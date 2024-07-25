Alpaca擴大與Citadel Securities的合作關係，以釋放日本投資人對美國股票和選擇權交易的需求

加州聖馬特奧--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Alpaca是一家以API為重點的經紀公司，運作著現代化的股票、ETF和選擇權交易基礎設施，為全球數百家金融服務企業提供服務。該公司與全球首屈一指的做市商Citadel Securities今天宣布延長雙方在日本的策略性合作夥伴關係，共同利用他們在經紀基礎設施、交易執行和清算以及美國股票和選擇權交易簿記方面的專業知識。自2019年以來，Alpaca一直與Citadel Securities合作提供交易執行服務，如今Alpaca的基礎設施為全球30個不同國家的企業提供服務。

該計畫將為日本經紀商提供世界一流的交易執行、可擴充的終端用户簿記系統、當地語系化系統整合以及一站式支援解決方案。

透過其日本當地子公司，Alpaca在過去十年中一直憑藉其獨特的資料庫技術和經紀服務為日本的金融機構提供服務，並為日本的理財技術創新做出貢獻。

Citadel Securities于2022年在東京設立辦事處，為日本金融服務行業提供專門服務，並以所有市場條件下一致、有競爭力且可靠的流動性以及一流的客戶服務為後盾。

Alpaca共同創辦人兼執行長Yoshi Yokokawa表示：「我們很高興能夠在我們已經於日本建立的強大且值得信賴的基礎上繼續發展。這一擴大的合作夥伴關係將Alpaca在日本培育的經驗和基礎設施與Citadel Securities首屈一指的全球交易執行能力相結合，為日本投資人和機構創造令人信服的價值主張。」

Citadel Securities日本代表董事Shinichiro Kato表示：「此次合作進一步展示了Citadel Securities對日本以及改善各種規模日本投資人的交易體驗的承諾。」

Citadel Securities執行服務主管Joseph Mecane表示：「我們與Alpaca的合作使Citadel Securities能夠順暢地向日本經紀商提供我們首屈一指的執行平台，從而增加客戶進行美國證券交易的機會並改善他們的體驗。」

除了以一家受監管經紀公司的型態運作外，Alpaca還在開發者社群中享有盛譽，為開發者和企業家提供API來編寫交易演算法和建構金融科技應用程式。Alpaca的API每月被全球數以萬計的活躍開發者使用。

關於Alpaca

Alpaca是一家以開發者為先的API經紀公司，為股票、ETF和選擇權交易建構現代化基礎設施，並為全球數百家企業提供服務。Alpaca已經籌集了超過1.5億美元的資金，並得到了全球業界頂尖投資人的支援，包括Portage Ventures、Spark Capital、Tribe Capital、Social Leverage、Horizons Ventures、Unbound、SBI Group、Elefund和Y Combinator。證券經紀服務由AlpacaDB, Inc.全資子公司、DTCC/FINRA/SIPC成員Alpaca Securities LLC提供。技術和服務由AlpacaDB, Inc.提供。

關於Citadel Securities

Citadel Securities是下一代資本市場公司和全球首屈一指的做市商，為機構和散戶投資人提供在任何市場條件下交易各種股票和固定收益產品所需的流動性。在Citadel Securities，金融、科學和技術領域最聰明的人才使用強大、先進的分析來解決市場上最關鍵的挑戰，將宏大想法轉化為現實成果，並加快發展他們的職業生涯。如欲瞭解更多資訊，請造訪CitadelSecurities.com。

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