠道上看到独家内容，该渠道是 "传奇明星与排行榜车手对抗赛 "社交媒体活动系列的组成部分，展示Stewart驾驶一辆经典1969 Ford Mustang Boss 302时设定要超越的跑圈时间。在2024年的剩余时间里，将有新的名人车手加入该系列活动。每个月都会有新的传奇车手挑战枫树谷赛道，为观众提供持续挑战、新奖品和更多内容。

代表Mobil 1团队的全球品牌经理Laura Bustard表示："我们很高兴能与《极限竞速》展开这次标志性合作，持续庆祝Mobil 1品牌成立50周年的历史性时刻。这次合作标志着我们始终致力于赛车运动的创新和卓越，同时展示我们对赛车运动的热情，这种热情不仅体现在实体赛道上，也越来越多地体现在虚拟世界中。我们很自豪能为游戏玩家和赛车迷创造充满活力、身临其境的体验，让我们能够庆祝品牌传统。我们迫不及待地想看到车迷与众多专业赛车手同场竞技，共享激情的时刻。"

今年夏季晚些时候，将举行下一场“传奇明星与排行榜车手对抗赛”系列赛事，英国赛车手Jamie Chadwick将参加比赛。从2024年8 月29日到9月11日，玩家将有机会与这位赛车新星一决高下。Chadwick将驾驶一辆1967年的Corvette赛车，并邀请全球《极速竞技》玩家与她一起在游戏中进行比赛，并有机会超越她的计时圈速。

由Turn 10 Studios和Xbox Game Studios联合打造的《极速竞技》一直位居顶级赛车游戏之列，让玩家有机会在游戏中参与各种真实和虚构赛道的赛车活动，其中包括一些玩家最喜爱的赛道。随着Mobil 1品牌在游戏领域的不断发展，并为驾驶爱好者带来令人难以置信的体验，与《极速竞技》的合作关系成为重要里程碑，接触到新受众并提供独特的虚拟汽车体验，同时在全球范围内分享对驾驶的热爱。

“传奇明星与排行榜车手对抗赛”将于7月25日拉开帷幕，一直持续到2024年12月11日，届时将有五项不同的赛事供玩家和赛车迷参加。

如需了解有关此次合作的最新情况和更多信息，请访问https://promotions.mobil.com/offers/Mobil1Gaming-forza。此外，敬请关注车手公告和独家内容@Mobil1Racing：InstagramX

关于Mobil 1
50年来，Mobil 1品牌一直深受驾驶者的信赖，帮助他们延长发动机的运转时间。我们的产品结合最新技术和创新，超越汽车制造商和改装店最严格的标准，让消费者在公路和赛道上尽情享受驾驶乐趣。世界领先的合成机油品牌Mobil 1让每一天都成为享受激情的冒险时光。要了解更多内容，请访问www.mobil1.us或关注@Mobil1Racing：InstagramX

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Carolyn Stanton
CStanton@webershandwick.com

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