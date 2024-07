ExaGrid e StorIT anunciam parceria estratégica

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com Retention Time-Lock que inclui uma camada não voltada para a rede (criando um espaço de ar em camadas), exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje que iniciou uma nova parceria estratégica com a StorIT Distribution, o distribuidor líder de valor agregado no Oriente Médio e Norte da África para produtos e soluções de TI empresariais.

" Acreditamos fortemente que este relacionamento com a ExaGrid abrirá uma grande oportunidade de mercado para nossos parceiros solucionarem os principais pontos de problemas de empresas em torno das necessidades de backup e recuperação de dados da era moderna na região", disse Subi Antony, diretor sênior da StorIT Distribution.

A StorIT em parceria com a ExaGrid planeja ajudar empresas a terem um backup de dados totalmente seguro, que possibilite a recuperação rápida de ransomware, por meio de sua solução de armazenamento de backup em camadas. Juntos, assumimos o compromisso de equipar as empresas com tecnologias de última geração para a proteção de seus ativos de dados essenciais contra as ameaças cibernéticas em evolução.

“ A ExaGrid está muito entusiasmada com esta parceria com a StorIT que expandirá ainda mais a disponibilidade do armazenamento de backup em camadas da ExaGrid no Oriente Médio. Estamos ansiosos para trabalhar com a StorIT e sua rede de parceiros para oferecer às empresas da região nossa solução exclusiva que soluciona todos os desafios de armazenamento de backup e oferece desempenho rápido, segurança abrangente, recuperação de ransomware, uma arquitetura de scale-out e suporte líder do setor, tudo com um baixo custo inicial e ao longo do tempo”, disse Andy Walsky, vice-presidente de Vendas EMEA e APAC na ExaGrid.

Sobre a StorIT:

A StorIT é uma distribuidora líder de valor agregado especializada em produtos e soluções empresariais de TI na região do Oriente Médio e Norte da África. Com mais de duas décadas de experiência, oferecemos soluções personalizadas em disponibilidade e gerenciamento de dados, hiperautomação e IA, automação e resiliência de rede, além de soluções de detecção e resposta de aplicativos. Com sede em Dubai, Emirados Árabes Unidos (EAU), e escritórios locais estratégicos na Arábia Saudita e no Qatar, atendemos às diversas necessidades de PMEs e grandes empresas através da nossa rede cada vez maior de canais de revenda na região do Médio Oriente e Norte de África. Nossas principais competências incluem habilidades tecnológicas avançadas, profundo conhecimento do setor e ampla experiência de mercado. Também oferecemos consultoria pré-venda, avaliação de projetos, planejamento e design de soluções, implementação técnica e serviços de implantação aos nossos clientes. Acesse www.storit.ae para obter mais informações ou envio um e-mail para info@storit.ae.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

